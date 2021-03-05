быстродействующий гель для местного применения. Усиливает кровоток и активирует обмен веществ в подлежащих тканях, оказывает анальгезирующее, согревающее и противовоспалительное действие. Под влиянием геля повышается эластичность и снижается локальный тонус мышц. Действие развивается через несколько минут после нанесения препарата и достигает максимума в течение 20–30 мин.

Диклофенак натрия — НПВП, путем прямой диффузии глубоко проникает в подкожные ткани и концентрируется в них. Диклофенак натрия ингибирует фермент ЦОГ, что приводит к снижению синтеза простагландинов. Уменьшает скованность и припухлость суставов, оказывает противовоспалительное действие.

Масло льняное и метилсалицилат оказывают местное раздражающее и отвлекающее действие, обусловленное влиянием на чувствительные нервные окончания и расширением сосудов подлежащих тканей.

Ментол при местном применении обладает сосудорасширяющим и обезболивающим эффектом, дает ощущение прохлады.

При местном применении геля системное влияние его компонентов минимально.