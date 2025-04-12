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Бебивита чай освежающий (Bebivita tea refreshing)
2 препарата
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ЧАЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ BEBIVITA
200 г с 4 месяцев №1
Хипп Украина
от
179,90
грн
в 339 аптеках
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БЕБИВИТА ЧАЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ
200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
от
209,52
грн
в 1 аптеке
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Производитель
Завод ХИПП-Ужгород
Хипп Украина
Цены в
Киев
от
179,90
грн
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Характеристики
Производитель
Хипп Украина
Условия продажи
Без рецепта
Вес
200 г
Детское питание
Чаи
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