пластирі спеціальні

Лейкопластир перцевий Прано (Plaster peper Prano)

ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO ПЕРЦЕВИЙ ПЕРФАРОВАНИЙ 12 см х 18 см №1
Ціни в Київ
від 27,50 грн
В 72 аптеках
Характеристики
Виробник
Аргопласт
Медичні вироби
Форма випуску
12 см х 18 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.