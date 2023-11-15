внутрь независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости.

АГ

Для достижения оптимального АД лечение начинают с назначения 15 мг 1 раз в сутки; при недостаточной выраженности гипотензивного эффекта дозу постепенно повышают с интервалом в 4 нед. Обычно эффективная доза — 30 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 60 мг однократно или в 2 приема в равных дозах.

Начало терапии ингибиторами АПФ требует предварительной коррекции нарушений водно-электролитного баланса и отмены диуретиков за 2–3 дня до назначения ингибитора АПФ; начальная доза в этом случае составляет 7,7–15 мг 1 раз в сутки.

У пациентов с незначительно выраженным нарушением функции почек (клиренс креатинина >45 мл/мин) снижения дозы не требуется. Пациентам со средней и тяжелой степенью нарушения функции почек (клиренс креатинина <45 мл/мин) назначают 1/ 2 терапевтической дозы 1 раз в сутки. Начальная доза для пациентов, находящихся на гемодиализе, составляет 1/ 2 дозы, используемой для пациентов с нормальной функцией почек.

У пациентов со слабовыраженной и средней степенью нарушения функции печени начальная доза препарата составляет 1/ 2 дозы, применяемой у пациентов с нормальной функцией печени. У пациентов с тяжелой степенью нарушения функции печени зофеноприл не применяют.

У пациентов пожилого возраста с нормальным клиренсом креатинина коррекции дозы не требуется. У пациентов пожилого возраста с клиренсом креатинина <45 мл/мин рекомендуется снижение дозы вдвое.

Острый инфаркт миокарда

При остром инфаркте миокарда (в составе комбинированной терапии) лечение начинают в течение 24 ч после появления первых симптомов и продолжают в течение 6 нед. Следует применять следующую схему дозирования:1-й и 2-й день: по 7,5 мг каждые 12 ч, 3-й и 4-й день — по 15 мг каждые 12 ч, с 5-го дня и далее — по 30 мг каждые 12 ч. В случае чрезмерного снижения АД в начале лечения или в течение первых 3 дней после инфаркта миокарда первоначальную дозу не повышают или отменяют препарат.

После 6 нед приема терапия у пациентов без признаков левожелудочковой сердечной недостаточности может быть прекращена. Для коррекции левожелудочковой сердечной недостаточности, а также АГ лечение может быть продолжено в течение длительного времени.