Доларен гель (Dolaren gel) (10774) - инструкция по применению ATC-классификация
Доларен гель инструкция по применению
Фармакологические свойства
быстродействующий гель для местного применения. Усиливает кровоток и активирует обмен веществ в подлежащих тканях, оказывает анальгезирующее, согревающее и противовоспалительное действие. Под влиянием геля повышается эластичность и снижается локальный тонус мышц. Действие развивается через несколько минут после нанесения препарата и достигает максимума в течение 20–30 мин.
Диклофенак натрия — НПВП, путем прямой диффузии глубоко проникает в подкожные ткани и концентрируется в них. Диклофенак натрия ингибирует фермент ЦОГ, что приводит к снижению синтеза простагландинов. Уменьшает скованность и припухлость суставов, оказывает противовоспалительное действие.
Масло льняное и метилсалицилат оказывают местное раздражающее и отвлекающее действие, обусловленное влиянием на чувствительные нервные окончания и расширением сосудов подлежащих тканей.
Ментол при местном применении обладает сосудорасширяющим и обезболивающим эффектом, дает ощущение прохлады.
При местном применении геля системное влияние его компонентов минимально.
Показания Доларен гель
миозит, фиброзит, ишиас, растяжение мышц и сухожилий, травмы опорно-двигательного аппарата. Боль в мышцах и суставах при тяжелых физических нагрузках. Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов. Ревматические заболевания: бурсит, артрит, тендосиновит, тендинит.
Применение Доларен гель
гель наносят тонким слоем на кожу пораженного участка 3–4 раза в сутки по 2–4 г и слегка втирают до полного всасывания. Уменьшение выраженности или исчезновение основных клинических симптомов отмечают обычно в первые дни от начала терапии.
Доларен гель можно использовать одновременно с пероральным приемом таблеток диклофенака натрия.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам геля, БА, пептическая язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
в отдельных случаях в месте нанесения геля отмечали покраснение кожи, зуд или жжение. Эти явления редко вызывали необходимость прекращения лечения.
Особые указания
гель предназначен только для наружного использования, нельзя наносить препарат на пораженную кожу. Необходимо избегать попадания геля на поврежденные участки кожи, открытые раны, слизистые оболочки носа и глаз.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С.