КСИПАМИД (XIPAMIDUM) Действующее вещество
ксипамид является диуретическим средством, который подавляет реабсорбцию в дистальном канальце нефрона и сначала приводит к выведению хлора и натрия, затем к увеличению полиурии за счет осмотически связанной воды. За счет увеличения тока в дистальном канальце стимулируется секреция калия. Ксипамид не влияет на почечную гемодинамику, на долю клубочковой фильтрации.
Cmax достигается через 1 ч. Т½ — 7 ч.
АГ. Кардиальные, ренальные и геопатогенные отеки.
принимать 1 раз в сутки 10-20 мг. Доза для лечения отеков может составлять 40 мг. В случае высокой степени ограничения функции почек суточную дозу ксипамида можно повысить до 80 мг.
повышенная чувствительность, тяжелые нарушения функции печени, тяжелая почечная недостаточность, гипокалиемия, не поддается лечению, тяжелая гипонатриемия, гиперкальциемия, гиповолемия, подагра, наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, мальабсорбции глюкозы и галактозы.
головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, сухость во рту, повышенное потоотделение, ортостатическая гипотензия, сердцебиение, риск тромбоза и эмболии, боль в животе, спастические боли в животе, диарея, запор, острый холецистит, геморрагический панкреатит, желтуха, аллергические реакции, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, апатия, летаргия, чувство тревоги, возбуждения и др.
при одновременном лечении с препаратами лития усиливается кардио- и нейротоксическое действие лития.
Хинидин, гидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилида, ибутилид, фенотиазины, бензомиды, бутирофенонов, бепридил, цизаприл, дифеманил, эритромицин в/в, галофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, винкамин в/в могут вызвать тахикардию типа «пируэт».
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, высокие дозы салициловой кислоты (>3 г/сут) могут снижать гипотензивное действие ксипамида.
Другие диуретики, антигипертензивных препаратов, блокаторов β-адренорецепторов, нитраты, вазодилататоры, барбитураты, фенотиазины, трициклические антидепрессанты, алкоголь могут усиливать гипотензивное действие ксипамида.
Амфотерицин В (в/в), ГКС и системные минералокортикоиды, тетракозактид, стимулирующие слабительные средства повышают риск развития гипокалиеми.
Диуретики, которые вызывают выведение калия (например фуросемид), ГКС, АКТГ, карбеноксолон, пенициллин G, амфотерицин или слабительные средства при одновременном применении с ксипамидом может привести к увеличению потерь калия.
острая интоксикация проявляется прежде всего нарушением водного и электролитного баланса (гипонатриемия, гипокалиемия). Клиническими симптомами могут быть тошнота, рвота, резкое снижение АД, судороги, головокружение, сонливость, спутанность сознания, полиурия или олигурия вплоть до анурии (за счет гиповолемии).
Неотложная помощь: прием активированного угля. Восстановление водного и электролитного баланса. Лечение симптоматическое.