Аугментин (Augmentin™) (109618) - инструкция по применению ATC-классификация
Аугментин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Механизм действия. Амоксициллин представляет собой полусинтетический пенициллин (бета-лактамный антибиотик), который ингибирует один или несколько ферментов (часто называемых пенициллинсвязывающими белками — ПСБ) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, который является неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.
Амоксициллин чувствителен к расщеплению бета-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в монотерапии не включает организмы, продуцирующие эти ферменты.
Клавулановая кислота является бета-лактамом, структурно родственным пенициллинам. Она деактивирует некоторые ферменты бета-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в монотерапии не оказывает клинически значимого антибактериального эффекта.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика.
Время, превышающее МПК (В>МПК), считается основным фактором, определяющим эффективность для амоксициллина.
Механизмы резистентности. Существуют два механизма резистентности к амоксициллину/клавулановой кислоте:
— инактивация бактериальными бета-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая класс B, C и D;
— преобразование ПСБ, что уменьшает аффинность антибактериального препарата к мишени. Непроницаемость бактерий или механизм рефлюксного насоса может вызвать резистентность бактерий или способствовать ей, в частности у грамотрицательных бактерий.
Предельные значения. Предельные значения МПК для амоксициллина/клавулановой кислоты, установленные Европейским комитетом по определению антимикробной чувствительности (EUCAST):
|Микроорганизмы
|Предельные значения чувствительности, мкг/мл
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Резистентные
|Haemophilus influenzae1
|≤1
|—
|>1
|Moraxella catarrhalis1
|≤1
|—
|>1
|Staphylococcus aureus2
|≤2
|—
|>2
|Коагулазоотрицательные стафилококки2
|≤0,25
|>0,25
|Enterococcus1
|≤4
|8
|>8
|Streptococcus A, B, C, G5
|≤0,25
|—
|>0,25
|Streptococcus pneumoniae3
|≤0,5
|1—2
|>2
|Энтеробактерии1, 4
|—
|—
|>8
|Грамотрицательные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Грамположительные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Предельные значения, которые не касаются отдельных видов1
|≤2
|4—8
|>8
|1Сообщенные значения для концентраций амоксициллина. С целью определения чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.
2Сообщенные значения для концентраций оксациллина.
3Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для ампициллина.
4Предельное значение резистентности R >8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены как резистентные.
5Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для бензилпенициллина.
Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно обладать местной информацией относительно чувствительности, особенно при тяжелых инфекциях. В случае необходимости требуется экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.
|Чувствительные виды
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный)£, Coagulase-negative staphylococci (метициллинчувствительный), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие бета-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.
Грамотрицательные аэробы: Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Pasteurella midtocida.
Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp.
|Виды, для которых приобретение резистентности может быть проблемой
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium$.
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris.
|Естественно резистентные микроорганизмы
|Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.
Другие мікроорганізми: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
|$ Естественная умеренная чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.
£ Все стафилококки, резистентные к метициллину, являются резистентными к амоксициллину/клавулановой кислоты.
1 Streptococcus pneumoniae, резистентный к пенициллину, не следует лечить этой лекарственной формой амоксициллина/клавулановой кислоты (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
2 Штаммы со сниженной чувствительностью были зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.
Фармакокинетика
Абсорбция. Амоксициллин и клавулановая кислота полностью диссоциируют в водном р-ре при физиологическом уровне рН. Оба компонента быстро и хорошо абсорбируются при пероральном приеме. Биодоступность амоксициллина и клавулановой кислоты составляет около 70% при пероральном приеме. Профили обоих компонентов в плазме крови идентичны, а время достижения Cmax в плазме крови (Tmax) для каждого компонента составляет около 1 ч.
Концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке крови, которые достигаются при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты, идентичны тем, которые достигаются при пероральном приеме эквивалентных доз амоксициллина или клавулановой кислоты отдельно.
Распределение. Около 25% общего объема клавулановой кислоты в плазме крови и 18% общего препарата в плазме крови связывается с белками. Кажущийся объем распределения составляет около 0,3–0,4 л/кг массы тела для амоксициллина и около 0,2 л/кг — для клавулановой кислоты.
После в/в введения амоксициллин и клавулановая кислота выявлены в желчном пузыре, брюшине, коже, жировой ткани, мышечной ткани, синовиальной и перитонеальной жидкости, желчи и гное. Амоксициллин не распределяется в достаточной степени в СМЖ.
В исследованиях на животных не выявлено каких-либо доказательств значительной задержки веществ, производных любого из компонентов препарата в тканях организма. Амоксициллин, как и большинство пенициллинов, может быть выявлен в грудном молоке. Незначительное количество клавулановой кислоты также может быть определено в грудном молоке (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Установлено, что как амоксициллин, так и клавулановая кислота проникают через плацентарный барьер (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Биотрансформация. Амоксициллин частично выводится с мочой в виде неактивной пенициллиновой кислоты в количествах, эквивалентных 10–25% начальной дозы. Клавулановая кислота в значительной степени метаболизируется в организме человека и выводится с мочой и калом и в виде двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе.
Выведение. Основным путем выделения амоксициллина являются почки, тогда как клавулановая кислота выводится как почками, так и путем действия внепочечных механизмов.
У здоровых добровольцев средний T½ препарата/клавулановой кислоты составляет примерно 1 ч, а средний общий клиренс — около 25 л/ч. Различные исследования показали, что выделение с мочой составляет 50–85% для амоксициллина и 27–60% — для клавулановой кислоты в течение 24-часового периода. В случае клавулановой кислоты большое количество вещества выводится в течение первых 2 ч после приема.
Одновременное применение пробенецида замедляет выведение амоксициллина, но не задерживает почечную экскрецию клавулановой кислоты (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Возраст. T½ препарата является идентичным для детей в возрасте от 3 мес до 2 лет, детей старшего возраста и взрослых. Для детей (в том числе недоношенных новорожденных) первой недели жизни частота приема не должна превышать 2 раза в сутки из-за незрелости почечного пути выведения. Поскольку пациенты пожилого возраста более склонны к снижению функции почек, дозу следует подбирать с осторожностью, рекомендуется также контроль функции почек.
Нарушение функции почек. Общий клиренс амоксициллина/клавулановой кислоты в сыворотке крови пропорционально уменьшается со снижением функции почек. Снижение клиренса препарата более выражено для амоксициллина, чем для клавулановой кислоты, поскольку большая часть амоксициллина выделяется почками. При почечной недостаточности доза должна предотвращать чрезмерную кумуляцию амоксициллина, в то же время сохраняя достаточные уровни клавулановой кислоты (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью рекомендуется осторожное применение препарата и регулярный контроль функции печени.
Показания Аугментин
лечение при бактериальных инфекциях у взрослых и детей, вызванных чувствительными к комбинации амоксициллин/кислота клавулановая микроорганизмами, таких как:
- острый бактериальный синусит (подтвержденный);
- острый средний отит;
- подтвержденное обострение хронического бронхита;
- негоспитальная пневмония;
- цистит;
- пиелонефрит;
- инфекции кожи и мягких тканей, в том числе целлюлит, укусы животных, тяжелые дентоальвеолярные абсцессы с распространенным целлюлитом;
- инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит.
Применение Аугментин
Аугментин, порошок для приготовления оральной суспензии.
Доза выражена в пересчете на содержание амоксициллина/клавулановой кислоты, за исключением случаев, когда доза выражена в пересчете на отдельный компонент.
При выборе дозы препарата Аугментина для лечения отдельной инфекции следует учитывать:
— вероятные возбудители заболевания и их возможная чувствительность к антибактериальным препаратам (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
— степень тяжести и место локализации инфекции;
— возраст, массу тела и функцию почек у пациента, как указано ниже.
В случае необходимости следует рассмотреть возможность применения альтернативных форм выпуска препарата Аугментина (т.е. обеспечивающих более высокие дозы амоксициллина и/или различные соотношения содержания амоксициллина и клавулановой кислоты) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).
Для детей с массой <40 кг эта лекарственная форма препарата Аугментин обеспечивает максимальную суточную дозу 1000–2800 мг амоксициллина/143–400 мг клавулановой кислоты при приеме согласно нижеприведенным рекомендациям. Если считается необходимой повышенная доза амоксициллина, рекомендуется выбрать другую лекарственную форму препарата Аугментин во избежание приема чрезмерно высоких суточных доз клавулановой кислоты (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).
Продолжительность лечения определяется индивидуально для каждого пациента. При некоторых инфекциях (например, при остеомиелите) необходимо более продолжительное лечение. Лечение не должно продолжаться больше 14 дней без пересмотра (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ в отношении продолжительной терапии).
Дети с массой тела ≥40 кг: следует применять другие формы препарата Аугментин.
Дети с массой тела <40 кг:
Рекомендуемые дозы:
— от 25 мг/3,6 мг/кг/сут до 45 мг/6,4 мг/кг/сут, распределенные на 2 приема;
— для лечения некоторых инфекций (таких как средний отит, синусит и инфекции нижних дыхательных путей) детям с 2 лет можно применять дозу до 70 мг/10 мг/кг/сут, распределенную на 2 приема.
Отсутствуют клинические данные для лекарственных форм препарата Аугментин 7:1 относительно доз выше 45 мг/6,4 мг/кг/сут для пациентов в возрасте до 2 лет.
Отсутствуют клинические данные для лекарственных форм препарата Аугментин 7:1 по отношению к пациентам в возрасте до 2 месяцев. Таким образом, рекомендации по дозировке для этой группы пациентов отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы не требуется.
Нарушение функции почек. Пациентам с клиренсом креатинина (CrCl) более 30 мл/мин коррекции дозы не требуется.
Пациентам с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин не рекомендуется применение лекарственных форм препарата Аугментин с соотношением амоксициллина и клавулановой кислоты 7:1, поскольку отсутствуют рекомендации по коррекции дозы.
Нарушение функции печени. Рекомендуется осторожное применение и регулярный контроль функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения
Аугментин предназначен для перорального применения.
Препарат следует принимать во время еды, чтобы свести к минимуму потенциальную желудочно-кишечную непереносимость.
Терапию можно начинать с парентеральных форм, согласно инструкции по медицинскому применению инъекционной формы препарата Аугментин, и продолжать с помощью препарата для перорального применения.
Инструкция по приготовлению суспензии.
Перед применением следует проверить целостность пломбы на крышке. Встряхнуть флакон для разрыхления порошка. Добавить необходимое количество воды (как указано ниже), перевернуть и тщательно взболтать. Другой способ: заполнить флакон водой чуть ниже отметки на этикетке, перевернуть и тщательно взболтать, затем заполнить флакон водой до отметки, перевернуть и снова тщательно взболтать.
|Доза
|Объем воды, который необходимо добавить для растворения (мл)
|Конечный объем растворенной оральной суспензии (мл)
|400 мг/57 мг/5 мл
|62
|70
Перед каждым применением флакон следует тщательно взболтать.
Дети. Применяют у детей в возрасте старше 2 мес. Дети с массой тела более 40 мг назначают препарат в другой лекарственной форме.
Аугментин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Препарат необходимо применять согласно официальным рекомендациям по антибиотикотерапии и данным местной чувствительности к антибиотику. Чувствительность к амоксициллину/клавулановой кислоте отличается в разных регионах и может меняться со временем. При необходимости следует обратиться к данным по местной чувствительности и, если необходимо, выполнить микробиологическое определение и тест на чувствительность.
В случае необходимости следует рассмотреть возможность применеия альтернативных форм выпуска препарата Аугментин (то есть таковых, которые обеспечивают более высокие дозы амоксициллина и/или различнные соотношения содержания амоксициллина и клавулановой кислоты) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).
Диапазон предлагаемых доз зависит от ожидаемых патогенов и их чувствительности к антибактериальным препаратам, тяжести заболевания и локализации инфекции, возраста, массы тела и функции почек больного.
Для взрослых и детей с массой тела ≥40 кг суточная доза составляет 1500 мг амоксициллина/375 мг клавулановой кислоты (3 таблетки) при назначении, как указано ниже
Для детей в возрасте от 6 лет с массой тела от 25 до 40 кг максимальная суточная доза составляет 2400 мг амоксициллина/600 мг клавулановой кислоты (4 таблетки) при назначении, как указано ниже.
Если для лечения необходим амоксициллин в более высоких дозах, следует применять другие формы препарата Аугментин, чтобы избежать применения лишних высоких доз клавулановой кислоты.
Продолжительность лечения определяет врач по клиническому ответу пациента на терапию. Некоторым пациентам (например с остеомиелитом) требуется длительное лечение.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг: 1 таблетка 500 мг/125 мг 3 раза в сутки.
Дети в возрасте от 6 лет с массой тела от 25 до 40 кг: доза от 20 мг/5 мг/кг/сут до 60 мг/15 мг/кг/сут, разделенная на 3 приема.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы у пациентов пожилого возраста не требуется. При необходимости дозу следует корригировать в зависимости от функции почек.
Дозирование при нарушении функции почек. Дозирование базируется на расчете максимального уровня амоксициллина. Нет необходимости изменять дозу пациенту при клиренсе креатинина >30 мл/мин.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг
|Клиренс креатинина 10–30 мл/мин
|500 мг/125 мг 2 раза в сутки
|Клиренс креатинина <10 мл/мин
|500 мг/125 мг 1 раз в сутки
|Гемодиализ
|500 мг/125 мг каждые 24 ч + 500 мг/125 мг во время диализа (учитывая снижение концентраций амоксициллина и клавулановой кислоты в плазме крови)
Дети в возрасте старше 6 лет с массой тела от 25 до 40 кг: поскольку таблетку нельзя делить, детям с массой тела 25–40 кг, клиренсом креатинина <30 мл/мин или детям, находящимся на гемодиализе, эту форму препарата Аугментин не назначают.
Дозирование при нарушении функции печени.
Применять осторожно; необходимо регулярно контролировать функцию печени.
Таблетку следует глотать целой, не разжевывая. Если необходимо, для облегчения проглатывания таблетку можна поделить пополам и проглотить половинки, не разжевывая.
Препарат следует принимать во время еды, чтобы минимизировать потенциальную желудочно-кишечную непереносимость.
Продолжительность лечения определяется индивидуально и не должна превышать 14 дней без оценки состояния больного.
Лечение можно начать парентерально, а затем продолжить перорально.
Дети. Эту лекарственную форму препарата Аугментин применяют у детей в возрасте от 6 лет с массой тела не менее 25 мг.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, любому антибактериальному препарату группы пенициллинов.
Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в т.ч. анафилаксии), связанных с применением других бета-лактамов (в том числе цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов). Н
Наличие в анамнезе желтухи или нарушений функции печени, связанных с применением амоксициллина/клавулановой кислоты.
Побочные эффекты
наиболее часто сообщалось о таких побочных реакциях на препарат (ПР), как диарея, тошнота и рвота.
Перечень нежелательных реакций на препарат, известных по клиническим исследованиям препарата Аугментин и послерегистрационного надзора и классифицированных согласно системно-органному классу MedDRA, приведен ниже.
Применяется такая классификация частоты побочных эффектов: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000); частота неизвестна — определить невозможно по имеющимся данным.
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек; неизвестно — чрезмерное размножение микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; частота неизвестна — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия, увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса 1.
Со стороны иммунной системы 10: частота неизвестна — ангионевротический отек, анафилаксия, синдром, подобный сывороточной болезни, аллергический васкулит.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; частота неизвестна — обратимая гиперактивность и судороги 2, асептический менингит.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, тошнота 3, рвота; нечасто — растройство пищеварения; частота неизвестна — антибиотикассоциированный колит 4, черный и «волосатый» язык, изменение цвкета зубной эмали 11.
Гепатобилиарные нарушения: нечасто — повышение уровня АлАТ и АсАТ 5; частота неизвестна — гепатит 6 и холестатическая желтуха 6.
Со стороны кожи и подкожных тканей 7: нечасто — кожная сыпь, зуд и крапивница; редко — полиморфная эритема; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит и острый генерализованный экзантематозный пустулез 9, реакция на препарат с эозинофилией и системными симптомами (DRESS).
Со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия 8.
1 См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
2 См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
3 См. Тошнота чаще связана с приемом более высоких пероральных доз препарата. При возникновении желудочно-кишечных реакций их тяжесть может уменьшить путем приема препарата Аугментин во время еды.
4 В том числе псевдомембранозный колит и геморрагический колит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
5 Умеренное повышение уровней АсАТ и/или АлАТ чаще наблюдалось у пациентов, получавших лечение антибиотиками бета-лактамной группы, но значимость этих результатов неизвестна.
6 Эти явления наблюдались при применении других антибиотиков пенициллинового и цефалоспоринового ряда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
7 При возникновении реакций повышенной чувствительности (дерматита) применение препарата следует прекратить (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
8 См. ПЕРЕДОЗИРОВКА.
9 См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
10 См. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ..
11 Имелись очень редкие сообщения об изменении окраски зубной эмали у детей. Тщательная гигиена полости рта может предупредить такое изменение окраски, поскольку это явление устраняется путем чистки зубов.
Особые указания
перед началом терапии амоксициллином/клавулановой кислотой следует тщательно собрать информацию о предыдущих реакциях повышенной чувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другие бета-лактамным препаратам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сообщалось о серьезных и, в отдельных случаях, летальных реакциях повышенной чувствительности (включая анафилактические реакции и кожные побочные реакции) у пациентов, получавших лечение пенициллином. Указанные реакции более вероятны у больных с повышенной чувствительностью к пенициллину в анамнезе и пациентов с атопическим заболеваниями. При появлении аллергической реакции следует прекратить применение амоксициллина/клавулановой кислоты и начать соответствующую альтернативную терапию.
Если доказано, что инфекция вызвана микроорганизмом(-ами), чувствительным(-ыми) к амоксициллину, следует рассмотреть переход от амоксициллина/клавулановой кислоты к амоксициллину согласно общепринятым указаниям.
Порошок для приготовления оральной суспензии и таблетки, покрытые пленочной оболочкой, препарата Аугментин не подходят для применеия при наличии высокого риска того, что вероятные возбудители заболевания обладают пониженной чувствительностью или резистентностью к бета-лактамным препаратам, которая не обусловлена бета-лактамазами, чувствительными к ингибированию клавулановой кислотой. Не следует применять эти лекарственные формы для лечения резистентного к пенициллину S. pneumoniae.
У пациентов с нарушением функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Следует избегать применения амоксициллина/клавулановой кислоты при подозрении на наличие инфекционного мононуклеоза, поскольку в этом случае с применением амоксициллина было связано появление сыпи, которая напоминает коревую.
