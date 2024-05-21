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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществД-витум (D-vitum)

Д-витум (D-vitum) (279239) - инструкция по применению Диетические добавки

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Д-витум (D-vitum)
Цена в городе Киев
от 227,94 грн
Без рецепта
1 шт от 227,94 грн
В наличии в 79 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей
Объем
10 мл
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