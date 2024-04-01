Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту b і захворювань, викликаних Haemophilus Influenzae типу B, кон'югована адсорбована (Vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b and diseases caused by Haemophilus Influenzae type B, conjugated adsorbed) (355658) - інструкція із застосування ATC-класифікація
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Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту b і захворювань, викликаних Haemophilus Influenzae типу B, кон'югована адсорбована інструкція із застосування
Показання
Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатигу В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’югована, адсорбована, показана для активної імунізації немовлят віком від 6 тижнів проти дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В і захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b.
Для дітей молодшого віку РПІ (Розширена Програма Імунізації) рекомендує введення за один раз максимально можливої кількості антигенів.
Вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’юговану, адсорбовану, НЕ СЛІД застосовувати в якості вакцини, що вводиться дитині при народженні.
В країнах, де кашлюк становить небезпеку для дітей молодшого віку, комбіновані вакцини слід застосовувати якомога раніше: першу дозу слід вводити у віці 6 тижнів, дві наступні — з 4-тижневим інтервалом.
Вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатигу В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’юговану, адсорбовану, можна безпечно та ефективно вводити разом з вакцинами БЦЖ, вакциною проти кору, поліовакциною (ОПВ та ІПВ), вакциною проти жовтої лихоманки та разом із вітаміном А. Якщо вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’юговану, адсорбовану, вводять одночасно з іншими вакцинами, її слід вводити в інше місце. Вакцину не слід змішувати у флаконі чи шприці з іншими вакцинами, якщо її не ліцензовано для використання в якості комбінованого продукту.
Протипоказання
Відома гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини чи важка реакція на попередню дозу комбінованої вакцини чи будь-який з її компонентів є абсолютним протипоказанням для введення наступних доз комбінованої вакцини чи конкретної вакцини, що спричинила небажану реакцію. Для першої дози вакцини АКДП (DTP) є декілька протипоказань: судоми чи аномальні церебральні симптоми у новонароджених а також інші серйозні неврологічні аномалії є протипоказаннями для кашлюкового компоненту. В цьому випадку не слід вводити комбіновану вакцину, але замість вакцини АКДП (DTP) слід вводити вакцину проти дифтерії та правця, а вакцини проти гепатиту В і захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b слід вводити окремо. Вакцина не нашкодить особам, що на даний час чи в минулому були інфіковані вірусом гепатиту В.
Термін придатності
Не використовувати після строку придатності, вказаного на зовнішньому пакуванні.
Лікарська форма
Флакон з 1 дозою 0,5 мл
Флакон з 2 дозами 1 мл
Флакон з 10 дозами 5 мл
ФЛАКОННИЙ ТЕРМОІНДИКАТОР (опція)
Внутрішній квадрат світліший за зовнішнє коло. Якщо кінцева дата строку придатності ще не настала, ВИКОРИСТОВУЙТЕ вакцину.
Пізніше внутрішній квадрат все ще світліший за зовнішнє коло. Якщо кінцева дата строку придатності ще не настала, ВИКОРИСТОВУЙТЕ вакцину.
Термін утилізації:
Внутрішній квадрат за кольором співпадає з зовнішнім колом.
НЕ використовуйте вакцину.
Після настання терміну утилізації:
Внутрішній квадрат темніший за зовнішнє коло.
НЕ використовуйте вакцину.
Флаконні термоіндикатори (VVMs) розташовані на кришках (флакон 2 мл)/частина етикетки вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’югованої, адсорбованої, що постачається компанією «Серум Інститут Індії Пвт. Лімітед» (Serum Institute of India Pvt. Ltd.). Це крапка, чутлива до часу та температури, що забезпечує покази щодо акумульованого тепла, впливу якого зазнав флакон. Вони попереджають кінцевого користувача, коли вплив тепла вірогідно привів до пошкодження вакцини.
Тлумачення показів флаконних термоіндикаторів (VVMs) просте. Сфокусуйтеся на квадраті в центрі. Його колір поступово змінюється. Коли колір цього квадрата світлішй за колір кільця, вакцину можна використовувати. Якщо колір квадрату у центрі співпадає з кольором кільця або темніший, флакон слід утилізувати.
Виробник
«СЕРУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД.» (SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.)
Адреса: 212/2, Hadapsar, Pune 411028, INDIA (м. Пуне, Індія)