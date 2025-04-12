применять только прозрачный р-р в неповрежденной упаковке. Р-р необходимо использовать со стерильным набором для введения и применять непосредственно после открытия контейнера. В случае, когда невозможно немедленно применить смешанный р-р, его необходимо хранить при соответствующих условиях перед применением (не более 24 ч при температуре 2–8 °С).

Любые неиспользованные остатки лекарственного средства после однократного введения должны быть уничтожены. Применять в условиях асептики.

При длительном применении в больших объемах необходим контроль электролитов крови, мочи, диуреза.

Необходимо применять Йоностерил с осторожностью и строгим соблюдением общих мер безопасности у пациентов со следующими заболеваниями:

гипернатриемия;

гиперхлоремия;

гиперкальциемия;

почечная недостаточность (из-за содержания натрия, калия, кальция);

сердечно-сосудистые заболевания (из-за содержания натрия и калия);

заболевания, при которых ограничивают потребление натрия (например генерализованные отеки, отек легких, АГ, эклампсия);

состояния, которые могут привести к гиперкалиемии (например недостаточность надпочечников, обширные повреждения тканей, такие как тяжелые ожоги);

заболевания, сопровождающиеся повышенным уровнем витамина D, такие как саркоидоз (из-за содержания кальция).

Из-за содержания кальция в препарате необходимо придерживаться следующих предостережений: необходимо соблюдать общие меры предосторожности относительно экстравазации р-ра во время инфузии; не применять одно и то же устройство для одновременного введения р-ра и переливания крови.

Необходимо с осторожностью применять препарат при п/к введении у пациентов с нарушениями свертывания крови или одновременно с антикоагулянтами (например варфарином).

При п/к введении место инъекции не должно быть поврежденным и отечным. При возникновении боли при п/к введении необходимо снизить скорость инфузии и, при необходимости, изменить место инъекции.

При введении инфузии под давлением при неотложных состояниях необходимо удалить или откачать весь воздух из контейнера или системы, поскольку существует опасность появления воздушной эмболии.

Применение в период беременности и кормления грудью. Можно применять в период беременности и кормления грудью только путем в/в введения. Клинические данные о применении в период беременности и кормления грудью путем п/к введения отсутствуют.

При эклампсии Йоностерил следует применять только после индивидуальной оценки пользы/риска.

Дети. Применение Йоностерила при п/к введении детям в возрасте до 12 лет не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Йоностерил не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами.