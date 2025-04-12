Киев
О товаре
100% Фруктовые пюре (2 ингредиента), не требующие хранения в холодильнике
Агуша пюре яблочно-клубнично-малиновое (Agusha apple-strawberry-raspberry puree)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Сандора
Условия продажи
Без рецепта
Вес
90 г
Детское питание
100% Фруктовые пюре (2 ингредиента), не требующие хранения в холодильнике
Регистрация
12.2-18-3/5218 от 16.03.2020
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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