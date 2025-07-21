Косметичні засоби для здоров'я

Крем-гель Скіпілар д/втомлених ніг з кінським каштаном, хвощем (Cream-gel Skipilar for the tired feet with a horse-chestnut and horse-tail)

КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ "УТОМЛЕНИХ НІГ" З КІНСКИМ КАШТАНОМ, ХВОЩЕМ 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 34,40 грн
В 7 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби