дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело омега-3 поліненасичених жирних кислот ; сприяє загальному зміцненню організму та нормалізації функціонування серцево-судинної системи, належному розвитку та функціонуванню головного мозку; позитивно впливає на інтелектуальні здібності, концентрацію уваги та пам’ять, особливо під час розумових навантажень.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 4 років по 1 капсулі 1 раз на добу під час їди. Капсули слід розжовувати. Перед споживанням потрібно проконсультуватися з лікарем.

Тривалість курсу споживання: 30 днів, якщо лікар не порекомендував інше. Курс можна повторити за рекомендацією лікаря.

Застереження щодо споживання: діти віком до 4 років; не рекомендується дітям із алергією на будь-який з компонентів добавки.

Надмірне споживання може викликати послаблювальну дію.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом.