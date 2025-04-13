Інший медичний одяг

Комплект одягу та покриття операційне ангіографія-1 (Set of clothes and covering for surgical angiography-1)

КОМПЛЕКТ ОДЯГУ МЕДИЧНОГО ТА ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО АНГІОГРАФІЯ-1 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 1202,10 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ЛТИ ООО
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби