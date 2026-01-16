Київ
Дієтичні добавки для нормалізації функції зору
Лютеїн-візіопротект (Lutein-visioprotect)
2 препарати
ЛЮТЕЇН-ВІЗІОПРОТЕКТ
Капсули №30
Красота та Здоров'я
від
168,06
грн
в 9 аптеках
ЛЮТЕЇН-ВІЗІОПРОТЕКТ
Таблетки 0,6 г №30
Красота та Здоров'я
від
203,00
грн
в 9 аптеках
Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