Одновременный прием аллопуринола во время лечения амоксициллином повышает вероятность возникновения аллергических реакций со стороны кожи.
Длительное применение в отдельных случаях может привести к чрезмерному размножению нечувствительных к препарату микроорганизмов.
Возникновение в начале лечения генерализованной эритемы с наличием лихорадки, связанной с образованием пустул, может быть симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза (ОГЭП) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Указанная реакция требует прекращения применения препарата Аугментин и является противопоказанием для последующего применения амоксициллина.
Следует с осторожностью применять амоксициллин/клавулановую кислоту пациентам с признаками нарушения функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сообщалось об осложнениях со стороны печени преимущественно у мужчин и пациентов пожилого возраста, которые могут быть связаны с длительным лечением. Об указанных осложнениях у детей сообщалось очень редко. У всех групп пациентов симптомы, как правило, возникают во время или вскоре после лечения, однако в редких случаях могут появляться только через несколько недель после окончания лечения. Такие явления, как правило, являются обратимыми.
Осложнения со стороны печени могут быть тяжелыми, в исключительно редких случаях — летальными. Такие явления почти всегда наблюдались у пациентов с тяжелым основным заболеванием или одновременно принимавших препараты с известным потенциальным воздействием, способным привести к осложнениям со стороны печени (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая амоксициллин, сообщалось об антибиотикоассоциированном колите, степень тяжести которого может варьировать от легкой до жизнеугрожающей (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому важно учитывать этот диагноз пациентам с имеющейся диареей во время или после приема любых антибиотиков. При появлении антибиотикоассоциированного колита следует немедленно прекратить применение препарата Аугментин, обратиться за помощью и начать соответствующее лечение. Применение подавляющих перистальтику препаратов в этом случае противопоказано.
При длительной терапии рекомендуется периодическая оценка функций систем органов, включая функции почек, печени и кроветворения.
У пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановую кислоту, в редких случаях сообщалось о увеличении протромбинового индекса. При одновременном назначении антикоагулянтов следует проводить соответствующий контроль. С целью поддержания желаемого уровня антикоагуляции может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Пациентам с нарушением функции почек следует скорректировать дозу в зависимости от степени нарушения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов со сниженным диурезом очень редко наблюдалась кристаллурия, преимущественно при парентеральной терапии. При приеме высоких доз амоксициллина следует поддерживать достаточное потребление жидкости и диурез для снижения вероятности кристаллурии, связанной с амоксициллином. У пациентов с катетеризацией мочевого пузыря следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Во время лечения амоксициллином следует применять ферментативные методы определения глюкооксидазы при исследовании на наличие глюкозы в моче, поскольку при применении неферментативных методов существует вероятность ложноположительных результатов.
Наличие клавулановой кислоты в препарате Аугментин может привести к неспецифическому связыванию IgG и альбумина мембранами эритроцитов, что может привести к ложноположительным результатам пробы Кумбса.
Имелись сообщения о положительных результатах ферментного иммуноанализа с применением Platelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories у пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановую кислоту и у которых впоследствии было признано отсутствие инфекции, вызванной Aspergillus. Имелись сообщения о перекрестных реакциях с полисахаридами и полифуранозами non-Aspergillus при проведении ферментного иммуноанализа с использованием Platelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories. Поэтому положительные результаты анализов у пациентов, получающих лечение амоксициллином/клавулановой кислотой, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.
Суспензия Аугментин 457 мг/5 мл содержит аспартам (Е951) 2,5 мг/мл — источник фенилаланина, поэтому препарат следует назначать с осторожностью пациентам с фенилкетонурией.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Исследования на животных не указывают на прямое или опосредованное вредное влияние на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие. Ограниченные данные по применению амоксициллина/клавулановой кислоты во время беременности у человека не указывают на повышенный риск возникновения врожденных пороков развития. В единственном исследовании у женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое лечение амоксициллином/клавулановой кислотой может быть связано с повышенным риском развития некротического энтероколита у новорожденных. Следует избегать применения препарата во время беременности, за исключением случаев, когда врач считает это необходимым.
Период кормления грудью. Оба вещества выделяются в грудное молоко (отсутствуют данные о влиянии клавулановой кислоты на младенца, находящегося на грудном вскармливании). Таким образом, у младенца, находящегося на грудном вскармливании, возможно возникновение диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому во время приема препарата кормление грудью следует прекратить. Следует учитывать возможность возникновения аллергических реакций. Применение амоксициллина/клавулановой кислоты при кормлении грудью возможно только после оценки врачом соотношения риск/польза.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами не проводились. Однако возможно возникновение нежелательных эффектов (таких как аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять транспортным средством и работать с другими механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
антикоагулянты для перорального применения. Антикоагулянты для перорального применения и антибиотики пенициллинового ряда широко используются в практике при отсутствии сообщений о взаимодействии. Однако описаны случаи увеличения международного коэффициента нормализации у пациентов, принимавших аценокумарол или варфарин и которым был назначен курс лечения амоксициллином. Если необходим одновременный прием этих препаратов, следует тщательно контролировать протромбиновый индекс или международный коэффициент нормализации при добавлении или прекращении приема амоксициллина. Кроме того, может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Метотрексат. Пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что вызывает потенциальное увеличение токсичности.
