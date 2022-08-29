Гриппостад Горячий напиток . Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые имеют антикоагулянтный эффект.

Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований в отношении содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Пациентам, принимающим анальгетики ежедневно при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Не превышать указанных доз.

Не принимать препарат с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.

Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.

Применение в период беременности и кормления грудью. Назначение препарата в эти периоды возможно лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Парацетамол проникает в грудное молоко, но в клинически незначительных количествах. Доступные опубликованные данные не содержат противопоказаний относительно кормления грудью.

Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте от 10 лет и/или с массой тела >40 кг.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Гриппостад С

Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек или печени.

Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, имеющие антикоагулянтный эффект.

Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Пациентам, принимающим анальгетики ежедневно при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, недостаточность лактазы или синдромом глюкозо-галактазной мальабсорбции.

Не превышать указанных доз.

Не принимать препарат с другими средствами, содержащими парацетамол.

Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.

Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.

Существует риск образования кальций-оксолатных камней при применении аскорбиновой кислоты в высоких дозах у больных, у которых есть склонность к образованию камней в почках.

Следует избегать одновременного приема других препаратов, предназначенных для симптоматического лечения ОРВИ и гриппа, сосудосуживающих препаратов для лечения ринита, а также лекарственных средств, содержащих парацетамол.

С осторожностью применять для лечения пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции почек и печени, эпилепсией, аденомой предстательной железы, нарушениями мочеиспускания, мочекаменной болезнью после консультации с врачом. При приеме высоких доз и длительном применении препарата следует контролировать функцию почек и печени, уровень АД, а также функцию поджелудочной железы.

Препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Если признаки заболевания не исчезают в течение 3 дней лечение препаратом или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, необходимо обратиться к врачу.

Аскорбиновая кислота может влиять на результаты различных лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ и др.

Поскольку аскорбиновая кислота повышает всасывание железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для больных гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам при наличии высокого содержания железа в организме следует принимать препарат в минимальных дозах.

Во время лечения не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (например кофе, чай). Это может вызвать головокружение, повышенную возбудимость, бессонницу, беспокойство, тревожность, раздражительность, головную боль, нарушения со стороны ЖКТ и тахикардию. У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, который сопровождается снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления таких симптомов.

Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказан.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В случаях появления головокружения или других неврологических проявлений, нарушающих концентрацию внимания, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами в период применения препарата.