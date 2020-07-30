Фармакодинамика.

Лактобактерии, преобладающие в составе нормальной вагинальной микрофлоры, является естественным барьером на пути инфекций. Эти микроорганизмы способствуют регулированию вагинального микробиоценоза путем конкурентного связывания с эпителиальными клетками влагалища и продукции антимикробных соединений. Семейство Lactobacillaceae включает грамположительные, в основном неподвижные микроорганизмы; факультативные анаэробы, которые не образуют спор, имеют способность к брожению, ферментируют углеводы с образованием молочной кислоты, которая препятствует размножению патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Это морфологически гетерогенная группа бактерий, которая включает длинные и короткие палочки, а также коки.

Молочнокислый стрептококк создает условия для развития молочнокислых палочек, снижая окислительно-восстановительный потенциал до величины, благоприятной для их развития. Молочнокислые палочки в свою очередь производят водорастворимое термостабильное соединение, которое способствует росту стрептококков и которую они сами не могут производить. Симбиотические связи, которые существуют между молочнокислыми палочками и кокками, является важным и необходимым условием для включения этих микроорганизмов в состав препарата Вагилак, который применяется для профилактики и лечения вагинальных дисбактериозов различного происхождения. Лактобактерии ассимилируют гликоген, который находится в клетках плоского эпителия влагалища, и с помощью анаэробного гликолиза выделяют молочную кислоту, которая обусловливает слабокислую реакцию (рН 4,3–4,7) влагалищного содержимого. Благодаря этому молочнокислые бактерии играют важную роль в сохранении и нормализации микробного баланса слизистой оболочки влагалища, предотвращают развитие патогенной и условно-патогенные микрофлоры и способствуют самоочищению влагалища от условно-патогенной микрофлоры.

Фармакокинетика.

Препарат не всасывается из влагалища, поэтому не оказывает системного действия на организм. Колонизационная способность лактобактерий, которые входят в состав препарата Вагилак, усиливается за счет комбинации с Streptococcus thermophilus.