Действие лекарственного средства зависит от действия отдельных компонентов.

Фармакодинамика.

Комбинированный препарат для лечения симптомов гриппа и простуды.

Оказывает жаропонижающее, деконгестивное, обезболивающее и противоаллергическое действие Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и слабо выраженное противовоспалительное действие за счет угнетения синтеза простагландинов в центральной нервной системе (ЦНС). Уменьшает возбуждение центра терморегуляции в гипоталамусе.

Хлорфенирамина малеат — блокатор гистаминовых рецепторов, подавляющий биологические эффекты гистамина. Обладает противоаллергическим действием, способствует уменьшению проявлений местных экссудативных реакций слизистой оболочки носа и придаточных пазух. Угнетает симптоматику ринита, ринорею, резь в глазах, неприятные ощущения в носоглотке и гортани.

Фенилпропаноламина гидрохлорид — адреномиметик. Благодаря сосудосуживающему действию, а также вследствие непосредственной стимуляции α-адренорецепторов кровеносных сосудов слизистой оболочки носа уменьшает явления назальной гиперемии, отека, улучшает проходимость дыхательных путей.

Механизм действия кофеина обусловлен угнетением фермента фосфодиэстеразы, что приводит к внутриклеточному накоплению цАМФ. Последний усиливает гликогенолиз, стимулирует метаболизм в органах и тканях, в том числе в ЦНС и мышцах. Кофеин усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга. Нейрохимический механизм стимулирующего действия кофеина заключается в его способности блокировать специфические Р1 «пуриновые» (или аденозиновые) рецепторы мозга, эндогенным лигандом которых является аденозин, который уменьшает процессы возбуждения в головном мозге. Кофеин стимулирует ЦНС, повышает умственную и физическую активность, уменьшает чувство усталости, увеличивает силу и частоту сердечных сокращений.

Кофеин возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, повышает тонус сосудов головного мозга, расширяет сосуды скелетных мышц, сердца, почек, уменьшает агрегацию тромбоцитов.

Колдфлю обеспечивает терапевтический эффект в течение 12 ч после приема.

Фармакокинетика.

После приема внутрь парацетамол быстро и почти полностью всасывается из пищеварительного тракта. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 10–60 мин.

Парацетамол распределяется в большинстве тканей организма. Он проходит через плацентарный барьер и экскретируется в грудное молоко. При применении обычных терапевтических доз парацетамол связывается с белками плазмы крови в незначительной степени, однако при увеличении концентрации степень связывания увеличивается.

Парацетамол предпочтительно метаболизируется в печени двумя путями: глюкуронидацией и сульфатацией. Он выводится с мочой, преимущественно в виде глюкуронидных и сульфатных конъюгатов. Период полувыведения составляет 1 — 3 ч.

Кофеин хорошо всасывается из пищеварительной системы. Распределяется в организме умеренно. Легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Биотрансформация: деметилирование и окисление. Выводится с мочой в виде метаболитов, около 8% — в неизмененном состоянии. Период полувыведения составляет 3,9–5,3 часа, полностью выводится через 24 часа.

Фенилпропаноламина гидрохлорид быстро и полностью адсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 часа. Не подвергается пресистемному метаболизму, поэтому биодоступность составляет около 100%. Период полураспада 3–5 часов. Около 90–100% выводится в неизмененном состоянии с мочой в течение 24 ч после приема.

Хлорфенирамина малеат хорошо адсорбируется из ЖКТ, действие его начинается через 30 минут после приема и продолжается в течение 3–6 часов. Подвергается метаболизму при «первом прохождении» через печень и, возможно, внутрипеченочной рециркуляции. Прием хлорфенирамина с пищей значительно уменьшает его биодоступность. Незначительное количество препарата выделяется в неизмененном состоянии с мочой. Большая часть выводится из организма посредством продуктов метаболизма.