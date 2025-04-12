Безмолочные растворимые каши - пшеничная+манная

Беллакт каша безмолочная (Dairy-Bellakt porridge)

2 препарата
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КАША СУХАЯ БЕЗМОЛОЧНАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ПШЕНИЧНАЯ С АБРИКОСОМ И ЯБЛОКОМ тм "БЕЛЛАКТ"
КАША СУХАЯ БЕЗМОЛОЧНАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ПШЕНИЧНАЯ С АБРИКОСОМ И ЯБЛОКОМ тм "БЕЛЛАКТ"
200 г с 6 месяцев №1
Беллакт
Нет в наличии
КАША СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ БЕЗМОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ С АБРИКОСОМ И ЯБЛОКОМ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
КАША СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ БЕЗМОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ С АБРИКОСОМ И ЯБЛОКОМ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
250 г №1
Беллакт
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Беллакт
Условия продажи
Без рецепта
Вес
200 г
Детское питание