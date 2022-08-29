Гриппостад® (Grippostad®) (1092) - инструкция по применению ATC-классификация
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Гриппостад инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гриппостад Горячий напиток содержит парацетамол — анальгетик и антипиретик, окзывает обезболивающий и жаропонижающий эффект, который обусловлен угнетением синтеза простагландинов и преимущественным влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе. Парацетамол хорошо всасывается в ЖКТ. Пик концентрации в плазме крови достигается через 20–30 мин после приема. Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата парацетамола. Выделяется в основном почками. Т½ — от 1 до 4 ч.
Гриппостад С
Парацетамол — анальгетик и антипиретик (обезболивающее и жаропонижающее средство). Эффект базируется на ингибировании синтеза простагландинов в ЦНС. Парацетамол быстро и почти полностью абсорбируется в ЖКТ. Сmax в плазме крови достигается через 30–60 мин. Т½ составляет 1–4 ч. Равномерно распределяется во всех жидкостях организма. Связывание с белками плазмы крови вариабельно. Выделяется преимущественно почками в форме конъюгированных метаболитов.
Хлорфенамина малеат — классическое Н1-антигистаминное средство, оказывает десенсибилизирующее и анальгезирующее действие, снижает сосудисто-тканевую проницаемость слизистой оболочки верхних дыхательных путей, устраняет зуд в глазах и носу.
Хлорфенирамин хорошо абсорбируется в ЖКТ, 69–72% препарата связывается с белками плазмы крови. Сmax вещества в крови достигается через 2–6 ч. Метаболизируется в печени. Выделяются хлорфенирамин и его метаболиты преимущественно почками.
Кофеин — мощный стимулятор ЦНС, потенцирует обезболивающее действие парацетамола, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, способствует расширению кровеносных сосудов мышц, сердца, почек, сужению сосудов органов брюшной полости и мозга, уменьшает агрегацию тромбоцитов, увеличивает диурез и секреторную деятельность желудка.
Аскорбиновая кислота — жизненно необходимый витамин. Известно, что аскорбиновая кислота играет важную роль в реализации защитной функции организма от инфекции и необходима для нормального функционирования Т-лимфоцитов и эффективной фагоцитарной активности лейкоцитов. Нормализует проницаемость капилляров.
Аскорбиновая кислота легко всасывается в ЖКТ. 25% связывается с белками крови. Метаболизируется в печени в основном до дегидроаскорбиновой кислоты.
Аскорбиновая кислота и ее метаболиты выводятся с мочой и желчью. Остаток аскорбиновой кислоты, превышающий потребности организма, выводится с мочой в виде метаболитов.
Показания Гриппостад
Гриппостад Горячий напиток. Лечение болевого синдрома (головная, зубная боль и периодическая боль у женщин); лихорадка.
Гриппостад С. Для уменьшения выраженности симптомов простуды.
Применение Гриппостад
Гриппостад Горячий напиток. Применяют перорально.
Определение дозы препарата зависит от возраста и/или массы тела больного.
Максимальная суточная доза парацетамола — 60 мг/кг массы тела, разделенная на отдельные дозы по 10–15 мг/кг массы тела.
Доза (1 пакетик) содержит 600 мг парацетамола.
Интервал между приемом доз должен составлять не менее 6 ч. Принимать нужно не более 3–4 доз в течение 24 ч.
Не следует превышать дозу 1 пакетик за 1 прием.
Содержимое пакетика высыпать в стакан, залить горячей водой, хорошо размешать и выпить. Применение препарата после еды может привести к замедлению действия препарата.
Продолжительность лечения определяет врач. Максимальный срок применения без рекомендации врача — 3 дня. Если одновременно принимать другие лекарственные средства, содержащие парацетамол, рекомендуемую дозу не следует превышать.
Гриппостад С. Препарат предназначен для приема внутрь. Доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 2 капсулы 3 раза в сутки: утром, днем и вечером, интервал между приемами — не менее 4 ч. Препарат принимают независимо от еды, запивая достаточным количеством воды.
Максимальный срок самостоятельного применения препарата составляет 3–5 дней. При назначении врачом курс лечения составляет 5–7 дней.
Пациенты с нарушениями функции печени и/или почек легкой и средней степени. У пациентов с умеренными нарушениями функции печени и/или почек следует корректировать дозу или увеличивать интервал между приемами препарата.
Не превышать рекомендуемую дозу.
