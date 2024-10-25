Гастал (Gastal®) (101942) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастал инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит: 450 мг алюминия гидроксида-магния карбоната геля высушенного, 300 мг магния гидроксида;
вспомогательные вещества: маннит (Е421), сорбит (Е420), лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, натрия цикламат, сахарин натрия, тальк, магния стеарат, ароматизатор мятный.
Гель гидроксида алюминия-магния карбоната - 450 мг
Магния гидроксид - 300 мг
Фармакологические свойства
Гастал — буферный антацид, снижающий кислотность желудочного сока и устраняющий ощущения, вызываемые повышенной кислотностью (боль, изжогу и др.). Оптимальный антацидный эффект Гастала заключается в нейтрализации соляной кислоты в желудке, в быстром и длительном действии (в течение 2 ч) и обеспечивается соответствующим составом препарата и соотношением двух его активных компонентов.
1 таблетка Гастала нейтрализует 21,5 ммоль соляной кислоты.
Алюминия гидроксид — магния карбоната гель представляет собой буферную антацидную субстанцию, снижающую повышенную кислотность желудочного сока до пределов физиологических значений (рН 3,0–5,0) и обеспечивающую таким образом нормальный процесс пищеварения. Алюминия гидроксид адсорбирует и преципитирует пепсин в желудочном соке, обратимо инактивируя его.
Магния гидроксид — невсасывающееся небуферное антацидное средство. Оказывает выраженное быстрое нейтрализующее действие, кроме того, проявляет слабительный эффект. Сочетание гидроксида алюминия и гидроксида магния обеспечивает усиление антацидного эффекта и снижение риска возникновения нежелательных эффектов, характерных для компонентов при использовании отдельно (например диарея после применения соединений магния или запор после применения соединений алюминия).
Антацидное действие начинается сразу после применения таблеток Гастал и длится примерно 2 ч. Гастал подавляет активность пепсина, лизолецитина и желчных кислот, которые также вызывают желудочные расстройства.
Доказано, что антациды с содержанием гидроокиси алюминия, кроме своего антацидного эффекта, также усиливают защитные и регенеративные процессы в слизистой оболочке желудка.
Цитопротекторное действие, усиленное ионами алюминия, включает укрепление слизистой оболочки желудка и выделение гидрокарбоната натрия, активацию систем PGE2 и NO, аккумуляцию эпидермального фактора роста в месте повреждения, повышение концентрации внутрижелудочных фосфолипидов. Механизм действия до конца не выяснен.
Алюминия гидроксид после реакции с хлористоводородной кислотой желудочного сока в щелочной среде реагирует с фосфатами и карбонатами. В виде нерастворимых солей выводится с калом.
Магния гидроксид после химической реакции выводится из организма с калом также в виде нерастворимых солей.
У больных с нормальной функцией почек Гастал не проявляет системного влияния, поскольку лишь незначительное количество препарата всасывается в пищеварительном тракте и быстро выводится с мочой.
Показания Гастал
симптоматическая терапия заболеваний пищеварительного тракта, которые сопровождаются повышенной кислотностью желудочного сока с или без изжоги, таких как язвенная болезнь, гастрит, рефлюкс-эзофагит или диафрагмальная грыжа.
Применение Гастал
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 1–2 таблетки 4–6 раз в сутки, примерно через 1 ч после еды, а также вечером перед сном (не более 8 таблеток в сутки). Срок лечения — не более 2 нед. При изжоге применять в такой же дозировке независимо от времени приема пищи.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки, через 1 ч после еды, а также вечером перед сном (не более 4 таблеток в сутки).
Таблетки Гастал следует медленно рассасывать и ни в коем случае не глотать целиком.
Противопоказания
гиперчувствительность к солям магния и алюминия или другим компонентам препарата; тяжелая почечная недостаточность (острая и хроническая); болезнь Альцгеймера, гипофосфатемия, запор, хроническая диарея, выраженная боль в животе неуточненного генеза.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, запор, изменение цвета каловых масс.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности (крапивница, дерматит, зуд, ангионевротический отек и анафилактические реакции).
При применении в рекомендуемых дозах эти побочные явления возникают очень редко.
Возможны снижение содержания фосфора в организме при длительном применении препарата или при его приеме в высоких дозах, или даже при применении в обычных дозах у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, усиление процессов резорбции в костной ткани, гиперкальциурия, остеомаляция, поскольку это лекарственное средство содержит алюминий; гипералюминиемия, гипермагниемия. У пациентов с почечной недостаточностью отмечают повышенные плазменные концентрации как алюминия, так и магния. У таких пациентов длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.
Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.
Особые указания
алюминия гидроксид может привести к запору, а магния гидроксид может обусловить гипокинезию кишечника. Применение препарата в высоких дозах может вызвать или осложнить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или пациентов пожилого возраста.
Больным с нарушением функции почек необходимо избегать длительного применения препарата в высоких дозах.
Больным необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, затруднения при глотании и постоянном ощущении дискомфорта в животе; нарушения пищеварения, появившегося впервые; изменения течения уже существующих нарушений пищеварения; почечной недостаточности.
