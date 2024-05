Фармакодинаміка.

Механізм дії: ентекавір, аналог гуанозинового нуклеозиду, що володіє активністю проти полімерази HBV, ефективно фосфорилюється до форми активного трифосфату (TФ), яка має внутрішньоклітинний період напіввиведення 15 годин. Конкуруючи з природним субстратом дезоксигуанозину ТФ, ентекавір-ТФ функціонально пригнічує 3 активності вірусної полімерази: (1) праймінг HBV-полімерази, (2) зворотну транскрипцію негативної нитки ДНК з прегеномного РНК-месендженра, і (3) синтез позитивної нитки ДНК HBV. Ентекавір-TФ K i для ДНК-полімерази HBV становить 0,0012 мкМ. Ентекавір-ТФ є слабким інгібітором клітинних ДНК-полімераз α, β і δ із значеннями K i від 18 до 40 мкМ. Крім того, високі експозиції ентекавіру не мали обґрунтованих побічних ефектів на синтез γ-полімерази або мітохондріальної ДНК у клітинах HepG2 (K i › 160 мкМ).

Противірусна активність: ентекавір інгібував синтез ДНК HBV (зниження 50%, EC 50 ) у концентрації 0,004 мкМ у людських клітинах HepG2, трансфекованих HBV дикого типу. Середнє значення EC 50 для ентекавіру проти LVDr HBV (rtL180M і rtM204V) становило 0,026 мкМ (діапазон 0,010–0,059 мкМ). Рекомбінантні віруси, що кодують резистентні до адефовіру заміни як rtN236T, так і rtA181V, залишалися повністю сприйнятливими до ентекавіру.

Аналіз інгібуючої активності ентекавіру проти групи лабораторних і клінічних ізолятів ВІЛ-1 з використанням різних клітин і умов аналізу дав значення EC 50 у межах від 0,026 до > 10 мкМ; нижчі значення EC 50 спостерігалися, коли в аналізі використовували знижені рівні вірусу. У культурі клітин ентекавір обрав для заміщення M184I при мікромолярних концентраціях, що підтверджує інгібуючий тиск при високих концентраціях ентекавіру. Варіанти ВІЛ, що містять заміщення M184V, показали втрату сприйнятливості до ентекавіру (див. розділ «Особливості застосування»).

У комбінованих тестах на HBV у культурі клітин абакавір, диданозин, ламівудин, ставудин, тенофовір або зидовудин не були антагоністамидо анти-HBVактивності ентекавіру в широкому діапазоні концентрацій. В антивірусних тестах на ВІЛ ентекавір при мікромолярних концентраціях не був антагоністом до анти-ВІЛ-активності в культурі клітин цих шести НІЗТ або емтрицитабіну.

Резистентність у культурі клітин: порівняно з HBV дикого типу віруси LVDr, що містять заміщення rtM204V і rtL180M у межах зворотної транскриптази, демонструють 8-кратну знижену чутливість до ентекавіру. Включення додаткових ETVr амінокислотних замін rtT184, rtS202 або rtM250 знижує чутливість до ентекавіру в культурі клітин. Заміни, що спостерігаються у клінічних ізолятах (rtT184A, C, F, G, I, L, M або S; rtS202 C, G або I; та/або rtM250I, L або V), додатково знижували сприйнятливість до ентекавіру в 16-741 раз порівняно з вірусом дикого типу. Ламівудин-резистентні штами, що містять rtL180M плюс rtM204V в комбінації з амінокислотним заміщенням rtA181C, давали 16–122-кратне зниження фенотипової сприйнятливості до ентекавіру. Заміни ETVr на залишки rtT184, rtS202 і rtM250 мають помірний вплив лише на чутливість до ентекавіру і не спостерігалися у відсутності заміни LVDr у більш ніж 1000 секвенованих зразках пацієнтів. Резистентність опосередковується зниженням зв'язування інгібітора зі зміненою HBV зворотною транскриптазою, а резистентний HBV демонструє знижену здатність до реплікації у культурі клітин.

Фармакокінетика.

Абсорбція: ентекавір швидко абсорбується з піковими концентраціями у плазмі крові, що відбуваються між 0,5–1,5 години. Абсолютна біодоступність не визначена. Виходячи з екскреції незміненого препарату з сечею, біологічна доступність оцінюється щонайменше на 70%. Існує дозо-пропорційне збільшення значень C max і AUC після багаторазових доз у діапазоні 0,1–1 мг. Стаціонарний стан досягається через 6–10 днів після одноразового щоденного прийому з приблизно дворазовим накопиченням. C max і C min у стаціонарному стані становить 4,2 і 0,3 нг/мл, відповідно, для дозування 0,5 мг, і 8,2 і 0,5 нг/мл відповідно для 1 мг. Таблетки і пероральний розчин були біоеквівалентними у здорових суб'єктів; тому обидві лікарські форми можуть використовуватися як взаємозамінні.

Введення 0,5 мг ентекавіру зі стандартною їжею з високим вмістом жирів (945 ккал, 54,6 г жиру) або легкою їжею (379 ккал, 8,2 г жиру) призводило до мінімальної затримки в абсорбції (1–1,5 години після прийому їжі проти 0,75 години натще), зниження C max на 44–46%, і зменшення AUC на 18–20%. Нижчі C max і AUC при прийомі з їжею не вважаються клінічно значущими у пацієнтів, які не отримували нуклеозиди, але можуть впливати на ефективність у пацієнтів, несприйнятливих до ламівудину (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Розподіл: розрахунковий обсяг розподілу ентекавіру перевищує загальний об'єм води в організмі. Зв'язування білка з білком сироватки крові людини in vitro становить ≈ 13%.

Біотрансформація: ентекавір не є субстратом, інгібітором або індуктором ферментної системи CYP450. Після введення 14C-ентекавіру не спостерігалося ніяких окисних або ацетильованих метаболітів і незначних кількостей метаболітів II фази, глюкуронідних і сульфатних кон'югатів.

Виведення: ентекавір переважно виводиться нирками з виділенням незміненого препарату у сечі в стаціонарному стані приблизно 75% дози. Нирковий кліренс не залежить від дози і коливається у межах 360–471 мл/хв, припускаючи, що ентекавір зазнає як клубочкової фільтрації, так і канальцевої секреції. Після досягнення пікових рівнів плазмові концентрації ентекавіру знижувалися у двоекспоненційному порядку з кінцевим періодом напіввиведення ≈ 128–149 годин. Спостережуваний індекс накопичення препарату становить ≈ 2 рази при одноразовому щоденному дозуванні, що свідчить про ефективний період напіввиведення приблизно 24 години.

Печінкова недостатність: фармакокінетичні параметри у пацієнтів з помірною або важкою печінковою недостатністю були подібні до тих, що спостерігалися у пацієнтів з нормальною функцією печінки.

Ниркова недостатність: кліренс ентекавіру знижується зі зменшенням кліренсу креатиніну. Через 4 години гемодіалізу видаляється ≈ 13% дози, а 0,3% видаляється за допомогою CAPD.

Після трансплантації печінки: експозиція ентекавіру у HBV-інфікованих реципієнтів печінки при стабільній дозі циклоспорину A або такролімусу (n=9) була приблизно у 2 рази більше експозиції у здорових людей з нормальною функцією нирок. Змінена функція нирок сприяла збільшенню експозиції ентекавіру у цих пацієнтів (див. розділ «Особливості застосування»).

Стать: AUC був на 14% вищим у жінок, ніж у чоловіків, через відмінності у функції нирок і масі тіла. Після коригування відмінностей у кліренсі креатиніну і масі тіла не було різниці в експозиції чоловіків і жінок.

Вік: оцінювали вплив віку на фармакокінетику ентекавіру, порівнюючи осіб літнього віку у віковому діапазоні 65–83 років (середній вік жінок 69 років, чоловіки 74 роки) з молодими людьми у віковому діапазоні 20–40 років (середній вік жінки 29 років), чоловіки 25 років). АUC був на 29% вищим у пацієнтів літнього віку, ніж у молодих суб'єктів, головним чином через відмінності у функції нирок і масі тіла. Після коригування на відмінності у кліренсі креатиніну і масі тіла пацієнти літнього віку мали на 12,5% вищу AUC, ніж у молодих суб'єктів. Популяційний фармакокінетичний аналіз, що охоплював пацієнтів у віковому діапазоні 16–75 років, не ідентифікував вік як істотний вплив на фармакокінетику ентекавіру.

Раса: популяційний фармакокінетичний аналіз не ідентифікував расу як істотний вплив на фармакокінетику ентекавіру. Однак висновки можна зробити лише для груп білої раси та азіатських груп, оскільки в інших категоріях суб'єктів було дуже мало.