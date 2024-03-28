Активные вещества — “З”ЗОНИСАМИД (ZONISAMIDUM) ЗОНИСАМИД (ZONISAMIDUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Зоресан® Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд В 108 аптеках от 387,62 грн Цены в аптеках Зоресан® Капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд В 87 аптеках от 253,86 грн Цены в аптеках Зоресан® Капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд В 57 аптеках от 197,12 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ЗОНИСАМИД