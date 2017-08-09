Бетиол® (Bethiolum) (13058) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетиол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: belladonnae extract dense, ichthammol;
1 суппозиторий содержит: красавки экстракт густой ((4,8–5,2) : 1) (Belladonnae extractum spissum) экстрагент 20% (об/об) этанол)) (в пересчете на сумму алкалоидов 0,00023 г) — 0,015 г (15 мг), ихтаммол — 0,2 г (200 мг);
вспомогательное вещество: твердый жир.
Лекарственная форма
Суппозитории ректальные.
Основные физико-химические свойства: суппозитории темно-бурого цвета с характерным запахом ихтаммола, пулеобразной формы. Допускается наличие налета на поверхности суппозитория.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.
Код АТХ С05А Х03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат для местного лечения геморроя. Оказывает обезболивающее, противовоспалительное и спазмолитическое действие — ослабляет спазм мускулатуры кишечника. Экстракт красавки оказывает спазмолитическое действие, уменьшает перистальтику кишечника. Ихтаммол обладает противовоспалительными и местноанестезирующими свойствами.
Фармакокинетика.
Нет данных.
Показания
Геморрой и трещины заднего прохода.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к красавке или к другим компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Глаукома. Задержка мочи или склонность к ней, аденома предстательной железы. Миастения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью. Гипертермический синдром. Тиреотоксикоз. Острое кровотечение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца, с хинидином, новокаинамидом — наблюдается аддитивный холинолитический эффект. Может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.
При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается, с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления, с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов, со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила, с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов, с низатидином — усиливается действие низатидина, с кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола, с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом — снижается действие атропина, с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы, с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек, с препаратами, содержащими калий, возможно образование язв кишечника, с нестероидными противовоспалительными средствами возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.
Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.
Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей; с болезнью Дауна; при церебральном параличе; печеночной и почечной недостаточностью; рефлюкс-эзофагите; грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом, воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, мегаколон; пациентам с ксеростомией; больным пожилого возраста или ослабленным больным; при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции; при хронических заболеваниях легких, сопровождающихся низким продуцированием мокроты, которая трудно отделяется, особенно ослабленным больным; при вегетативной (автономной) нейропатии, повреждениях мозга.
Способ применения и дозы
Взрослым применять ректально по 1 суппозиторию 1–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально с учетом характера и тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта. По назначению врача допускается применять чаще.
Дети
Данных о применении препарата детям нет.
Побочные реакции
Желудочно-кишечные расстройства: сухость во рту, ощущение жажды, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника вплоть до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.
Кардиальные нарушения: ощущение сердцебиения; аритмия, включая экстрасистолию; ишемия миокарда.
Сосудистые расстройства: покраснение лица, приливы.
Неврологические расстройства: головная боль, головокружение.
Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.
Со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, гиперемия.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок.
Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.
В этих случаях препарат следует отменить и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в блистере, по 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.