Пробенецид. Одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид уменьшает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное применение пробенецида может привести к повышению уровня и продолжительности нахождения амоксициллина (но не клавулановой кислоты) в крови.
Микофенолат мофетил. У больных, получающих лечение микофенолатом мофетилом, после начала применения перорального амоксициллина с клавулановой кислотой может снижаться предозовая концентрация активного метаболита микофенольной кислоты примерно на 50%. Это изменение предозового уровня может не полностью соответствовать изменению общей экспозиции микофенольной кислоты. Таким образом, изменение дозировки микофенолата мофетила обычно не требуется, если отсутствует клиническое подтверждение дисфункции трансплантата. Однако необходимо тщательное наблюдение при сочетанном применении и в определенного периода после проведения антибиотикотерапии.
Передозировка
симптомы. Могут наблюдаться симптомы расстройств желудочно-кишечного тракта и нарушение водно-электролитного. Наблюдалась кристаллурия, связанная с приемом амоксициллина, что в отдельных случаях приводило к развитию почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
У пациентов с нарушением функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы, возможно появление судорог.
Сообщалось об осаждении амоксициллина в катетерах мочевого пузыря, преимущественно после введения в высоких дозах. Следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лечение. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта можно лечить симптоматически, обращая внимание на водно-электролитный баланс. Амоксициллин/клавулановая кислота можно удалить из кровотока с помощью гемодиализа.
Условия хранения
Аугментин, порошок для приготовления оральной суспензии. Оригинальнальные уупаковки хранить в закрытом виде при при температуре ниже 25 °С в сухом месте. Приготовленную суспензию хранят в холодильнике при температуре 2–8 °С и используют в течение 7 дней. Хранить в недоступном для детей месте.
Аугментин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.. Хранить при температуре ниже 25 °С в недоступном для для детей месте.
Актуальная информация
Аугментин (действующие вещества амоксициллин и клавулановая кислота, амоксициллин/клавуланат) ― это бета-лактамный антибиотик широкого спектра действия, который доступен для клинического применения около 40 лет (White A.R. еt al., 2004). Так, он был впервые зарегистрирован в Великобритании в 1981 г., а затем в США в 1984 г. (Klein J.O., 2003).
Одно из наиболее частых показаний к применению Аугментина ― это внебольничная пневмония, а также другие инфекции дыхательных путей. Препарат был синтезирован с целью преодоления микробной устойчивости к пенициллинам, связанной с продукцией патогенными микроорганизмами β-лактамазы. В дополнение к высокой эффективности амоксициллин/клавуланат обладает хорошим профилем безопасности и переносимости. Амоксициллин/клавуланат включен в руководства и рекомендации по лечению бактериального синусита, острого среднего отита, внебольничной пневмонии и обострений хронического бронхита (White A.R. еt al., 2004).
Амоксициллин преимущественно (50–80%) выводится из организма в неизмененном виде с мочой в течении 6 ч после введения. Клавулановая кислота, по-видимому, подвергается более быстрому метаболизму, только 20–60% выводится в неизмененном виде.
Т½ амоксициллина и клавулановой кислоты составляет около 1 ч. В отличие от амоксициллина, амоксициллин/клавуланат обладает более широким спектром противомикробного действия, включая такие микроорганизмы, продуцирующие β-лактамазу, как Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis. Амоксициллин и клавулановая кислота хорошо распределяются в большинстве тканей организма и внеклеточной жидкости, включая слизистую оболочку среднего уха и секрет среднего уха, что позволяет успешно применять Аугментин в лечении отита (Easton J. et al., 2012).
Когда выбрать Аугментин?
ХОБЛ поражает до 8–10% населения в возрасте старше 40 лет, а у мужчин в возрасте старше 65 лет этот показатель достигает 20%. Обострения характеризуются усилением респираторных симптомов и приводят к ухудшению качества жизни. Кроме того, обострения ускоряют снижение функции легких (по данным спирографии) и являются основной причиной летального исхода у пациентов с ХОБЛ. Хотя этиология обострений ХОБЛ до конца не установлена, имеются убедительные доказательства того, что патогенные микроорганизмы выделяются более чем у ½ пациентов с ХОБЛ во время обострений. Чаще всего во время обострений ХОБЛ при исследовании мокроты выделяют аэробные бактерии, среди них Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Бактериальную этиологию обострения ХОБЛ следует предполагать, когда отмечаются два или более из следующих признаков: гнойная мокрота, усугубление одышки, повышенная температура тела и увеличение объема мокроты.
