МУЛЬТИМАКС® ОМЕГА-3 РОЗУМ (MULTIMAX® OMEGA-3 SMART)
МУЛЬТИМАКС ОМЕГА-3 РОЗУМ інструкція із застосування
Склад
Склад (на 1 жувальну капсулу): риб’ячий жир 868 (mg) мг, який містить ейкозапентаєнової кислоти (ЕРА) 82 (mg) мг, докозагексаєнової кислоти (DHA) 250 (mg) мг.
Допоміжні речовини: ароматизатор (тутті фрутті); оболонка: желатин, гліцерин (Е422), мальтітол (Е965і), еритритол (Е968), карбоксиметилцелюлоза натрію, ароматизатор зі смаком жувальної гумки, лимонна кислота, сукралоза (Е955), вода очищена.
Характеристика
властивості компонентів. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) позитивно впливають на серцево-судинну систему: нормалізують ліпідний обмін, попереджують розвиток метаболічних та серцево-судинних порушень, регулюють тонус судин.
Омега-3 ПНЖК відіграють важливу роль в нейрогенезі, нейротрансмісії, нейропротекції та є необхідними для розвитку мозку.
Омега-3 ПНЖК є структурним компонентом клітин імунної, нервової та серцево-судинної системи, сітківки ока, забезпечуючи їх оптимальне функціонування.
Омега-3 ПНЖК беруть участь у формуванні мембран клітин всіх органів і тканин (головного мозку, зорового аналізатора та ін.).
Омега-3 ПНЖК сприяють покращенню когнітивної функції, пам’яті, зменшують стомлюваність, підвищують працездатність, особливо під час розумових навантажень.
Омега-3 ПНЖК можуть покращувати стан дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело омега-3 поліненасичених жирних кислот ; сприяє загальному зміцненню організму та нормалізації функціонування серцево-судинної системи, належному розвитку та функціонуванню головного мозку; позитивно впливає на інтелектуальні здібності, концентрацію уваги та пам’ять, особливо під час розумових навантажень.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 4 років по 1 капсулі 1 раз на добу під час їди. Капсули слід розжовувати. Перед споживанням потрібно проконсультуватися з лікарем.
Тривалість курсу споживання: 30 днів, якщо лікар не порекомендував інше. Курс можна повторити за рекомендацією лікаря.
Застереження щодо споживання: діти віком до 4 років; не рекомендується дітям із алергією на будь-який з компонентів добавки.
Надмірне споживання може викликати послаблювальну дію.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати у первинній упаковці виробника при температурі від +15 °C до +25 °C у сухому місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 2 роки з дати виробництва.
Виробник: «Мастер Фарм С.А.», 91–203 Лодзь, вул. Версальська, 8, Польща/Master Pharm S.A., 91–203 Lodz, Wersalska 8 str., Poland для Юніфарм Лабораторіз Лімітед (Unipharm Laboratories Limited). Юридична адреса: 38/39 Фіцвільям Сквер Вест, Дублін 2, DO2 NX53, Ірландія (38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, DO2 NX53, Ireland). Телефон в Україні: +38 (044) 594-70-00, www.unipharm.ua