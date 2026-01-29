Харків
Маски
Маска анатомічна захисна індивідуальна 2B (Mask anatomik protective individual 2B)
Характеристики
Виробник
ТЕХНОМЕДИКА
Медичні вироби
Маски
Форма випуску
2b
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
12.2-18-1/7838 від 14.04.2020