Не принимать вместе с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Противопоказания
Гриппостад Горячий напиток. Гиперчувствительность к парацетамолу или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата; тяжелые нарушения функции печени и/или почек; врожденная гипербилирубинемия, синдром Жильбера; дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; фенилкетонурия, поскольку это лекарственное средство содержит подсластитель аспартам, который превращается в фенилаланин; недостаточность альдолазы В с мальабсорбцией глюкозы-галактозы, лактазная недостаточность Лаппа; чувствительность к дисахаридам, поскольку препарат содержит сахарозу; алкоголизм; заболевания крови; выраженная анемия; лейкопения; возраст до 10 лет или масса тела <40 кг.
Гриппостад С. Гиперчувствительность к парацетамолу или любому другому компоненту препарата; тяжелые нарушения функции печени и/или почек, синдром Жильбера, синдром Дубина — Джонсона, выраженная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; наследственные формы непереносимости галактозы, лактазная недостаточность Лаппа или мальабсорбция глюкозы-галактозы; алкоголизм; заболевания крови, выраженная анемия, лейкопения; нарушения кроветворения; тромбоз, тромбофлебит; повышенная возбудимость, нарушение сна; тяжелая АГ, склонность к спазму сосудов, при органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы (в том числе при атеросклерозе), декомпенсированная сердечная недостаточность, тяжелые нарушения сердечной проводимости и аритмии; эпилепсия; гипертиреоз; гипертрофия предстательной железы, обструкция шейки мочевого пузыря; сахарный диабет; глаукома; острый панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, пилородуоденальная обструкция.
Не применять вместе с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после отмены ингибиторов МАО, не применять с трициклическими антидепрессантами или блокаторами β-адренорецепторов.
Пожилой возраст. Период беременности и кормления грудью. Детский возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
лабораторные показатели: неизвестно — применение парацетамола может влиять на уровень мочевой кислоты, который оценивается с помощью фосфорно-вольфрамовой кислоты, и содержание глюкозы в крови, которое оценивается с помощью пероксидазной оксидазы.
При применении соответствующей рекомендуемой дозы аскорбиновой кислоты повышение концентрации аскорбиновой кислоты в моче может мешать адекватному оцениванию некоторых клинико-химических показателей (глюкоза, мочевая кислота, креатинин, неорганические фосфаты, скрытая кровь в кале). Достоверность методов, основанных на цветных реакциях, может изменяться.
Также хлорфенамина малеат может снижать интенсивность реакций при проведении кожных аллергопроб.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, рефлекторная брадикардия, одышка, боль в сердце, аритмия, АГ.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия, сульфгемоглобинемия, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, панцитопения, метгемоглобинопатия.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, сухость во рту, дискомфорт и боль в эпигастральной области, гиперсаливация, снижение аппетита, изжога, диарея.
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня трансаминаз печени, гепатонекроз (дозозависимый эффект).
Со стороны иммунной системы: острые реакции гиперчувствительности (ангионевротический отек, диспноэ, повышенное потоотделение, тошнота, артериальная гипотензия, циркуляторная недостаточность и анафилактический шок); буллезные реакции кожи (синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз/синдром Лайелла), анафилаксия.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, дискинезия, беспокойство, седация, сонливость, ощущение страха, расстройства сна, спутанность сознания, в отдельных случаях — кома, судороги, изменение поведения.
Со стороны почек: почечная колика, интерстициальный нефрит, затрудненное мочеиспускание.
Со стороны дыхательной системы: дыхательная гиперчувствительность, бронхоспазм (анальгиновая астма) у предрасположенных больных.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции со стороны кожи (эритема, сыпь), которые могут сопровождаться повышением температуры тела (медикаментозная лихорадка), и повреждение слизистых оболочек.
Нарушение метаболизма: повышение аппетита.
Со стороны психики: психотические реакции, внутреннее беспокойство, бессонница.
Со стороны органа зрения: инициация глаукомы (закрытоугольная глаукома), нарушение зрения и аккомодации, сухость глаз, мидриаз.
При длительном применении в высоких дозах возможны повреждение гломерулярного аппарата почек, образование уратных и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях, почечная недостаточность; повреждения инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия) и нарушение синтеза гликогена вплоть до появления сахарного диабета; дистрофия миокарда; тромбоцитоз, тромбообразование, гипертромбинемия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, снижение проницаемости капилляров (возможно ухудшение трофики тканей, повышение АД); у больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы может возникать гемолиз эритроцитов; дисбактериоз ротовой полости; нарушение обмена цинка, меди.
Одновременный прием препарата Гриппостад С в рекомендуемых дозах с продуктами, содержащими кофеин, может усилить побочные эффекты, обусловленные кофеином, такие как головокружение, повышенная возбудимость, бессонница, беспокойство, тревожность, раздражительность, головная боль, нарушения со стороны ЖКТ и тахикардия.
Особые указания
Гриппостад Горячий напиток. Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые имеют антикоагулянтный эффект.
Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований в отношении содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты.
Пациентам, принимающим анальгетики ежедневно при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.
Не превышать указанных доз.
Не принимать препарат с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Назначение препарата в эти периоды возможно лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Парацетамол проникает в грудное молоко, но в клинически незначительных количествах. Доступные опубликованные данные не содержат противопоказаний относительно кормления грудью.
Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте от 10 лет и/или с массой тела >40 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Гриппостад С
Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек или печени.
Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, имеющие антикоагулянтный эффект.
Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.
Пациентам, принимающим анальгетики ежедневно при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, недостаточность лактазы или синдромом глюкозо-галактазной мальабсорбции.
Не превышать указанных доз.
Не принимать препарат с другими средствами, содержащими парацетамол.
Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
Существует риск образования кальций-оксолатных камней при применении аскорбиновой кислоты в высоких дозах у больных, у которых есть склонность к образованию камней в почках.
Следует избегать одновременного приема других препаратов, предназначенных для симптоматического лечения ОРВИ и гриппа, сосудосуживающих препаратов для лечения ринита, а также лекарственных средств, содержащих парацетамол.
С осторожностью применять для лечения пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции почек и печени, эпилепсией, аденомой предстательной железы, нарушениями мочеиспускания, мочекаменной болезнью после консультации с врачом. При приеме высоких доз и длительном применении препарата следует контролировать функцию почек и печени, уровень АД, а также функцию поджелудочной железы.
Препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.
Если признаки заболевания не исчезают в течение 3 дней лечение препаратом или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, необходимо обратиться к врачу.
Аскорбиновая кислота может влиять на результаты различных лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ и др.
Поскольку аскорбиновая кислота повышает всасывание железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для больных гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам при наличии высокого содержания железа в организме следует принимать препарат в минимальных дозах.
Во время лечения не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (например кофе, чай). Это может вызвать головокружение, повышенную возбудимость, бессонницу, беспокойство, тревожность, раздражительность, головную боль, нарушения со стороны ЖКТ и тахикардию. У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, который сопровождается снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления таких симптомов.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказан.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В случаях появления головокружения или других неврологических проявлений, нарушающих концентрацию внимания, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами в период применения препарата.
Взаимодействия
парацетамол. При одновременном применении с препаратами, замедляющими эвакуацию желудочного содержимого, например пропантелином, может снижаться всасывание и, в свою очередь, эффективность парацетамола.
При одновременном применении с препаратами, ускоряющими эвакуацию желудочного содержимого, например метоклопрамидом, может повышаться всасывание и, в свою очередь, эффект парацетамола.
При одновременном применении с зидовудином повышается риск развития нейтропении. Поэтому Гриппостад С следует применять с зидовудином только после консультации с врачом.
Одновременное применение с пробенецидом ингибирует связывание парацетамола глюкуроновой кислотой и приводит к снижению клиренса парацетамола примерно в 2 раза. При одновременном применении с пробенецидом следует снижать дозу парацетамола.
Салицилаты могут удлинять Т½ парацетамола.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с индукторами ферментов.
Повторное применение парацетамола в течение нескольких недель повышает эффект антикоагулянтов.
Колестирамин уменьшает всасывание парацетамола.
Скорость всасывания парацетамола может повышаться домперидоном и снижаться колестирамином.
Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов может усиливаться при одновременном длительном регулярном ежедневном применении парацетамола, с повышением риска кровотечения. Периодический прием не имеет значительного эффекта.
Барбитураты снижают жаропонижающий эффект парацетамола.
Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения препарата на гепатотоксические метаболиты.
При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние препаратов на печень.
Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома.
Парацетамол снижает эффективность диуретиков.
Не применять одновременно с алкоголем.
Хлорфенамина малеат. Одновременное применение препарата со следующими лекарственными средствами может значительно увеличить выраженность угнетающего действия хлорфенамина малеата: снотворные средства; нейролептики; транквилизаторы. Хлорфенамин усиливает антихолинергическое действие атропина, спазмолитиков, трициклических антидепрессантов, противопаркинсонических препаратов.
Одновременное применение с успокаивающими средствами центрального действия или алкоголем потенцирует седативный эффект.
Кофеин. Кофеин может ослаблять седативный эффект барбитуратов, антигистаминных средств.
Кофеин оказывает синергическое действие с симпатомиметиками, тироксином (повышает ЧСС).
При одновременном применении с теофиллином уменьшает элиминацию последнего.
Кофеин усиливает аддитивный потенциал веществ эфедринового типа.
При комбинации с препаратами широкого спектра действия (например бензодиазепины) могут развиться различные и непрогнозируемые реакции.
Пероральные контрацептивы, циметидин и дисульфирам уменьшают распад кофеина в печени; барбитураты и никотин его усиливают.
Одновременное применение ингибиторов хинолонкарбоксилгиразы может уменьшать элиминацию кофеина и его метаболита параксантина.
Кофеин усиливает эффект (улучшает биодоступность) анальгетиков-антипиретиков, потенцирует эффекты производных ксантина, α- и β-адреномиметиков, психостимулирующих средств.
Циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид усиливают действие кофеина.
Кофеин снижает эффект опиоидных анальгетиков, анксиолитиков, снотворных и седативных средств, является антагонистом средств для наркоза и других препаратов, угнетающих ЦНС, конкурентным антагонистом препаратов аденозина, АТФ.
При одновременном применении кофеина с эрготамином улучшается всасывание эрготамина в ЖКТ, с тиреотропного средствами — повышается тиреоидных эффект.
Кофеин снижает концентрацию лития в крови.
Аскорбиновая кислота. Всасывание аскорбиновой кислоты снижается при одновременном применении пероральных контрацептивов, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья; аскорбиновая кислота при пероральном применении повышает абсорбцию пенициллина, тетрациклина, железа, снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами; одновременный прием аскорбиновой кислоты и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта; препараты хинолинового ряда, кальция хлорид, салицилаты, кортикостероиды при длительном применении уменьшают запасы аскорбиновой кислоты в организме.
Передозировка
симптомы передозировки препарата Гриппостад С обусловлены действием каждого отдельного компонента препарата.
Парацетамол. Поражение печени возможно у взрослых, принявших 10 г и более парацетамола, и у детей, которые приняли более 150 мг/кг массы тела. У пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, которые индуцируют ферменты печени, регулярное употребление чрезмерных количеств этанола; глутатионовая кахексия (нарушения пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голод, кахексия)) применение ≥5 г парацетамола может привести к поражению печени.
Симптомы передозировки в первые 24 ч: бледность, тошнота, рвота, анорексия и боль в животе. Поражение печени может проявиться через 12–48 ч после передозировки. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать в энцефалопатию, кровоизлияния, гипогликемию, кому и летальный исход. ОПН с острым некрозом канальцев может проявляться сильной поясничной болью, гематурией, протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения печени. Отмечались также сердечная аритмия и панкреатит.
При длительном применении препарата в высоких дозах со стороны органов кроветворения может развиться апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения. При приеме высоких доз со стороны ЦНС — головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации; со стороны мочевыделительной системы — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз).
При передозировке необходима неотложная помощь. Пациента следует немедленно госпитализировать, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации является недостоверным). Лечение N-ацетилцистеином может быть применено в течение 24 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект наступает при его применении в течение 8 ч после приема. Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При необходимости пациенту в/в следует вводить N-ацетилцистеин согласно установленному перечню доз. При отсутствии рвоты можно применять метионин перорально как соответствующую альтернативу в отдаленных районах вне клиники.
Хлорфенамина малеат. После передозировки антихолинергические компоненты обусловливают симптомы, похожие на вызванные атропином: румянец, застывшие расширенные зрачки, атаксия, тремор, лихорадка, сухость во рту и запор. Затем могут появляться признаки интоксикации со стороны ЦНС (галлюцинации, нарушение координации движений и судороги). Финальными симптомами являются кома, дыхательная недостаточность и сердечно-сосудистый коллапс.
Кофеин. При применении ≥1 г кофеина за короткий период могут развиться симптомы интоксикации: тремор, нарушения со стороны ЦНС, сердечно-сосудистые нарушения (тахикардия, поражение миокарда), боль в эпигастральной области, рвота, диурез, учащенное дыхание.
Лечение: специфического антидота нет, но поддерживающие меры, такие как применение антагонистов β-адренорецепторов, могут уменьшить выраженность кардиотоксического эффекта. Необходимо промыть желудок, применить оксигенотерапию, при судорогах — диазепам. Симптоматическая терапия.
Аскорбиновая кислота. При передозировке аскорбиновой кислоты могут возникнуть боль в области эпигастрия, тошнота, рвота, диарея, зуд и сыпь, повышенная возбудимость. Существует риск развития гемолиза и появления камней в почках. В случае применения однократной дозы ≥3 г возможно развитие транзиторной осмотической диареи и симптомов со стороны пищеварительной системы.
Лечение: промыть желудок, назначить больному щелочное питье, активированный уголь или другие адсорбенты.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.