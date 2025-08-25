Маска для обличчя Цераміди (Face mask Ceramides)
Маска для обличчя Цераміди інструкція із застосування
Тканинна маска для обличча інтенсивна “Цераміди” ТМ BEAUTYDERM
Інтенсивна маска для обличчя насичена церамідамі і алантоїном з екстрактом зеленого чаю і дамаської троянди. Надає живильний ефект, надовго затримуючи вологу в клітинах шкіри. Активно усуває лущення, почервоніння та інші дрібні недосконалості.
Спосіб застосування
Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасируйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.
Склад
Aqua, Glycerine, Cyclomethicone, Dicaprylyl Carbonate, Allantoin, D-panthenol, Tocofheryl Acetate, Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate (and) Pullulan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium Phosphate, Phytoceramide Sunflower, Green Tea Extract, Rosa Damascena Extract, Xanthan Gum, Parfum, EDTA, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Diazolidinyl Urea.