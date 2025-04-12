Соки (1 ингредиент)

Агуша сок яблочный

2 препарата
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СОК ЯБЛОЧНЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ тм "АГУША"
СОК ЯБЛОЧНЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ тм "АГУША"
С 3 месяцев 200 мл №1
Вимм-Билль-Данн Украина
Нет в наличии
СОК ЯБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "АГУША"
СОК ЯБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "АГУША"
200 мл №1
Сандора
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Вимм-Билль-Данн Украина
Форма выпуска
С 3 месяцев
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
Детское питание