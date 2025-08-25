Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що містять залізо
Кронофер (Kronofer)
Характеристики
Виробник
С.І.І.Т. С.р.л.
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
3.1.1. Дієтичні добавки, що містять залізо
