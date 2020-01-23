Бероз (Beros) (117254) - инструкция по применению ATC-классификация
Бероз инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
100 мл препарата содержит действующие вещества: настойка (1:153,8) из цветков бессмертника песчаного (бессмертника) (Helichrysi arenarii flos), ромашки цветков (Matricariae flos), зверобоя травы (Hyperici herba) (экстрагент этанол 40%) — 100 мл;
вспомогательные вещества: сахарный сироп, экстрагент.
Лекарственная форма
Настойка для перорального применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-желтого цвета с ароматным специфическим запахом. Во время хранения возможно выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Код АТС А16А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат способствует увеличению количества выделяемой желчи, и скорости ее выделения, повышению концентрации в ней холестерина и билирубина. Указанные эффекты сохраняются при токсическом гепатите, вызванном четыреххлористым углеродом. При язве желудка стрессового генеза препарат усиливает и ускоряет регенерацию тканей, что связано с вяжущим, противовоспалительным, бактериостатическим, капиляроукрепляющим эффектами. Усиливает диурез. Не проявляет мутагенных, тератогенных, эмбриотоксических, иммунотоксических эффектов, не кумулирует в организме.
Фармакокинетика.
Не определялась.
Показания
В составе комплексного лечения хронического холецистита, дискинезии желчевыводящих путей, а также при сочетании указанной патологии с хроническим гастритом с сохраненной или пониженной секреторной функцией желудка.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к биологически активным веществам, содержащихся в лекарственном средстве.
Артериальная гипертензия, обтурационная желтуха, желчнокаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, выраженные нарушения функции почек, повышенная кислотность желудочного сока, кровотечение из органов желудочно-кишечного тракта, выраженный дуоденогастральный рефлюкс, выраженная брадикардия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат усиливает действие барбитуратов, транквилизаторов и других средств, влияющих на центральную нервную систему. Не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, в состав которых входят металлы.
Не рекомендуется применение у пациентов, принимающих антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемический средства (статины), сердечные гликозиды.
Особенности применения
Не рекомендуется назначать больным хроническим алкоголизмом; препарат содержит сироп сахарный, что следует учесть больным сахарным диабетом.
Способ применения и дозы
Препарат следует применять за 30 минут до еды. Взрослым назначать по 30 мл (2 столовые ложки) 2–3 раза в сутки; препарат целесообразно развести в 1/3–1/4 стакана кипяченой воды.
Максимальная суточная доза — 90 мл.
Продолжительность приема зависит от характера заболевания, его проявлений, характера сопутствующей базисной терапии и достигнутого эффекта и составляет 7–15 дней.
Возможно проведение повторных курсов лечения с перерывом в 14 дней между курсами лечения.
Дети
Препарат не применять детям.
Побочные реакции
Холестаз, в отдельных случаях возможна индивидуальная повышенная чувствительность к препарату в целом и отдельным его компонентам, которая проявляется диспепсическими явлениями и аллергическими реакциями, включая гиперемию, сыпь, зуд и отеки кожи, повышением артериального давления, фотосенсибилизирующим действием, что требует отмены препарата и обращение за консультацией к врачу.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл в банках по 500 мл в бутылках.
Категория отпуска
По 100 мл в банках — без рецепта.
По 500 мл в бутылках — по рецепту.
Производитель
ПАО «Биолек».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Ленина, 118.