Маска Бамбук зволоження (Mask Bamboo moistening)
Маска Бамбук зволоження інструкція із застосування
Маска косметична зволожуюча «Бамбук» ТМ BEAUTYDERM
Бамбукова маска добре зволожує, прибираючи сухість, відчуття стягнутості і лущення. Глибоке насичення вологою, допомагає запобігти появі зморшок. Активні речовини підвищують пружність, еластичність і регенеративні можливості шкіри.
Головне діюча речовина маски — бамбук. Рослина наповнює клітини кремнієвої кислотою, робить шкіру пружною і еластичною. Ефірні масла і солі бамбука активізують циркуляцію крові і знімають набряки. особливі речовини даної рослини відновлюють еластичність колагенових та еластанових волокон.
Спосіб застосування
Відкрийте упаковку і нанесіть маску рівномірним шаром на очищене обличчя, через 10–15 хвилин змийте теплою водою.
Склад
Water, Olive oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Jojoba oil, Coconut Oil, Honey Extract, Bamboo Leaf Extract, D-panthenol, Tocopherol Acetate, Cetearth-20,Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Disodium EDTA, Parfum.