Київ
Про товар
Ціни
пластирі спеціальні
Лейкопластир перцевий Прано (Plaster peper Prano)
Ціни в
Київ
від
27,50
грн
В 72 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Аргопласт
Медичні вироби
пластирі спеціальні
Форма випуску
12 см х 18 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Ціни в
Київ
від
27,50
грн
В 72 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лейкопластир перцевий Прано в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню