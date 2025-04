Комплект експрес тесту для діагностики Covid-19 (Rapid test kit for the diagnosis of Covid-19)

Не в наявності Відсутній в аптеках України Аналоги Характеристики Виробник Медфікс Форма випуску Комплект Умови продажу Без рецепта Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші діагностичні засоби Не в наявності Відсутній в аптеках України Аналоги