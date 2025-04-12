препарат Эспераль можно назначать только после проведения всестороннего медицинского обследования (включая лабораторное исследование).

Функциональные пробы печени, включая определение уровня трансаминаз в сыворотке крови, должны проводиться до начала лечения дисульфирамом (см. раздел ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), в дальнейшем эти функциональные тесты должны проводиться через одинаковые временные промежутки, особенно на протяжении первых 3 мес лечения. Повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови, в три раза превышающее верхнюю границу нормы, требует немедленного прекращения лечения без последующего восстановления. Следует осуществлять тщательное наблюдение пациентов до установления нормальных показателей функциональных проб печени.

Препарат должен применяться с осторожностью пациентами с никелевым дерматитом в связи с повышенным риском возникновения гепатита.

Препарат никогда не должен назначаться пациентам без их ведома.

Поскольку существуют сообщения об очень редких случаях молниеносного гепатита, поэтому в случае возникновения признаков-предвестников (астения, анорексия, тошнота, рвота, боль в животе или желтуха), нужно немедленно провести медицинское обследование пациента и провести определение лабораторных показателей функциональных проб печени (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациенту необходимо сообщить о риске развития дисульфирамовой реакции в случае одновременного применения препарата и алкогольных напитков, даже в незначительном количестве. Пациентов необходимо предупредить о содержании спирта в некоторых лекарственных средствах (особенно в р-рах для применения внутрь), продуктах питания, а также некоторых парфюмерно-косметических товарах, таких как лосьон после бритья и туалетная вода или одеколон.

Неприятные симптомы (интенсивный румянец на лице, эритема, тошнота и рвота, недомогание, тахикардия и гипотензия) развиваются на протяжении 10 мин после употребления алкоголя и длятся от 30 мин до нескольких часов.

Реакции, вызванные употреблениям алкоголя, могут возникать на протяжении 2 нед после прекращения лечения препаратом. Существуют сообщения о более тяжелых реакциях: нарушение сердечного ритма, приступы стенокардии, сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт миокарда, внезапная смерть, угнетение дыхания и неврологические симптомы (спутанность сознания, энцефалопатия и эпилептические приступы или судороги).

Период беременности и кормления грудью. Исследования на животных показали, что Эспераль оказывает тератогенное действие. Тератогенное действие препарата усиливает алкоголь, который по своей природе уже является тератогенным и фетотоксичным при хроническом употреблении в большом количестве.

Не существует достаточной информации для оценки потенциального тератогенного и фетотоксического действия препарата в случае его назначения в период беременности. Среди ограниченного количества пациенток, которые принимали лекарственное средство в период беременности, проявление побочных эффектов в основном наблюдалось в случае одновременного применения препарата с алкоголем. Поэтому применять препарат в период беременности не рекомендуется. Однако это не является основой для того, чтобы рекомендовать прерывание беременности женщинам, которые принимают дисульфирам, а в большей степени требует осторожности при применении и специфического антенатального наблюдения за развитием плода.

Применять препарат в период кормления грудью не рекомендуется.

Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания. Пациента необходимо предупредить о том, что во время приема препарата может возникнуть сонливость, поэтому управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания, не рекомендуется.