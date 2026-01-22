Інші засоби з догляду за слизовими оболонками

Максеффект з гіалуроновою кислотою (Max effect with hyaluronic acid)

МАКСЕФЕКТ (тм MAXEFFECT) З АНТИСЕПТИКОМ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ спрей назальний 15 мл №1
Характеристики
Виробник
Грін Фарм Косметик
Косметичні засоби
Форма випуску
Спрей назальний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Реєстрація
12.2-18-1/5433 від 23.03.2021