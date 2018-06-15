в случае сопутствующих заболеваний щитовидной железы препарат не следует применять без предварительной консультации с врачом.

Флакон с препаратом не находится под давлением, поэтому при применении не требует специальных мер предосторожности.

В начале лечения возможно кратковременное незначительное усиление секреции в виде серозно-мукозных выделений из носа, что свидетельствует о действии препарата, эффективном дренировании околоносовых пазух, носовой полости и освобождении их от накопившейся слизи. Это является благоприятным признаком и не требует отмены или корригирования дозы препарата.

Поскольку Делуфен®, спрей назальный, содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении возможно незначительное изменение прозрачности или цвета р-ра. Это не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Делуфен®, спрей назальный, содержит бензалкония хлорид, который при наружном применении может вызвать раздражение и кожные реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат оказывает местное действие. ®Информация относительно какого-либо риска для плода и ребенка в результате применения препарата в период беременности и кормления грудью до настоящего времени не зарегистрирована, поэтому Делуфен® можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Дети. Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 3 лет. У детей в возрасте 3–6 лет препарат применяют в соответствии с рекомендацией врача.