Цели антибактериальной терапии при бактериальных обострениях ХОБЛ: снизить частоту рецидивов, избежать снижения легочной функции, сократить продолжительность обострения.
По данным одного их исследований, проведенного в Испании, до 20% штаммов H. influenzae являются продуцентами β-лактамазы. Распространенность резистентности к пенициллинам пневмококка составляет около 20%. При этом устойчивость микроорганизмов к амоксициллину/клавуланату определяется менее чем у 5% микроорганизмов. При этом антибактериальный спектр данного препарата охватывает наиболее часто выявляемые микроорганизмы у больных с обострением ХОЗЛ (Llor C. et al., 2009). Это объясняет эффективность Аугментина в терапии обострений ХОЗЛ.
Также Аугментин продемонстрировал свою эффективность в купировании обострений хронического бронхита (Trémolières F., 2000).
Американское общество инфекционных болезней (IDSA) рекомендует (2012 г.) амоксициллин/клавуланат в стандартной дозе 875/125 мг 2 р/сут в течение 7 дней в качестве терапии первой линии острого бактериального синусита (если только у пациента нет аллергии на пенициллин) (Matho A. et al., 2018).
Кроме того, в исследованиях было установлено, что назначение антибиотиков для лечения стрептококкового фарингита также снижает тяжесть и продолжительность заболевания. По некоторым данным, продолжительность фарингита или острого среднего отита при приеме антибиотиков сокращается на 1–2 сут (Matho A. et al., 2018).
Внебольничная пневмония является распространенным заболеванием, которое потенциально опасно для жизни, особенно для лиц пожилого возраста и пациентов с сопутствующими заболеваниями. Она может вызываться разнообразными микроорганизмами, но наиболее часто отмечаемым возбудителем является S. pneumoniae, при этом именно пневмонии пневмококковой этиологии зачастую характеризуются тяжелым течением и высоким показателем летальных исходов. Следовательно, жизненно важно, чтобы любая эмпирическая антибактериальная терапия при внебольничной пневмонии была эффективной против пневмококка. В то же время желательно, чтобы антибиотик действовал и на атипичных возбудителей, особенно у лиц с сопутствующей патологией (File T.M., Jr et al., 2004). Этим требованиям отвечает Аугментин. Так, амоксициллин/клавуланат рекомендуется в качестве препарата первой линии у пациентов с внебольничной пневмонией, относящихся ко 2-й клинической группе. Это больные с сопутствующими хроническими заболеваниями или те, кто принимал любые антибактериальные препараты в течение 3 мес до развития пневмонии (Снєгірьов П.Г., 2019).
Аугментин эффективен не только в лечении инфекций дыхательных путей, но и при различных бактериальных поражениях других органов.
Инфекция мочевых путей (ИМП) является одной из наиболее распространенных бактериальных инфекций в детском возрасте. ИМП может поражать верхние (пиелонефрит) или нижние мочевые пути (цистит). ИМП у детей характеризуются высоким уровнем заболеваемости, склонностью к рецидивам и сложностью диагностики у детей раннего возраста. В течение первого года жизни заболеваемость ИМП составляет около 0,7% у девочек и 2,7% у мальчиков. У детей с лихорадкой в первые 2 мес жизни ИМП составляет около 5% у девочек и 20% у мальчиков. В неонатальный период ИМП чаще выявляют у недоношенных детей, чем доношенных. В возрасте же старше 12 мес у девочек ИМП развивается гораздо чаще, чем у мальчиков. Распространенность ИМП у детей характеризуется двумя пиками: 1-й пик ― в первый год жизни, 2-й пик ― в возрасте 2–4 лет. По оценкам, около 7,8% девочек и 1,7% мальчиков к 7-летнему возрасту имеют в анамнезе ИМП. К 16 годам ИМП в анамнезе отмечается у 11,3% девочек и 3,6% мальчиков. Как правило, частота рецидивов составляет 30–50%. Рецидив ИМП особенно распространен у девочек. Наиболее распространенные возбудители ИМП являются представителями кишечной флоры: Escherichia coli составляет 80–90% ИМП у детей. Другими возбудителями заболевания могут быть Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp. и другие. Proteus mirabilis чаще выявляют у мальчиков, чем у девочек. У детей с аномалиями мочевыводящих путей (анатомические дефекты, неврологические заболевания) или ослабленной иммунной системой наиболее часто выявляют Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridians и Streptococcus agalactiae (Leung A. K. еt al., 2019). Подавляющее большинство вышеуказанных микроорганизмов чувствительны к Аугментину.
