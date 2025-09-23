Київ
Про товар
Ціни
Косметичні засоби для здоров'я
Лабіум адванс (Labium advance)
Ціни в
Київ
від
106,79
грн
В 300 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Косметичні засоби
3.5. Засоби по догляду за нігтями
05 Дитяча косметика
06 Косметичні засоби для здоров'я
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Вага
5 г
Реєстрація
12.2-18-1/14019 від 25.06.2020
Ціни в
Київ
від
106,79
грн
В 300 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лабіум адванс в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню