Побочные реакции можно свести к минимуму, применяя наименьшую эффективную дозу в течение кратчайшего времени, необходимого для контроля симптомов (см. раздел «Способ применения и дозы»).

При отсутствии эффективности лечения терапию следует прекратить.

Назначать лекарственное средство следует только после тщательной оценки соотношения риск/польза. Если состояние больного не улучшается, лечение следует прекратить. При длительном применении препарата следует проводить контроль показателей функционального состояния печени 1 раз в 2 недели.

В случае роста уровней печеночных ферментов или выявления признаков повреждения печени (например анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, ощущение повышенной утомляемости, моча темного цвета) препарат следует отменить. Таким больным в дальнейшем запрещается назначать Сиган.

В ходе лечения рекомендуется избегать одновременного применения гепатотоксических препаратов, анальгетиков, других нестероидных противовоспалительных средств, а также воздерживаться от употребления алкоголя.

Желудочно-кишечное кровотечение или язва/перфорация могут развиться в любой момент при применении препарата с предупреждающими симптомами или без них, как при желудочно-кишечных осложнениях в анамнезе, так и без них. При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы препарат следует отменить.

Язва, кровотечение или перфорация в пищеварительном тракте могут угрожать жизни больного, особенно если в анамнезе есть данные о том, что подобные явления возникали у больного при применении других НПВП (без срока давности). Риск подобных явлений увеличивается вместе с увеличением дозы НПВП у больных, имеющих в анамнезе язву в пищеварительном тракте, особенно осложненную кровотечением или перфорацией, а также у больных пожилого возраста. Таким больным лечение следует начинать с наименьшей возможной эффективной дозы. Для таких больных, а также для принимающих параллельно низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, увеличивающих риск возникновения осложнений со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с применением защитных веществ, например, мизопростола или ингибиторов протонного насоса.

Больным с токсическим поражением пищеварительного тракта, особенно лицам пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах, возникающих в области пищеварительного тракта, особенно о кровотечениях. Это особенно важно на начальных стадиях лечения. Больных, принимающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, такие как кортикостероиды, антикоагулянты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антитромбоцитарные средства (ацетилсалициловая кислота), необходимо проинформировать о необходимости соблюдать осторожность при применении.

В случае возникновения у больного, получающего нимесулид, кровотечения или язвы пищеварительного тракта лечение препаратом следует прекратить.

Больные с артериальной гипертензией в анамнезе, а также больные с задержкой жидкости в организме и отеками вследствие применения НПВП, нуждаются в соответствующем контроле состояния и консультации врача.

Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют сделать вывод о том, что некоторые НПВП, особенно в высоких дозах при длительном применении несколько повышают риск возникновения артериальных тромботических осложнений, например инфаркта миокарда и инсульта. Для исключения риска возникновения таких явлений при применении нимесулида данных недостаточно.

Больным с неконтролируемой артериальной гипертензией, установленной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями нимесулид следует назначать после тщательной оценки состояния. Также следует тщательно оценить состояние больных с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, например при артериальной гипертензии, гиперлипидемии, сахарном диабете, курении, перед назначением препарата.

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с желудочно-кишечными нарушениями, язвенным колитом или болезнью Крона в анамнезе.

С осторожностью следует назначать больным с почечной недостаточностью, поскольку его применение может привести к нарушению функций почек. В случае ухудшения состояния больного лечение следует прекратить.

Были сообщения о редких случаях тяжелых кожных реакций при применении НПВП, некоторые из них могут быть опасны для жизни, например эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Больные имеют очень высокий риск таких реакций, если раньше при применении НПВП тяжелые кожные реакции у них возникали в течение первого месяца лечения. Нимесулид необходимо отменить в случае появления первых признаков кожной сыпи, поражения слизистых оболочек и других аллергических проявлений.

Применение нимесулида может нарушать женскую фертильность и не рекомендуется применять женщинам, которые планируют забеременеть. Женщинам, которым сложно забеременеть или если они находятся на обследовании по поводу бесплодия, не рекомендуется назначать нимесулид.

У больных пожилого возраста наиболее часто развиваются побочные эффекты вследствие применения препарата, в том числе желудочно-кишечные кровотечения, перфорации, нарушения функции сердца, почек и печени. Поэтому рекомендуется регулярный клинический контроль состояния пациента.

Поскольку нимесулид может нарушать функцию тромбоцитов у больных с геморрагическим диатезом, его следует применять с осторожностью под постоянным контролем.

Применение нестероидных противовоспалительных препаратов может маскировать повышение температуры тела, связанное с фоновой бактериальной инфекцией. При повышении температуры тела или появлении гриппоподобных симптомов следует прекратить применение препарата. Во время лечения нимесулидом больному следует воздерживаться от других аналгетиков. Следует избегать сопутствующего применения других НПВП, в том числе селективных ингибиторов циклооксигеназы-2.

При отсутствии эффективности лечения (уменьшение симптоматики заболевания) терапию препаратом следует прекратить. У больных пожилого возраста повышена частота нежелательных реакций на НПВП, особенно это касается возможных кровотечений и перфораций в пищеварительном тракте, которые могут быть опасными для жизни.

Были сообщения о серьезных реакциях со стороны печени, в том числе с летальным исходом при применении нимесулида. О повреждении печени: повторное назначение нимесулида таким больным противопоказано.

С осторожностью применять при высокой температуре окружающей среды в период лечения препаратом, так как возможен перегрев организма (повышение температуры тела и тепловой удар вследствие уменьшения потоотделения). При появлении подходящих симптомов необходимо отменить прием препарата и обратиться к врачу.

У лиц с индивидуальной повышенной чувствительностью к антихолинергическим средствам препарат может вызвать такие эффекты со стороны центральной нервной системы как спутанность сознания, дезориентация, атаксия, повышенная утомляемость или наоборот — эйфория, возбуждение, бессонница, аффективное состояние. Обычно эти симптомы исчезают в течение 12–24 ч после прекращения применения препарата.

Лекарственное средство следует с осторожностью применять пациентам с автономной нейропатией, заболеваниями печени или почек, язвенным колитом (прием высоких доз может вызвать паралитическую непроходимость кишечника и развитие или обострение столь серьезного осложнения, как токсический мегаколон), артериальной гипертензией, ишемической болезни сердца, тахиаритмиями, тахикардией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.

Вспомогательные вещества

Лекарственное средство содержит лактозу. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Лекарственное средство содержит краситель хинолиновый желтый (E 104), что может вызвать аллергические реакции.