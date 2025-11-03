Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки комплексної дії
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
4 препарати
Знайти в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ
№4 250 мл фермент кори осини №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
від
332,00
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ
№1 250 мл фермент чистотілу №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
від
326,00
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ
№3 250 мл фермент жовтушника №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
від
344,00
грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ
№2 250 мл фермент чебрецю №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
від
216,10
грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Форма випуску
№1
№2
№3
№4
Ціни в
Київ
від
326,00
грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
Дієтичні добавки
16 Дієтичні добавки комплексної дії
Форма випуску
№4
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Знайдіть Лактофіт по Болотову в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню