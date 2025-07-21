Антивікова косметика

Крем проти зморшок навколо очей (Cream against wrinkles around the eyes)

Крем пептидний ліфтинг серії "Clinic Way" проти зморшок для шкіри навколо очей E5718 50+ 15 мл №1
Ціни в Київ
від 1111,30 грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris
Форма випуску
E5718
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби