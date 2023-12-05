ксипамид является диуретическим средством, который подавляет реабсорбцию в дистальном канальце нефрона и сначала приводит к выведению хлора и натрия, затем к увеличению полиурии за счет осмотически связанной воды. За счет увеличения тока в дистальном канальце стимулируется секреция калия. Ксипамид не влияет на почечную гемодинамику, на долю клубочковой фильтрации.

C max достигается через 1 ч. Т ½ — 7 ч.