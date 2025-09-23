Бамбукова маска добре зволожує, прибираючи сухість, відчуття стягнутості і лущення. Глибоке насичення вологою, допомагає запобігти появі зморшок. Активні речовини підвищують пружність, еластичність і регенеративні можливості шкіри.

Головне діюча речовина маски — бамбук. Рослина наповнює клітини кремнієвої кислотою, робить шкіру пружною і еластичною. Ефірні масла і солі бамбука активізують циркуляцію крові і знімають набряки. особливі речовини даної рослини відновлюють еластичність колагенових та еластанових волокон.