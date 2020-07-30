Вагилак (Vagilac) (110513) - инструкция по применению ATC-классификация
Вагилак инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 капсула содержит 4 млрд. активных клеток (КОЕ) Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат аскорбиновая кислота;
оболочка капсулы: желатин.
Лекарственная форма
Капсулы вагинальные.
Основные физико-химические свойства: кремовые желатиновые капсулы, содержащие белый или цвета слоновой кости порошок, допускается присутствие отдельных более темных гранул.
Фармакотерапевтическая группа
Другие средства, применяемые в гинекологии. Код АТС G02C X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лактобактерии, преобладающие в составе нормальной вагинальной микрофлоры, является естественным барьером на пути инфекций. Эти микроорганизмы способствуют регулированию вагинального микробиоценоза путем конкурентного связывания с эпителиальными клетками влагалища и продукции антимикробных соединений. Семейство Lactobacillaceae включает грамположительные, в основном неподвижные микроорганизмы; факультативные анаэробы, которые не образуют спор, имеют способность к брожению, ферментируют углеводы с образованием молочной кислоты, которая препятствует размножению патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Это морфологически гетерогенная группа бактерий, которая включает длинные и короткие палочки, а также коки.
Молочнокислый стрептококк создает условия для развития молочнокислых палочек, снижая окислительно-восстановительный потенциал до величины, благоприятной для их развития. Молочнокислые палочки в свою очередь производят водорастворимое термостабильное соединение, которое способствует росту стрептококков и которую они сами не могут производить. Симбиотические связи, которые существуют между молочнокислыми палочками и кокками, является важным и необходимым условием для включения этих микроорганизмов в состав препарата Вагилак, который применяется для профилактики и лечения вагинальных дисбактериозов различного происхождения. Лактобактерии ассимилируют гликоген, который находится в клетках плоского эпителия влагалища, и с помощью анаэробного гликолиза выделяют молочную кислоту, которая обусловливает слабокислую реакцию (рН 4,3–4,7) влагалищного содержимого. Благодаря этому молочнокислые бактерии играют важную роль в сохранении и нормализации микробного баланса слизистой оболочки влагалища, предотвращают развитие патогенной и условно-патогенные микрофлоры и способствуют самоочищению влагалища от условно-патогенной микрофлоры.
Фармакокинетика.
Препарат не всасывается из влагалища, поэтому не оказывает системного действия на организм. Колонизационная способность лактобактерий, которые входят в состав препарата Вагилак, усиливается за счет комбинации с Streptococcus thermophilus.
Показания
Профилактика и лечение в составе комплексной терапии вагинозов различного происхождения (трихомонадных, бактериальных, грибковых).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам в анамнезе. Распространенные острые воспалительные (гнойные) и эрозивные изменения слизистой оболочки влагалища.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат может назначаться в комплексной терапии вместе с антибиотиками, сульфаниламидами, метронидазолом и другими антибактериальными препаратами.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для вагинального применения.
Применения с целью лечения.
При лечении острых, хронических, рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых органов Вагилак назначають через несколько дней после начала антибактериальной терапии (на 4–5-й день), а также в случае необходимости после ее окончания. Продолжительность применения — 10 дней. По 1 капсуле на ночь. Лежа, ввести капсулу глубоко во влагалище.
Применение в целях профилактики.
С целью профилактики заболеваний женских половых органов (бактериального вагиноза, кандидоза, трихомониаза) Вагилак применять самостоятельно с начала второй половины менструального цикла в течение 5 или 10 дней. Лежа, ввести капсулу глубоко во влагалище. По 1 капсуле на ночь.
Дети
Не применять препарат детям.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности; реакции в месте введения, в том числе гиперемия и жжение.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8 °C.
Упаковка
По 10 капсул в флаконе.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.