Київ
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Антивікова косметика
Крем проти зморшок навколо очей (Cream against wrinkles around the eyes)
Ціни в
Київ
від
1111,30
грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris
Форма випуску
E5718
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика
Ціни в
Київ
від
1111,30
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
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