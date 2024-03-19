ЦИНКА ГИАЛУРОНАТ* (ZINCI HYALURONAS*) Действующее вещество
гиалуронат цинка при наружном применении для лечения ран способствует активации, миграции и пролиферации клеток, участвующих в регенерации тканей. Усиливает фагоцитарную способность гранулоцитов и макрофагов, пролиферацию фибробластов, стимулирует ангиогенез. Способствует образовыванию рубцовой ткани и реэпителизации. Благодаря антисептическому эффекту снижает риск бактериального инфицирования.
Применение гиалуроната цинка для местного лечения угрей обеспечивает компенсацию повышенной потребности тканей в гиалуроновой кислоте, а цинк также оказывает антибактериальное действие и угнетает липазную активность Propionibacterium acnes, нормализует метаболические процессы в эпидермисе.
р-р — трофические язвы, пролежни, свищи, ожоги; местно в составе комплексной терапии при вяло заживающих, инфицированных ранах; стимулирование нормального заживления раны.
после предварительной обработки поверхности раны р-р гиалуроната цинка наносят капельно на пораженную область или на марлевую салфетку, которую затем накладывают на рану. Повязку необходимо менять 1–2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к гиалуронату цинка.
возможны ощущение легкого жжения, гиперемия.