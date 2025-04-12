Сандимун могут применять только врачи, имеющие опыт проведения иммуносупрессивной терапии и имеют возможность обеспечить адекватное наблюдение больного, включая регулярное полное обследование, измерение АД и контроль лабораторных показателей. Наблюдение больных, перенесших трансплантацию и принимавших препарат, следует проводить только в тех учреждениях, в которых работает специально обученный медицинский персонал и обеспечено наличие адекватных лабораторий и других ресурсов. Врач, ответственный за поддерживающую терапию, должен получать полную информацию по ведению больного. Относительно полиоксиэтилированного касторового масла, которое входит в состав Сандиммуна, описаны случаи анафилактических реакций после в/в применения, которые проявлялись приливами крови к лицу и верхней части туловища, некардиогенным отеком легких с острым респираторным дистресс-синдромом, одышкой и стридорным дыханием, колебаниями АД и тахикардией. Необходимо тщательно наблюдать больных, склонных к аллергическим реакциям, а также больных, которым ранее вводили путем в/в инфузий или инъекций препараты, содержащие полиоксиэтилированное касторовое масло (например препараты, содержащие Cremophor EL). Больные, получающие Сандиммун, концентрат для в/в введения, должны находиться под непрерывным наблюдением в течение первых 30 мин после начала инфузии и в течение дальнейшего введения препарата. При первых признаках анафилактоидной реакции инфузию следует прекратить. Соответствующее реанимационное оборудование должно быть наготове. Следует обеспечить наличие возле больного водного р-ра эпинефрина 1:1000 и источника кислорода. Для профилактики анафилактических реакций можно применять антигистаминные препараты (блокаторы Н 1 - и Н 2 -рецепторов) перед инфузией Сандиммуна.

Как и другие иммунодепрессанты, циклоспорин повышает риск развития лимфом и других злокачественных новообразований, особенно кожи. Повышенный риск скорее связан со степенью и продолжительностью иммуносупрессии, чем с применением специфических агентов.

Таким образом, план лечения, содержащий несколько иммуносупрессивных препаратов (включая циклоспорин), следует применять с осторожностью, поскольку это может привести к развитию лимфопролиферативных заболеваний и опухолей солидных органов, некоторые из них, как сообщалось, были летальными.

Ввиду потенциального риска возникновения злокачественных изменений кожи пациенты, получающие лечение препаратом Сандиммун, должны быть предупреждены о вреде чрезмерного пребывания на солнце без надлежащей защиты и не должны одновременно получать терапию с применением УФО типа В или терапию PUVA.

Как и в случае применения других иммунодепрессантов, применение циклоспорина провоцирует у пациентов развитие различных бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных инфекций, часто с участием оппортунистических патогенов.

У пациентов, получающих циклоспорин, выявлена активация латентной инфекции полиомавирусов, что может привести к возникновению нефропатии, связанной с полиомавирусом (PVAN), в частности БК-вирусной нефропатии (BKVN), или прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии, связанной с JC-вирусом (PML). Эти заболевания часто вторичны по отношению к высокому уровню общей иммуносупрессии и должны рассматриваться в дифференциальной диагностике пациентов с иммуносупрессией с ухудшением функции почек или неврологическими симптомами. Сообщалось о серьезных, в том числе летальных исходах. Необходимо использовать эффективные профилактические и терапевтические стратегии, особенно в отношении пациентов, требующих многократной длительной иммуносупрессивной терапии.

В течение первых нескольких недель терапии Сандиммуном может возникнуть частое и потенциально опасное осложнение — повышение уровня креатинина и мочевины в плазме крови. Эти функциональные изменения преходящи и зависят от дозы, обычно реагируют на ее снижение. При длительном лечении у некоторых больных возможно развитие в почках структурных изменений (например интерстициального фиброза), которые у пациентов с почечными трансплантатами следует отличать от изменений при хроническом отторжении.

Сандиммун может вызывать дозозависимое обратимое повышение уровня билирубина и редко — ферментов печени. Существуют запрашиваемые и спонтанные сообщения о гепатотоксичности и повреждении печени, включая холестаз, желтуху, гепатит и печеночную недостаточность, что может привести к летальному исходу, у пациентов, у которых применяли циклоспорин. Большинство сообщений касалось пациентов с сопутствующими заболеваниями, основными состояниями и способствующими факторами, включая инфекционные осложнения и одновременно применяемые препараты с гепатотоксическим потенциалом. Иногда сообщалось о летальных исходах, особенно у пациентов после трансплантации. Необходимо тщательное наблюдение за показателями функции почек и печени. В случае отклонения этих показателей от нормы может потребоваться снижение дозы.

У реципиентов почечного трансплантата, получающих лечение препаратом Сандиммун, проведение перфузии с использованием автоматизированной системы в течение периода больше 24 ч и проведение реанастомоза в течение периода более 45 мин могут существенно повлиять на функции трансплантата. Оба этих фактора, вероятно, повышают частоту случаев острого канальцевого некроза.

При терапии Сандиммуном пациентов пожилого возраста следует тщательно наблюдать за показателями функции почек.

Для мониторинга уровней циклоспорина в цельной крови предпочитают использовать специфические моноклональные антитела (измерение количества неизмененного препарата). Можно использовать метод высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления (ВЭЖХВД), с помощью которого также измеряется концентрация неизмененного вещества. Если используется плазма или сыворотка крови, следует придерживаться стандартной методики сепарации (время и температура). Для начального мониторирования концентрации циклоспорина у больных с трансплантированной печенью можно использовать как специфические моноклональные антитела, так и параллельные определения с использованием специфических и неспецифических моноклональных антител, чтобы добиться дозы, обеспечивающей адекватную иммуносупрессию.

Также следует помнить, что концентрация циклоспорина в крови, плазме или сыворотке крови является только одним из многих факторов, которые влияют на клиническое состояние пациента. Поэтому результаты следует рассматривать лишь как рекомендации о назначении лечения в контексте целого ряда других клинических и лабораторных параметров.

При лечении циклоспорином следует регулярно контролировать АД, в случае его повышения следует назначать соответствующую антигипертензивную терапию.

В редких случаях применение Сандиммуна может незначительно и обратимо повышать показатели липидов плазмы крови, поэтому рекомендуется определять уровни липидов до начала лечения и через 1 мес после начала терапии. При повышении уровня липидов следует назначить диету со сниженным содержанием жира и снизить дозу циклоспорина.

При приеме циклоспорина повышается риск возникновения гиперкалиемии, особенно у пациентов с почечной дисфункцией. Также с осторожностью назначают циклоспорин в сочетании с калийсберегающими препаратами (в частности калийсберегающими диуретиками, ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II) или препаратами, содержащими калий, или если пациенты соблюдают диету, богатую калием. В таких случаях рекомендуется контролировать уровень калия.

Циклоспорин повышает клиренс магния, что может привести к симптоматической гипомагниемии, особенно в перитрансплантационный период. Контроль за уровнем магния в плазме крови рекомендован в перитрансплантационный период относительно возникновения неврологических симптомов. При необходимости следует назначать препараты магния.

Необходимо соблюдать осторожность при лечении больных с гиперурикемией.

Во время лечения циклоспорином вакцинация может быть менее эффективной, а применения живых аттенуированных вакцин следует избегать.

Осторожность следует соблюдать при одновременном назначении лерканидипина и циклоспорина.

Применение циклоспорина может приводить к повышению в крови уровня одновременно применяемых препаратов, которые являются субстратами Р-гликопротеина (Pgp), таких как алискирен. Применение циклоспорина может повышать риск развития доброкачественной внутричерепной гипертензии. Пациенты с признаками повышенного внутричерепного давления должны быть обследованы, и в случае диагностирования доброкачественной внутричерепной гипертензии применение циклоспорина у них следует отменить из-за риска возникновения устойчивой потери зрения.

Сандиммун, концентрат для приготовления р-ра для инфузий, содержит 34,4% этанола. В 100 мг дозы концентрата препарата Сандиммун содержится 556 мг этанола, что также эквивалентно около 15 мл пива или 5 мл вина. Это может причинить вред больным алкоголизмом, также это следует учитывать при назначении препарата беременным или кормящим грудью, пациентам с заболеваниями печени или эпилепсией или детям.

Применение в период беременности и кормления грудью. Исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность у крыс и кроликов. Опыт применения Сандиммуна у беременных пока ограничен. Беременные, получающие иммуносупрессивную терапию после трансплантации с применением циклоспорина или препаратов, содержащих циклоспорин, должны находиться под наблюдением специалистов в связи с повышенным риском преждевременных родов (<37 нед).

Проведено ограниченное количество наблюдений среди детей в возрасте примерно до 7 лет, подвергавшихся воздействию циклоспорина in utero. У этих детей отмечали нормальную функцию почек и АД.

Поскольку адекватные и хорошо контролируемые исследования с участием беременных не проводили, Сандиммун можно применять в период беременности только тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода.

Циклоспорин проникает в грудное молоко. Женщины, которые применяют Сандиммун, не должны кормить грудью.

Дети. Опыт применения препарата у детей ограничен. Проведены исследования применения препарата с участием детей в возрасте от 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами неизвестно.