алюминия гидроксид может привести к запору, а магния гидроксид может обусловить гипокинезию кишечника. Применение препарата в высоких дозах может вызвать или осложнить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или пациентов пожилого возраста.

Больным с нарушением функции почек необходимо избегать длительного применения препарата в высоких дозах.

Больным необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, затруднения при глотании и постоянном ощущении дискомфорта в животе; нарушения пищеварения, появившегося впервые; изменения течения уже существующих нарушений пищеварения; почечной недостаточности.

Соли алюминия в целом плохо всасываются в ЖКТ, и поэтому системные эффекты у пациентов с нормальной функцией почек возникают редко. Однако применение препарата в чрезмерных дозах или длительный прием препарата, или даже применение препарата в обычных дозах у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, может приводить к снижению содержания фосфата в организме, что сопровождается усилением процессов резорбции в костной ткани и возникновением гиперкальциурии с повышенным риском остеомаляции (из-за связывания алюминия с фосфатом).

У пациентов с почечной недостаточностью отмечены повышенные плазменные концентрации как алюминия, так и магния. У таких пациентов длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.

Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.

Если во время лечения симптомы сохраняются более 10 дней или состояние больного ухудшается, следует уточнить этиологию заболевания и пересмотреть методику лечения.

У больных с недостаточной массой тела, кахексией, а также у детей следует с осторожностью определять дозу и продолжительность лечения.

Не использовать более 2 нед без рекомендации врача.

Гастал следует всегда принимать через 1 ч после еды, поскольку в этом случае продолжительность его действия значительно увеличивается.

Гастал содержит лактозу, поэтому пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Достоверные данные о тератогенном действии на животных отсутствуют. В настоящее время в клинической практике отсутствуют доказательства развития врожденных дефектов и фетотоксических эффектов. С другой стороны, возможность дальнейшего наблюдения за беременностями, при которых зарегистрирована экспозиция лекарственного препарата, слишком ограничена для того, чтобы исключить вероятность риска.

Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на пассаж в ЖКТ: соли магния гидроксида могут вызвать диарею; соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать его течение, что часто отмечают в период беременности. Следует избегать длительного применения и превышения доз этого лекарственного средства.

В период беременности препарат можно принимать только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.

Дети. Не рекомендуют применять Гастал у детей в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.