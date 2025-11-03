Київ
Про товар
Ціни
Засоби для офтальмологічного використання
Лакто (Lacto)
Ціни в
Київ
від
390,50
грн
В 132 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Новакс Фарма
Медичні вироби
Засоби для офтальмологічного використання
Форма випуску
Краплі очні
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Реєстрація
UA.MD.237-19 від 07.05.2019
Ціни в
Київ
від
390,50
грн
В 132 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лакто в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню