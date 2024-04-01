Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатигу В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’югована, адсорбована, показана для активної імунізації немовлят віком від 6 тижнів проти дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В і захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b.

Для дітей молодшого віку РПІ (Розширена Програма Імунізації) рекомендує введення за один раз максимально можливої кількості антигенів.

Вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’юговану, адсорбовану, НЕ СЛІД застосовувати в якості вакцини, що вводиться дитині при народженні.

В країнах, де кашлюк становить небезпеку для дітей молодшого віку, комбіновані вакцини слід застосовувати якомога раніше: першу дозу слід вводити у віці 6 тижнів, дві наступні — з 4-тижневим інтервалом.

Вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатигу В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’юговану, адсорбовану, можна безпечно та ефективно вводити разом з вакцинами БЦЖ, вакциною проти кору, поліовакциною (ОПВ та ІПВ), вакциною проти жовтої лихоманки та разом із вітаміном А. Якщо вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон’юговану, адсорбовану, вводять одночасно з іншими вакцинами, її слід вводити в інше місце. Вакцину не слід змішувати у флаконі чи шприці з іншими вакцинами, якщо її не ліцензовано для використання в якості комбінованого продукту.