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Бероз (Beros) (117254) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бероз (Beros)
Цена в городе Киев
от 14,56 грн
Без рецепта
1 шт от 14,56 грн
В наличии в 10 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Настойка для перорального применения
Объем
100 мл
ATC-група
A16A X25** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/1632/01/01 от 23.01.2020

Бероз инструкция по применению

Состав

100 мл препарата содержит действующие вещества: настойка (1:153,8) из цветков бессмертника песчаного (бессмертника) (Helichrysi arenarii flos), ромашки цветков (Matricariae flos), зверобоя травы (Hyperici herba) (экстрагент этанол 40%) — 100 мл;

вспомогательные вещества: сахарный сироп, экстрагент.

Лекарственная форма

Настойка для перорального применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-желтого цвета с ароматным специфическим запахом. Во время хранения возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.

Код АТС А16А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат способствует увеличению количества выделяемой желчи, и скорости ее выделения, повышению концентрации в ней холестерина и билирубина. Указанные эффекты сохраняются при токсическом гепатите, вызванном четыреххлористым углеродом. При язве желудка стрессового генеза препарат усиливает и ускоряет регенерацию тканей, что связано с вяжущим, противовоспалительным, бактериостатическим, капиляроукрепляющим эффектами. Усиливает диурез. Не проявляет мутагенных, тератогенных, эмбриотоксических, иммунотоксических эффектов, не кумулирует в организме.

Фармакокинетика.

Не определялась.

Показания

В составе комплексного лечения хронического холецистита, дискинезии желчевыводящих путей, а также при сочетании указанной патологии с хроническим гастритом с сохраненной или пониженной секреторной функцией желудка.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к биологически активным веществам, содержащихся в лекарственном средстве.

Артериальная гипертензия, обтурационная желтуха, желчнокаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, выраженные нарушения функции почек, повышенная кислотность желудочного сока, кровотечение из органов желудочно-кишечного тракта, выраженный дуоденогастральный рефлюкс, выраженная брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат усиливает действие барбитуратов, транквилизаторов и других средств, влияющих на центральную нервную систему. Не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, в состав которых входят металлы.

Не рекомендуется применение у пациентов, принимающих антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемический средства (статины), сердечные гликозиды.

Особенности применения

Не рекомендуется назначать больным хроническим алкоголизмом; препарат содержит сироп сахарный, что следует учесть больным сахарным диабетом.

Способ применения и дозы

Препарат следует применять за 30 минут до еды. Взрослым назначать по 30 мл (2 столовые ложки) 2–3 раза в сутки; препарат целесообразно развести в 1/3–1/4 стакана кипяченой воды.

Максимальная суточная доза — 90 мл.

Продолжительность приема зависит от характера заболевания, его проявлений, характера сопутствующей базисной терапии и достигнутого эффекта и составляет 7–15 дней.

Возможно проведение повторных курсов лечения с перерывом в 14 дней между курсами лечения.

Дети

Препарат не применять детям.

Побочные реакции

Холестаз, в отдельных случаях возможна индивидуальная повышенная чувствительность к препарату в целом и отдельным его компонентам, которая проявляется диспепсическими явлениями и аллергическими реакциями, включая гиперемию, сыпь, зуд и отеки кожи, повышением артериального давления, фотосенсибилизирующим действием, что требует отмены препарата и обращение за консультацией к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в банках по 500 мл в бутылках.

Категория отпуска

По 100 мл в банках — без рецепта.

По 500 мл в бутылках — по рецепту.

Производитель

ПАО «Биолек».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украины, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Ленина, 118.

Бероз
Бероз настойка для перорального применения банка 100 мл, №1
от 14,56 грн
В наличии в 10 аптеках
Цены в аптеках
Бероз
Бероз настойка для перорального применения банка 100 мл, №1
от 14,56 грн
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