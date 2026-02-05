Київ
Про товар
Ціни
Маски
Маска одноразова 2B (Disposable mask 2B)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
142,50
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Ханчжоу Роллмед
Медичні вироби
Маски
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
142,50
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Маска одноразова 2B в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню