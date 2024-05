Аугментин (действующие вещества амоксициллин и клавулановая кислота, амоксициллин/клавуланат) ― это бета-лактамный антибиотик широкого спектра действия, который доступен для клинического применения около 40 лет (White A.R. еt al., 2004). Так, он был впервые зарегистрирован в Великобритании в 1981 г., а затем в США в 1984 г. (Klein J.O., 2003).

Одно из наиболее частых показаний к применению Аугментина ― это внебольничная пневмония, а также другие инфекции дыхательных путей. Препарат был синтезирован с целью преодоления микробной устойчивости к пенициллинам, связанной с продукцией патогенными микроорганизмами β-лактамазы. В дополнение к высокой эффективности амоксициллин/клавуланат обладает хорошим профилем безопасности и переносимости. Амоксициллин/клавуланат включен в руководства и рекомендации по лечению бактериального синусита, острого среднего отита, внебольничной пневмонии и обострений хронического бронхита (White A.R. еt al., 2004).

Амоксициллин преимущественно (50–80%) выводится из организма в неизмененном виде с мочой в течении 6 ч после введения. Клавулановая кислота, по-видимому, подвергается более быстрому метаболизму, только 20–60% выводится в неизмененном виде.

Т ½ амоксициллина и клавулановой кислоты составляет около 1 ч. В отличие от амоксициллина, амоксициллин/клавуланат обладает более широким спектром противомикробного действия, включая такие микроорганизмы, продуцирующие β-лактамазу, как Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis. Амоксициллин и клавулановая кислота хорошо распределяются в большинстве тканей организма и внеклеточной жидкости, включая слизистую оболочку среднего уха и секрет среднего уха, что позволяет успешно применять Аугментин в лечении отита (Easton J. et al., 2012).

Когда выбрать Аугментин?

ХОБЛ поражает до 8–10% населения в возрасте старше 40 лет, а у мужчин в возрасте старше 65 лет этот показатель достигает 20%. Обострения характеризуются усилением респираторных симптомов и приводят к ухудшению качества жизни. Кроме того, обострения ускоряют снижение функции легких (по данным спирографии) и являются основной причиной летального исхода у пациентов с ХОБЛ. Хотя этиология обострений ХОБЛ до конца не установлена, имеются убедительные доказательства того, что патогенные микроорганизмы выделяются более чем у ½ пациентов с ХОБЛ во время обострений. Чаще всего во время обострений ХОБЛ при исследовании мокроты выделяют аэробные бактерии, среди них Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Бактериальную этиологию обострения ХОБЛ следует предполагать, когда отмечаются два или более из следующих признаков: гнойная мокрота, усугубление одышки, повышенная температура тела и увеличение объема мокроты.

Цели антибактериальной терапии при бактериальных обострениях ХОБЛ: снизить частоту рецидивов, избежать снижения легочной функции, сократить продолжительность обострения.

По данным одного их исследований, проведенного в Испании, до 20% штаммов H. influenzae являются продуцентами β-лактамазы. Распространенность резистентности к пенициллинам пневмококка составляет около 20%. При этом устойчивость микроорганизмов к амоксициллину/клавуланату определяется менее чем у 5% микроорганизмов. При этом антибактериальный спектр данного препарата охватывает наиболее часто выявляемые микроорганизмы у больных с обострением ХОЗЛ (Llor C. et al., 2009). Это объясняет эффективность Аугментина в терапии обострений ХОЗЛ.

Также Аугментин продемонстрировал свою эффективность в купировании обострений хронического бронхита (Trémolières F., 2000).

Американское общество инфекционных болезней (IDSA) рекомендует (2012 г.) амоксициллин/клавуланат в стандартной дозе 875/125 мг 2 р/сут в течение 7 дней в качестве терапии первой линии острого бактериального синусита (если только у пациента нет аллергии на пенициллин) (Matho A. et al., 2018).

Кроме того, в исследованиях было установлено, что назначение антибиотиков для лечения стрептококкового фарингита также снижает тяжесть и продолжительность заболевания. По некоторым данным, продолжительность фарингита или острого среднего отита при приеме антибиотиков сокращается на 1–2 сут (Matho A. et al., 2018).

Внебольничная пневмония является распространенным заболеванием, которое потенциально опасно для жизни, особенно для лиц пожилого возраста и пациентов с сопутствующими заболеваниями. Она может вызываться разнообразными микроорганизмами, но наиболее часто отмечаемым возбудителем является S. pneumoniae, при этом именно пневмонии пневмококковой этиологии зачастую характеризуются тяжелым течением и высоким показателем летальных исходов. Следовательно, жизненно важно, чтобы любая эмпирическая антибактериальная терапия при внебольничной пневмонии была эффективной против пневмококка. В то же время желательно, чтобы антибиотик действовал и на атипичных возбудителей, особенно у лиц с сопутствующей патологией (File T.M., Jr et al., 2004). Этим требованиям отвечает Аугментин. Так, амоксициллин/клавуланат рекомендуется в качестве препарата первой линии у пациентов с внебольничной пневмонией, относящихся ко 2-й клинической группе. Это больные с сопутствующими хроническими заболеваниями или те, кто принимал любые антибактериальные препараты в течение 3 мес до развития пневмонии (Снєгірьов П.Г., 2019).

Аугментин эффективен не только в лечении инфекций дыхательных путей, но и при различных бактериальных поражениях других органов.

Инфекция мочевых путей (ИМП) является одной из наиболее распространенных бактериальных инфекций в детском возрасте. ИМП может поражать верхние (пиелонефрит) или нижние мочевые пути (цистит). ИМП у детей характеризуются высоким уровнем заболеваемости, склонностью к рецидивам и сложностью диагностики у детей раннего возраста. В течение первого года жизни заболеваемость ИМП составляет около 0,7% у девочек и 2,7% у мальчиков. У детей с лихорадкой в первые 2 мес жизни ИМП составляет около 5% у девочек и 20% у мальчиков. В неонатальный период ИМП чаще выявляют у недоношенных детей, чем доношенных. В возрасте же старше 12 мес у девочек ИМП развивается гораздо чаще, чем у мальчиков. Распространенность ИМП у детей характеризуется двумя пиками: 1-й пик ― в первый год жизни, 2-й пик ― в возрасте 2–4 лет. По оценкам, около 7,8% девочек и 1,7% мальчиков к 7-летнему возрасту имеют в анамнезе ИМП. К 16 годам ИМП в анамнезе отмечается у 11,3% девочек и 3,6% мальчиков. Как правило, частота рецидивов составляет 30–50%. Рецидив ИМП особенно распространен у девочек. Наиболее распространенные возбудители ИМП являются представителями кишечной флоры: Escherichia coli составляет 80–90% ИМП у детей. Другими возбудителями заболевания могут быть Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp. и другие. Proteus mirabilis чаще выявляют у мальчиков, чем у девочек. У детей с аномалиями мочевыводящих путей (анатомические дефекты, неврологические заболевания) или ослабленной иммунной системой наиболее часто выявляют Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridians и Streptococcus agalactiae (Leung A. K. еt al., 2019). Подавляющее большинство вышеуказанных микроорганизмов чувствительны к Аугментину.

Кроме того, к данному препарату наблюдается невысокая резистентность E. coli. В одном из исследований зафиксировано, что в случае внебольничной ИМП резистентность не превышает 6,2%, при этом в случае ИМП, вызванной больничными штаммами кишечной палочки, резистентность несколько выше — 9,3% (Fasugba O. et al., 2016).

Аугментин эффективен в лечении бактериальных инфекций у детей (Klein J.O., 2003).

Острый средний отит является наиболее часто диагностируемым заболеванием у детей в США и наиболее частым показанием к проведению антимикробного лечения в педиатрической практике (Hoberman A. et al., 2017).

Амоксициллин/клавулановая кислота действует бактерицидно в отношении основных патогенов, вызывающих острый средний отит, включая Streptococcus pneumoniae и бактерии, продуцирующие, β-лактамазу, такие как Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis (Easton J. et al., 2012).

Успешная эрадикация бактерий, в том числе S. pneumoniae, устойчивых к пенициллину, при применении высоких доз амоксициллина/клавуланата (90/6,4 мг/кг/сут, разделенных на 2 приема) была продемонстрирована в исследовании, которое включало 521 ребенка в возрасте 3–48 мес с острым средним отитом. Отсутствие роста патогенных микроорганизмов наблюдалось в 96% образцов, которые исследовали бактериологически (проводился посев на питательные среды) (Easton J. et al., 2012).

Аугментин: режим и длительность приема

Резистентность патогенных микроорганизмов к антибиотикам с каждым годом становится все более серьезной проблемой здравоохранения. Одной из потенциальных стратегий снижения риска резистентности к противомикробным препаратам является ограничение продолжительности антимикробного лечения. Однако данные о преимуществах коротких курсов противомикробной терапии противоречивы. Так, в одном из исследований сравнивали терапию амоксициллин/клавуланатом в течение 5 и 10 дней у детей (n=520, возраст 6–23 мес) с острым средним отитом. Оценивали как клинические симптомы, так и колонизацию носоглотки патогенными микроорганизмами. У детей группы 10 дней терапии наблюдался более выраженный регресс клинических симптомов, чем в группе 5 дней лечения. Также в группе, где лечение проводили 10 дней, число клинических неудач (отсутствия эффекта от лечения или ухудшение состояния ребенка) было меньше. При этом не выявлено существенных различий в отношении частоты побочных эффектов в группах. В результате бактериологического исследования было установлено, что частота развития устойчивости к противомикробному препарату при 10-дневном курсе терапии была не ниже, чем при более коротком курсе (Hoberman A. et al., 2017).

В результате одного из обзоров Кокрейновского формата, включавшего 1601 ребенка, было установлено, что амоксициллин/клавуланат эффективен в лечении острого среднего отита у детей как при приеме 2 р/сут, так и 3 р/сут (Thanaviratananich S. et al., 2013).

Особенности применения Аугментина

Перед применением Аугментина следует подробно расспросить пациента на предмет ранее наблюдавшихся аллергических реакций при приеме антибактериальных препаратов, прежде всего пенициллинов и цефалоспоринов, а также случаев, когда пациент не помнит, на какой препарат была аллергия.

Выбор способа введения, дозы Аугментина определяется тяжестью состояния больного. Высокая биодоступность таблетированных форм и порошка для приготовления суспензии позволяют в большинстве случаев (в том числе при пневмонии у 2-й клинической группы больных) принимать препарат перорально. В случае же необходимости в/в введения препарата в дальнейшем, через несколько дней в/в введения и после облегчения состояния больного, возможен переход на пероральные формы (ступенчатая терапия).

Диарея возникает чаще при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты 3 р/сут, чем при приеме препарата в аналогичной дозе 2 р/сут (Easton J. et al., 2012).

Данный препарат характеризуется хорошей переносимостью. Так, во время постмаркетингового исследования, включившего 3048 детей в возрасте младше 14 лет, принимавших амоксициллин/клавуланат, частота нежелательных реакций составила 3,6%, при этом не зарегистрировано тяжелых побочных реакций (Easton J. et al., 2012).

Заключение

Аугментин ― бактерицидный антибиотик широкого спектра действия. Это оригинальный препарат амоксициллина/клавуланата, его высокая антибактериальная активность подтверждается многочисленными исследованиями. Добавление к амоксициллину клавулановой кислоты позволило расширить спектр действия данного антибиотика, полученный препарат эффективен также против возбудителей, продуцирующих β-лактамазу. Сама клавулановая кислота структурно сходна с β-лактамными антибиотиками и оказывает слабое антибактериальное действие, но при этом в комбинированном препарате защищает амоксициллин от деактивации бактериальными β-лактамазами (Easton J. et al., 2012).