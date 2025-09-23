Косметичні засоби для здоров'я

Лабіум адванс (Labium advance)

Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
Ціни в Київ
від 106,79 грн
В 300 аптеках
Характеристики
Виробник
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Косметичні засоби
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Вага
5 г
Реєстрація
12.2-18-1/14019 від 25.06.2020