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Активные вещества — “З”ЗОНИСАМИД (ZONISAMIDUM)

ЗОНИСАМИД (ZONISAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Зоресан® капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Зоресан® Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 108 аптеках
от 387,62 грн
Цены в аптеках
Зоресан® капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Зоресан® Капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 87 аптеках
от 253,86 грн
Цены в аптеках
Зоресан® капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Зоресан® Капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 57 аптеках
от 197,12 грн
Цены в аптеках