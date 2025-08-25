Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Маска для обличчя Муцин равлика (Face mask Snail mucin)

МАСКА ІНТЕНСИВНЕ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ МУЦИН РАВЛИКА Beauty Derm 25 мл №1
Характеристики
Виробник
Натурпро
Форма випуску
Beauty derm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
25 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/31971 від 19.07.2018

Маска для обличчя Муцин равлика інструкція із застосування

Тканинна маска для обличча інтенсивна &ldquo;Муцин равлика&rdquo; ТМ BEAUTYDERM

Містить унікальний компонент — фільтрат слизу (муцина) равлика, а також натуральні екстракти алое і камелії. Підвищує пружність шкіри. Дарує еластичність, зволоження і зміцнює природний бар’єр шкіри. Прискорює регенеративні процеси клітин.

Спосіб застосування

Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасируйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.

Склад

Aqua, Glycerine, Cyclomethicone, Snail Secretion Filtrate, Dicaprylyl Carbonate, D-panthenol, Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate (and) Pullulan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium Phosphate, Aloe Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Xanthan Gum, Parfum, EDTA, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Diazolidinyl Urea.