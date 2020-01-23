Фармакодинамика.

Препарат способствует увеличению количества выделяемой желчи, и скорости ее выделения, повышению концентрации в ней холестерина и билирубина. Указанные эффекты сохраняются при токсическом гепатите, вызванном четыреххлористым углеродом. При язве желудка стрессового генеза препарат усиливает и ускоряет регенерацию тканей, что связано с вяжущим, противовоспалительным, бактериостатическим, капиляроукрепляющим эффектами. Усиливает диурез. Не проявляет мутагенных, тератогенных, эмбриотоксических, иммунотоксических эффектов, не кумулирует в организме.

Фармакокинетика.

Не определялась.