Маска для обличчя Муцин равлика (Face mask Snail mucin)
Маска для обличчя Муцин равлика інструкція із застосування
Тканинна маска для обличча інтенсивна “Муцин равлика” ТМ BEAUTYDERM
Містить унікальний компонент — фільтрат слизу (муцина) равлика, а також натуральні екстракти алое і камелії. Підвищує пружність шкіри. Дарує еластичність, зволоження і зміцнює природний бар’єр шкіри. Прискорює регенеративні процеси клітин.
Спосіб застосування
Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасируйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.
Склад
Aqua, Glycerine, Cyclomethicone, Snail Secretion Filtrate, Dicaprylyl Carbonate, D-panthenol, Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate (and) Pullulan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium Phosphate, Aloe Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Xanthan Gum, Parfum, EDTA, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Diazolidinyl Urea.