Кроме того, к данному препарату наблюдается невысокая резистентность E. coli. В одном из исследований зафиксировано, что в случае внебольничной ИМП резистентность не превышает 6,2%, при этом в случае ИМП, вызванной больничными штаммами кишечной палочки, резистентность несколько выше — 9,3% (Fasugba O. et al., 2016).
Аугментин эффективен в лечении бактериальных инфекций у детей (Klein J.O., 2003).
Острый средний отит является наиболее часто диагностируемым заболеванием у детей в США и наиболее частым показанием к проведению антимикробного лечения в педиатрической практике (Hoberman A. et al., 2017).
Амоксициллин/клавулановая кислота действует бактерицидно в отношении основных патогенов, вызывающих острый средний отит, включая Streptococcus pneumoniae и бактерии, продуцирующие, β-лактамазу, такие как Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis (Easton J. et al., 2012).
Успешная эрадикация бактерий, в том числе S. pneumoniae, устойчивых к пенициллину, при применении высоких доз амоксициллина/клавуланата (90/6,4 мг/кг/сут, разделенных на 2 приема) была продемонстрирована в исследовании, которое включало 521 ребенка в возрасте 3–48 мес с острым средним отитом. Отсутствие роста патогенных микроорганизмов наблюдалось в 96% образцов, которые исследовали бактериологически (проводился посев на питательные среды) (Easton J. et al., 2012).
Аугментин: режим и длительность приема
Резистентность патогенных микроорганизмов к антибиотикам с каждым годом становится все более серьезной проблемой здравоохранения. Одной из потенциальных стратегий снижения риска резистентности к противомикробным препаратам является ограничение продолжительности антимикробного лечения. Однако данные о преимуществах коротких курсов противомикробной терапии противоречивы. Так, в одном из исследований сравнивали терапию амоксициллин/клавуланатом в течение 5 и 10 дней у детей (n=520, возраст 6–23 мес) с острым средним отитом. Оценивали как клинические симптомы, так и колонизацию носоглотки патогенными микроорганизмами. У детей группы 10 дней терапии наблюдался более выраженный регресс клинических симптомов, чем в группе 5 дней лечения. Также в группе, где лечение проводили 10 дней, число клинических неудач (отсутствия эффекта от лечения или ухудшение состояния ребенка) было меньше. При этом не выявлено существенных различий в отношении частоты побочных эффектов в группах. В результате бактериологического исследования было установлено, что частота развития устойчивости к противомикробному препарату при 10-дневном курсе терапии была не ниже, чем при более коротком курсе (Hoberman A. et al., 2017).
В результате одного из обзоров Кокрейновского формата, включавшего 1601 ребенка, было установлено, что амоксициллин/клавуланат эффективен в лечении острого среднего отита у детей как при приеме 2 р/сут, так и 3 р/сут (Thanaviratananich S. et al., 2013).
Особенности применения Аугментина
Перед применением Аугментина следует подробно расспросить пациента на предмет ранее наблюдавшихся аллергических реакций при приеме антибактериальных препаратов, прежде всего пенициллинов и цефалоспоринов, а также случаев, когда пациент не помнит, на какой препарат была аллергия.
Выбор способа введения, дозы Аугментина определяется тяжестью состояния больного. Высокая биодоступность таблетированных форм и порошка для приготовления суспензии позволяют в большинстве случаев (в том числе при пневмонии у 2-й клинической группы больных) принимать препарат перорально. В случае же необходимости в/в введения препарата в дальнейшем, через несколько дней в/в введения и после облегчения состояния больного, возможен переход на пероральные формы (ступенчатая терапия).
Диарея возникает чаще при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты 3 р/сут, чем при приеме препарата в аналогичной дозе 2 р/сут (Easton J. et al., 2012).
Данный препарат характеризуется хорошей переносимостью. Так, во время постмаркетингового исследования, включившего 3048 детей в возрасте младше 14 лет, принимавших амоксициллин/клавуланат, частота нежелательных реакций составила 3,6%, при этом не зарегистрировано тяжелых побочных реакций (Easton J. et al., 2012).
Заключение
Аугментин ― бактерицидный антибиотик широкого спектра действия. Это оригинальный препарат амоксициллина/клавуланата, его высокая антибактериальная активность подтверждается многочисленными исследованиями. Добавление к амоксициллину клавулановой кислоты позволило расширить спектр действия данного антибиотика, полученный препарат эффективен также против возбудителей, продуцирующих β-лактамазу. Сама клавулановая кислота структурно сходна с β-лактамными антибиотиками и оказывает слабое антибактериальное действие, но при этом в комбинированном препарате защищает амоксициллин от деактивации бактериальными β-лактамазами (Easton J. et al., 2012).
Классификация
- Формы выпуска по NFC
- ABA Таблетки, покрытые оболочкойDGJ Сухие суспензии/сиропы/капли