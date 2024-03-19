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Активные вещества — “Ц”ЦИНКА ГИАЛУРОНАТ* (ZINCI HYALURONAS*)

ЦИНКА ГИАЛУРОНАТ* (ZINCI HYALURONAS*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Куриозин гель, туба, 15 г, № 1; Gedeon Richter
Куриозин Гель, туба, 15 г, № 1 Gedeon Richter
В 256 аптеках
от 248,82 грн
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Форма выпуска: р-р для наружного применения.

гиалуронат цинка при наружном применении для лечения ран способствует активации, миграции и пролиферации клеток, участвующих в регенерации тканей. Усиливает фагоцитарную способность гранулоцитов и макрофагов, пролиферацию фибробластов, стимулирует ангиогенез. Способствует образовыванию рубцовой ткани и реэпителизации. Благодаря антисептическому эффекту снижает риск бактериального инфицирования.
Применение гиалуроната цинка для местного лечения угрей обеспечивает компенсацию повышенной потребности тканей в гиалуроновой кислоте, а цинк также оказывает антибактериальное действие и угнетает липазную активность Propionibacterium acnes, нормализует метаболические процессы в эпидермисе.

р-р — трофические язвы, пролежни, свищи, ожоги; местно в составе комплексной терапии при вяло заживающих, инфицированных ранах; стимулирование нормального заживления раны.

после предварительной обработки поверхности раны р-р гиалуроната цинка наносят капельно на пораженную область или на марлевую салфетку, которую затем накладывают на рану. Повязку необходимо менять 1–2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к гиалуронату цинка.

возможны ощущение легкого жжения, гиперемия.