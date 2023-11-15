ЗОФЕНОПРИЛ (ZOFENOPRILUM) Действующее вещество
ингибитор АПФ. Механизм действия связан с уменьшением образования ангиотензина II из ангиотензина I, уменьшение содержания которого ведет к прямому уменьшению выделения альдостерона. Уменьшает ОПСС, снижает систолическое и диастолическое АД, пост- и преднагрузку на миокард. Расширяет в большей степени артерии, чем вены; при этом рефлекторного повышения ЧСС не отмечается. Уменьшает распад брадикинина, увеличивает синтез простагландинов.
Зофеноприл быстро и полностью абсорбируется в ЖКТ и практически полностью метаболизируется в печени с образованием активного метаболита зофеноприлата, максимальная концентрация которого в плазме крови достигается через 1,5 ч после приема. Приблизительно 88% зофеноприла связывается с белками плазмы крови. T½ зофеноприлата — 5,5 ч, его общий клиренс составляет 1300 мл/мин после перорального приема зофеноприла кальция. Выводится зофеноприлат преимущественно почками — 69%, через кишечник — 26%.
Гипотензивный эффект более выражен при высокой концентрации ренина в плазме крови, чем при нормальной или сниженной его концентрации. Снижение АД в терапевтических пределах не оказывает влияния на мозговое кровообращение, кровоток в сосудах мозга поддерживается на достаточном уровне и на фоне сниженного АД. Усиливает коронарный и почечный кровоток. При длительном применении уменьшается гипертрофия левого желудочка миокарда и миоцитов стенок артерий резистивного типа, предотвращает прогрессирование сердечной недостаточности и замедляет развитие дилатации левого желудочка. Улучшает кровоснабжение ишемизированного миокарда. Уменьшает агрегацию тромбоцитов. Зофеноприл кальция является пролекарством, поскольку активным ингибитором является свободное сульфгидрильное соединение — зофеноприлат, образующееся в результате тиоэфирного гидролиза. Гипотензивный эффект при приеме внутрь наступает через 1 ч, достигает максимума через 4–6 ч и сохраняется до 24 ч. У некоторых больных для достижения оптимального уровня АД необходима терапия на протяжении нескольких недель. При сердечной недостаточности заметный клинический эффект наблюдается при длительном лечении — 6 мес и более.
АГ; острый инфаркт миокарда с симптомами сердечной недостаточности у пациентов со стабильными показателями гемодинамики и не получавших тромболитическую терапию.
внутрь независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости.
АГ
Для достижения оптимального АД лечение начинают с назначения 15 мг 1 раз в сутки; при недостаточной выраженности гипотензивного эффекта дозу постепенно повышают с интервалом в 4 нед. Обычно эффективная доза — 30 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 60 мг однократно или в 2 приема в равных дозах.
Начало терапии ингибиторами АПФ требует предварительной коррекции нарушений водно-электролитного баланса и отмены диуретиков за 2–3 дня до назначения ингибитора АПФ; начальная доза в этом случае составляет 7,7–15 мг 1 раз в сутки.
У пациентов с незначительно выраженным нарушением функции почек (клиренс креатинина >45 мл/мин) снижения дозы не требуется. Пациентам со средней и тяжелой степенью нарушения функции почек (клиренс креатинина <45 мл/мин) назначают 1/2 терапевтической дозы 1 раз в сутки. Начальная доза для пациентов, находящихся на гемодиализе, составляет 1/2 дозы, используемой для пациентов с нормальной функцией почек.
У пациентов со слабовыраженной и средней степенью нарушения функции печени начальная доза препарата составляет 1/2 дозы, применяемой у пациентов с нормальной функцией печени. У пациентов с тяжелой степенью нарушения функции печени зофеноприл не применяют.
У пациентов пожилого возраста с нормальным клиренсом креатинина коррекции дозы не требуется. У пациентов пожилого возраста с клиренсом креатинина <45 мл/мин рекомендуется снижение дозы вдвое.
Острый инфаркт миокарда
При остром инфаркте миокарда (в составе комбинированной терапии) лечение начинают в течение 24 ч после появления первых симптомов и продолжают в течение 6 нед. Следует применять следующую схему дозирования:1-й и 2-й день: по 7,5 мг каждые 12 ч, 3-й и 4-й день — по 15 мг каждые 12 ч, с 5-го дня и далее — по 30 мг каждые 12 ч. В случае чрезмерного снижения АД в начале лечения или в течение первых 3 дней после инфаркта миокарда первоначальную дозу не повышают или отменяют препарат.
После 6 нед приема терапия у пациентов без признаков левожелудочковой сердечной недостаточности может быть прекращена. Для коррекции левожелудочковой сердечной недостаточности, а также АГ лечение может быть продолжено в течение длительного времени.
повышенная чувствительность к зофеноприлу или другим ингибиторам АПФ, наличие в анамнезе ангионевротического отека, связанного с лечением ингибиторами АПФ, порфирия, выраженные нарушения функции печени, тяжелая почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: чрезмерное снижение АД, ортостатический коллапс; редко — загрудинная боль, стенокардия, инфаркт миокарда (обычно связаны с выраженным снижением АД), аритмии (брадикардия, предсердная тахикардия, фибрилляция предсердий), ощущение сердцебиения, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, боль в области сердца, обморок.
Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, слабость, бессонница, тревога, депрессия, спутанность сознания, повышенная утомляемость, сонливость, очень редко при применении в высоких дозах — нервозность, парестезии.
Со стороны органов чувств: редко — вестибулярные нарушения, нарушения слуха и зрения, шум в ушах.
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, анорексия, диспептические расстройства (тошнота, диарея или запор, рвота, боль в области живота); очень редко — кишечная непроходимость, панкреатит, нарушение функции печени, холестаз, желтуха, гепатит.
Со стороны дыхательной системы: непродуктивный сухой кашель, очень редко — интерстициальный пневмонит, бронхоспазм, одышка, ринорея, фарингит.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, протеинурия.
Аллергические реакции: редко — кожная сыпь, ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и/ или гортани, дисфония, полиморфная эритема, эксфолиативный дерматит; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, пузырчатка, зуд, крапивница, фотосенсибилизация, серозит, васкулит, миозит, артралгия, артрит, стоматит, глоссит.
Со стороны лабораторных показателей: гиперкреатинемия, повышение содержания мочевины, повышение активности печеночных трансаминаз, гипербилирубинемия, гиперкалиемия, гипонатриемия. В некоторых случаях отмечается снижение гематокрита и гемоглобина, повышение СОЭ, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз (у больных с аутоиммунными заболеваниями), эозинофилия.
с осторожностью применяют при первичном альдостеронизме, двустороннем стенозе почечных артерий, стенозе артерии единственной почки, гиперкалиемии, состоянии после трансплантации почки, аортальном стенозе, митральном стенозе с нарушениями гемодинамики, идиопатическом гипертрофическом субаортальном стенозе, заболеваниях соединительной ткани, цереброваскулярных заболеваниях, сахарном диабете, псориазе, почечной недостаточности (протеинурии >1 г/сут), печеночная недостаточность, у пациентов, соблюдающих диету с ограничением поваренной соли или находящихся на гемодиализе, при одновременном приеме с иммунодепрессантами и салуретиками, у лиц пожилого возраста (старше 75 лет). У пациентов с уменьшенным ОЦК (в результате терапии диуретиками, ограничении потребления поваренной соли, проведении гемодиализа, диарее и рвоте) повышен риск внезапного и выраженного снижения АД после применения начальной дозы ингибитора АПФ.
Транзиторное выраженное cнижение АД не является противопоказанием для продолжения лечения после стабилизации АД. В случае повторного выраженного снижения АД следует снизить дозу или отменить зофеноприл. При чрезмерном снижении АД больного переводят в горизонтальное положение с низким изголовьем, при необходимости в/в вводят 0,9% р-р натрия хлорида и плазмозаменители. Применение высокопроточных диализных мембран повышает риск развития анафилактической реакции. Коррекция режима дозирования в дни, свободные от диализа, должна осуществляться в зависимости от уровня АД. До и после лечения ингибиторами АПФ необходим контроль АД, показателей крови (гемоглобина, калия, креатинина, мочевины), активности печеночных ферментов, белка в моче. Следует тщательно наблюдать больных с тяжелой сердечной недостаточностью, ИБС и заболеваниями сосудов мозга, у которых резкое cнижение АД может привести к инфаркту миокарда, инсульту или нарушению функции почек. Внезапная отмена лечения не приводит к синдрому отмены (резкому повышению АД). У больных с указанием на развитие ангионевротического отека в анамнезе имеется повышенный риск его развития при приеме ингибиторов АПФ. За новорожденными и детьми грудного возраста, которые подвергались внутриутробному воздействию ингибиторов АПФ, рекомендуется вести тщательное наблюдение для своевременного выявления выраженного снижения АД, олигурии, гиперкалиемии и неврологических расстройств, возможных вследствие уменьшения почечного и мозгового кровотока при cнижении АД, вызываемого ингибиторами АПФ. При олигурии необходимо поддержание АД и почечной перфузии путем введения соответствующих жидкостей и сосудосуживающих средств. У больных со сниженной функцией почек следует снизить разовую дозу или увеличить интервалы между приемами зофеноприла. В период подбора дозы необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как возможно головокружение, особенно после первого приема ингибитора АПФ у больных, принимающих диуретические средства. В период лечения не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, так как алкоголь усиливает гипотензивное действие зофеноприла.
гипотензивное действие ингибиторов АПФ может усиливаться другими антигипертензивными средствами, диуретиками, средствами для общей анестезии, жаропонижающими и обезболивающими средствами, этанолом. При одновременном назначении зофеноприла с НПВП возможно снижение гипотензивного эффекта зофеноприла, с калийсберегающими диуретиками — гиперкалиемия, с солями лития — замедление выведения лития. Иммунодепрессанты, аллопуринол, цитостатики усиливают гематотоксичность. При одновременном приеме с гипогликемизирующими средствами повышается риск развития гипогликемии.