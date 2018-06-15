Делуфен® (Delufen®) (10788) - инструкция по применению ATC-классификация
Делуфен инструкция по применению
Фармакологические свойства
Делуфен®, спрей назальный, благодаря комплексному противовоспалительному, противоаллергическому, репаративному и защитному действию на слизистую оболочку носа и околоносовых пазух эффективно лечит ринит независимо от причины, его обусловившей (вирусная, бактериальная, вазомоторная или аллергическая). Быстро устраняет воспаление и отек, не вызывая раздражения или ощущения сухости в носовой полости. Освобождает носовые ходы и околоносовые пазухи от слизи, быстро восстанавливает носовое дыхание и обоняние. Снижает риск развития гнойных осложнений острого катарального риносинусита.
Вместе с этим препарат оказывает выраженное противоаллергическое действие: устраняет зуд, отек, заложенность носа и ринорею аллергического происхождения, в том числе при поллинозах и сенной лихорадке. Препарат снижает чувствительность слизистых оболочек к разнообразным раздражителям (запахам, табачному дыму, изменениям температуры окружающего воздуха) и аллергенам (пыльце растений, бытовой пыли, шерсти).
Не вызывает привыкания или ослабления лечебного эффекта даже при продолжительном применении.
У больных с проявлениями хронического атрофического ринита, такими как сухость слизистой оболочки носа, повышенная чувствительность и кровоточивость слизистой оболочки, препарат восстанавливает работу бокаловидных клеток, питание и структуру слизистой оболочки. Увлажняет слизистую оболочку, уменьшает ее сухость и образование корочек. Способствует процессам заживления слизистой оболочки, восстанавливает ее защитную функцию, нормализует носовое дыхание и обоняние.
Препарат оказывает прямое противомикробное действие, усиливает местный иммунитет и восстанавливает нормальный биоценоз слизистой оболочки носоглотки.
Показания Делуфен
местное лечение острого и хронического насморка (ринита, риносинусита) любой этиологии (инфекционной, вирусной или бактериальной, вазомоторной, аллергической, в том числе сенной лихорадки, поллиноза); воспаление слуховой трубы (евстахиит).
Применение Делуфен
взрослые и дети в возрасте >12 лет: в начале лечения применять каждые полчаса–час по 2 впрыскивания в каждый носовой ход (максимально 8 раз в сутки).
Дети в возрасте 3–12 лет: в начале лечения применять каждые полчаса–час по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход (максимально 8 раз в сутки).
После улучшения состояния применять 3—4 раза в сутки.
1 впрыскивание ≈ 120 мг.
Продолжительность курса лечения. При хроническом течении заболевания курс лечения может составлять 4 нед.
В случае необходимости курс лечения можно повторить.
Способ применения:
1. Снять защитную крышечку.
2. Перед применением препарата впервые необходимо несколько раз нажать на распылитель до появления брызг спрея.
3. Ввести распылитель поочередно в каждую ноздрю и впрыснуть.
Каждый раз после применения протирать распылитель и закрывать его.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
у лиц с гиперчувствительностью возможны аллергические реакции. После применения препарата возможна гиперсаливация. Из-за наличия в составе препарата бензалкония хлорида возможно развитие бронхоспазма. Нет информации о частоте возникновения побочных реакций.
Особые указания
в случае сопутствующих заболеваний щитовидной железы препарат не следует применять без предварительной консультации с врачом.
Флакон с препаратом не находится под давлением, поэтому при применении не требует специальных мер предосторожности.
В начале лечения возможно кратковременное незначительное усиление секреции в виде серозно-мукозных выделений из носа, что свидетельствует о действии препарата, эффективном дренировании околоносовых пазух, носовой полости и освобождении их от накопившейся слизи. Это является благоприятным признаком и не требует отмены или корригирования дозы препарата.
Поскольку Делуфен®, спрей назальный, содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении возможно незначительное изменение прозрачности или цвета р-ра. Это не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Делуфен®, спрей назальный, содержит бензалкония хлорид, который при наружном применении может вызвать раздражение и кожные реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат оказывает местное действие. ®Информация относительно какого-либо риска для плода и ребенка в результате применения препарата в период беременности и кормления грудью до настоящего времени не зарегистрирована, поэтому Делуфен® можно применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Дети. Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 3 лет. У детей в возрасте 3–6 лет препарат применяют в соответствии с рекомендацией врача.
Взаимодействия
клинически значимого взаимодействия с другими фармакологическими средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными препаратами и методами лечения.
Передозировка
случаев передозировки не зарегистрировано.
Условия хранения
в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.