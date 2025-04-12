Киев
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Соки (1 ингредиент)
Агуша сок яблочный
2 препарата
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СОК ЯБЛОЧНЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ тм "АГУША"
С 3 месяцев 200 мл №1
Вимм-Билль-Данн Украина
Нет в наличии
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СОК ЯБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "АГУША"
200 мл №1
Сандора
Нет в наличии
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Форма выпуска
с 3 месяцев
Производитель
Вимм-Билль-Данн Украина
Сандора
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Вимм-Билль-Данн Украина
Форма выпуска
С 3 месяцев
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
Детское питание
Соки (1 ингредиент)
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