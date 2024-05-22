Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівВитамины для больных диабетом

Витамины для больных диабетом (319424) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Витамины для больных диабетом
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 405 мг Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
405 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів