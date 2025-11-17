скарифікатори (ланцети)

Ланцет скарифікатор Волес для крові (Lancet scarifier Voles for blood)

ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ
З центральною голкою однораз., стер. №200
Huaian Tianda Medical Instruments
від 200,00 грн
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ
З центральною голкою однораз., стер. №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від 0,50 грн
Характеристики
Виробник
Huaian Tianda Medical Instruments
Медичні вироби
Форма випуску
З центральною голкою
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
200 шт.