Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту b і захворювань, викликаних Haemophilus Influenzae типу B, кон'югована адсорбована (Vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b and diseases caused by Haemophilus Influenzae type B, conjugated adsorbed) (355658) - інструкція із застосування ATC-класифікація