Соли алюминия в целом плохо всасываются в ЖКТ, и поэтому системные эффекты у пациентов с нормальной функцией почек возникают редко. Однако применение препарата в чрезмерных дозах или длительный прием препарата, или даже применение препарата в обычных дозах у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, может приводить к снижению содержания фосфата в организме, что сопровождается усилением процессов резорбции в костной ткани и возникновением гиперкальциурии с повышенным риском остеомаляции (из-за связывания алюминия с фосфатом).
У пациентов с почечной недостаточностью отмечены повышенные плазменные концентрации как алюминия, так и магния. У таких пациентов длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.
Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.
Если во время лечения симптомы сохраняются более 10 дней или состояние больного ухудшается, следует уточнить этиологию заболевания и пересмотреть методику лечения.
У больных с недостаточной массой тела, кахексией, а также у детей следует с осторожностью определять дозу и продолжительность лечения.
Не использовать более 2 нед без рекомендации врача.
Гастал следует всегда принимать через 1 ч после еды, поскольку в этом случае продолжительность его действия значительно увеличивается.
Гастал содержит лактозу, поэтому пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Достоверные данные о тератогенном действии на животных отсутствуют. В настоящее время в клинической практике отсутствуют доказательства развития врожденных дефектов и фетотоксических эффектов. С другой стороны, возможность дальнейшего наблюдения за беременностями, при которых зарегистрирована экспозиция лекарственного препарата, слишком ограничена для того, чтобы исключить вероятность риска.
Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на пассаж в ЖКТ: соли магния гидроксида могут вызвать диарею; соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать его течение, что часто отмечают в период беременности. Следует избегать длительного применения и превышения доз этого лекарственного средства.
В период беременности препарат можно принимать только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.
Дети. Не рекомендуют применять Гастал у детей в возрасте до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
Гастал, как и другие антацидные средства, взаимодействует с некоторыми другими лекарственными препаратами, которые применяют перорально. Наблюдается уменьшение объема всасывания лекарственных средств, принимаемых одновременно, в ЖКТ. В качестве меры предосторожности между приемом антацидов и других лекарственных средств следует делать перерыв.
Следует принимать за 2 ч до или через 2 ч после применения препарата: Н2-антигистаминные средства, противотуберкулезные препараты, этамбутол, изониазид (пероральный), атенолол, метопролол, пропранолол, хлорохин, дифлунизал, дигоксин, дифосфонаты, фексофенадин, железо (соли), фторхинолоны, натрия фторид, глюкокортикоидные препараты (описано взаимодействие с преднизолоном и дексаметазоном), индометацин, кайексалат, кетоконазол, ланзопразол, линкозамиды, фенотиазины, нейролептики, пеницилламин, фосфор (добавки), тироксин.
С одной стороны, препарат усиливает эффект леводопы и налидиксовой кислоты, с другой — подавляет действие тетрациклиновых антибиотиков, ципрофлоксацина и офлоксацина, ацетилсалициловой кислоты, изониазида, напроксена, препаратов железа, сердечных гликозидов.
Поэтому указанные средства следует принимать отдельно, не ранее чем через 2 ч после или за 1 ч до приема Гастала.
Комбинации, которые следует учитывать: при одновременном применении с салицилатами усиливается выделение салицилатов почками вследствие ощелачивания мочи.
Препарат не применять одновременно с хинолинами.
Может нарушаться выведение хинидина с проявлениями хинидиновой токсичности, особенно у больных с почечной недостаточностью.
Одновременное применение с холинергическими средствами снижает их эффективность.
Одновременное применение алюминия гидроксида и цитратов может приводить к повышению уровня алюминия, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.
Применение препарата с лекарственными средствами, которые имеют кишечно-растворимую оболочку, может привести к более быстрому растворению оболочки и раздражению желудка и двенадцатиперстной кишки.
Препарат может уменьшить всасывание фолиевой кислоты.
При комбинированном применении с левотироксином возможно снижение его гормонального действия. Пирензепин усиливает и продлевает действие Гастала.
Передозировка
препарат в высоких дозах может вызывать тошноту, рвоту, снижение аппетита, диарею, запор. При длительном применении в высоких дозах могут отмечать гипофосфатемию, гипокальциемию, гиперкальциурию, мышечную слабость, снижение сухожильных рефлексов, повышенную утомляемость, нарушение ритма сердца, остеомаляцию, остеопороз, гипермагниемию, гипералюминиемию, энцефалопатию, нефрокальциноз. Передозировка проявляется также покраснением лица, истощением, мышечной слабостью и неадекватным поведением.
Могут развиваться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения или умственной активности, онемение или боль в мышцах, нервозность и повышенная утомляемость, замедление дыхания, неприятные вкусовые ощущения.
Длительное применение Гастала может вызвать гипермагниемию, несмотря на то, что препарат почти не всасывается в пищеварительном тракте.
При подозрении на передозировку препарата или при появлении клинических признаков необходимо отменить препарат и принять меры по быстрому выведению препарата из ЖКТ (принять активированный уголь, промыть желудок и провести другие процедуры для уменьшения всасывания ионов алюминия и магния).
Лечение при передозировке магния: регидратация, форсированный диурез. Можно назначить кальция глюконат в/в. В случае почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
ABMR-UA-00003
Классификация
- Категория отпуска
- ATC-група
- A02A D01 Комбинации простых солей
- Формы выпуска по NFC
- AAB Таблетки, растворяющиеся в ротовой полости