Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫПРОЧИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИПрочие средства, применяемые в гинекологииПрочиеВагилак (Vagilac)

Вагилак (Vagilac) (110513) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
  • Диагнозы
Вагилак (Vagilac)
Цена в городе Киев
от 304,22 грн
Без рецепта
10 шт, 4 млрд. Ед от 304,22 грн
В наличии в 850 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
4 млрд. Ед
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
G02C X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/14367/01/01 от 30.07.2020

Вагилак инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 капсула содержит 4 млрд. активных клеток (КОЕ) Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат аскорбиновая кислота;

оболочка капсулы: желатин.

Лекарственная форма

Капсулы вагинальные.

Основные физико-химические свойства: кремовые желатиновые капсулы, содержащие белый или цвета слоновой кости порошок, допускается присутствие отдельных более темных гранул.

Фармакотерапевтическая группа

Другие средства, применяемые в гинекологии. Код АТС G02C X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Лактобактерии, преобладающие в составе нормальной вагинальной микрофлоры, является естественным барьером на пути инфекций. Эти микроорганизмы способствуют регулированию вагинального микробиоценоза путем конкурентного связывания с эпителиальными клетками влагалища и продукции антимикробных соединений. Семейство Lactobacillaceae включает грамположительные, в основном неподвижные микроорганизмы; факультативные анаэробы, которые не образуют спор, имеют способность к брожению, ферментируют углеводы с образованием молочной кислоты, которая препятствует размножению патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Это морфологически гетерогенная группа бактерий, которая включает длинные и короткие палочки, а также коки.

Молочнокислый стрептококк создает условия для развития молочнокислых палочек, снижая окислительно-восстановительный потенциал до величины, благоприятной для их развития. Молочнокислые палочки в свою очередь производят водорастворимое термостабильное соединение, которое способствует росту стрептококков и которую они сами не могут производить. Симбиотические связи, которые существуют между молочнокислыми палочками и кокками, является важным и необходимым условием для включения этих микроорганизмов в состав препарата Вагилак, который применяется для профилактики и лечения вагинальных дисбактериозов различного происхождения. Лактобактерии ассимилируют гликоген, который находится в клетках плоского эпителия влагалища, и с помощью анаэробного гликолиза выделяют молочную кислоту, которая обусловливает слабокислую реакцию (рН 4,3–4,7) влагалищного содержимого. Благодаря этому молочнокислые бактерии играют важную роль в сохранении и нормализации микробного баланса слизистой оболочки влагалища, предотвращают развитие патогенной и условно-патогенные микрофлоры и способствуют самоочищению влагалища от условно-патогенной микрофлоры.

Фармакокинетика.

Препарат не всасывается из влагалища, поэтому не оказывает системного действия на организм. Колонизационная способность лактобактерий, которые входят в состав препарата Вагилак, усиливается за счет комбинации с Streptococcus thermophilus.

Показания

Профилактика и лечение в составе комплексной терапии вагинозов различного происхождения (трихомонадных, бактериальных, грибковых).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам в анамнезе. Распространенные острые воспалительные (гнойные) и эрозивные изменения слизистой оболочки влагалища.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может назначаться в комплексной терапии вместе с антибиотиками, сульфаниламидами, метронидазолом и другими антибактериальными препаратами.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для вагинального применения.

Применения с целью лечения.

При лечении острых, хронических, рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых органов Вагилак назначають через несколько дней после начала антибактериальной терапии (на 4–5-й день), а также в случае необходимости после ее окончания. Продолжительность применения — 10 дней. По 1 капсуле на ночь. Лежа, ввести капсулу глубоко во влагалище.

Применение в целях профилактики.

С целью профилактики заболеваний женских половых органов (бактериального вагиноза, кандидоза, трихомониаза) Вагилак применять самостоятельно с начала второй половины менструального цикла в течение 5 или 10 дней. Лежа, ввести капсулу глубоко во влагалище. По 1 капсуле на ночь.

Дети

Не применять препарат детям.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности; реакции в месте введения, в том числе гиперемия и жжение.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8 °C.

Упаковка

По 10 капсул в флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.

Вагилак
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон, №10
от 304,22 грн
В наличии в 850 аптеках
Цены в аптеках
Вагилак
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон, №10
от 304,22 грн
Забронировать
Забронировать