Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществД-витум (D-vitum) Д-витум (D-vitum) (279239) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 227,94 грн Без рецепта 1 шт от 227,94 грн В наличии в 79 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Oleofarm Форма выпуска Спрей Объем 10 мл Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