взрослым per оs и в/м; per оs: неотложное лечение шизофрении и биполярной мании: рекомендуемая начальная доза — 40 мг 2 раза в сутки; суточная доза может быть повышена до 80 мг 2 раза в сутки, при наличии показаний МДД назначать не ранее 3-го дня лечения, МДД — не выше 160 мг; поддерживающая терапия шизофрении: в минимальной эффективной дозе — 20 мг 2 раза в сутки; в/м рекомендуемая доза — 10 мг, МДД — 40 мг; в дозе 10 мг вводить через каждые 2 ч; некоторым пациентам применять 20 мг, следующую дозу 10 мг вводить через 4 ч, в дальнейшем в дозах 10 мг можно вводить через каждые 2 ч до достижения МДД; в/м применение в течение более чем 3 дней подряд не исследовали; при необходимости длительного применения как можно скорее перейти с в/м применения на пероральное в форме капсул в дозировке 80 мг 2 раза в сутки.