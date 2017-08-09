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Бетиол® (Bethiolum) (13058) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бетиол<sup>&reg;</sup> (Bethiolum)
Цена в городе Киев
от 58,19 грн
Без рецепта
10 шт от 58,19 грн
В наличии в 598 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории ректальные
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
C05A X03 Прочие препараты, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/7070/01/01 от 09.08.2017

Бетиол инструкция по применению

Состав

действующее вещество: belladonnae extract dense, ichthammol;

1 суппозиторий содержит: красавки экстракт густой ((4,8–5,2) : 1) (Belladonnae extractum spissum) экстрагент 20% (об/об) этанол)) (в пересчете на сумму алкалоидов 0,00023 г) — 0,015 г (15 мг), ихтаммол — 0,2 г (200 мг);

вспомогательное вещество: твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории темно-бурого цвета с характерным запахом ихтаммола, пулеобразной формы. Допускается наличие налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТХ С05А Х03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Комбинированный препарат для местного лечения геморроя. Оказывает обезболивающее, противовоспалительное и спазмолитическое действие — ослабляет спазм мускулатуры кишечника. Экстракт красавки оказывает спазмолитическое действие, уменьшает перистальтику кишечника. Ихтаммол обладает противовоспалительными и местноанестезирующими свойствами.

Фармакокинетика.

Нет данных.

Показания

Геморрой и трещины заднего прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к красавке или к другим компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Глаукома. Задержка мочи или склонность к ней, аденома предстательной железы. Миастения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью. Гипертермический синдром. Тиреотоксикоз. Острое кровотечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца, с хинидином, новокаинамидом — наблюдается аддитивный холинолитический эффект. Может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.

При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается, с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления, с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов, со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила, с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов, с низатидином — усиливается действие низатидина, с кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола, с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом — снижается действие атропина, с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы, с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек, с препаратами, содержащими калий, возможно образование язв кишечника, с нестероидными противовоспалительными средствами возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.

Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.

Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Особенности применения

С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей; с болезнью Дауна; при церебральном параличе; печеночной и почечной недостаточностью; рефлюкс-эзофагите; грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом, воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, мегаколон; пациентам с ксеростомией; больным пожилого возраста или ослабленным больным; при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции; при хронических заболеваниях легких, сопровождающихся низким продуцированием мокроты, которая трудно отделяется, особенно ослабленным больным; при вегетативной (автономной) нейропатии, повреждениях мозга.

Способ применения и дозы

Взрослым применять ректально по 1 суппозиторию 1–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально с учетом характера и тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта. По назначению врача допускается применять чаще.

Дети

Данных о применении препарата детям нет.

Побочные реакции

Желудочно-кишечные расстройства: сухость во рту, ощущение жажды, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника вплоть до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.

Кардиальные нарушения: ощущение сердцебиения; аритмия, включая экстрасистолию; ишемия миокарда.

Сосудистые расстройства: покраснение лица, приливы.

Неврологические расстройства: головная боль, головокружение.

Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.

Со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, гиперемия.

Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок.

Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.

В этих случаях препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Бетиол
Бетиол® суппозитории ректальные, №10
от 58,19 грн
В наличии в 598 аптеках
Цены в аптеках
Бетиол
Бетиол® суппозитории ректальные, №10
от 58,19 грн
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