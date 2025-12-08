Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус
4 препаратиЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House"
5 см х 5 м блактиного кольору №1Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House"
5 см х 5 м чорного кольору №1Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House"
5 см х 5 м біжевого кольору №1Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House"
5 см х 5 м рожевого кольору №1Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
Характеристики
Виробник
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
Медичні вироби
Форма випуску
5 см х 5 м
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
0211 від 02.11.2020