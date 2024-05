ВОРИКОНАЗОЛ (VORICONAZOLUM)

вориконазол метаболизируется при участии изоферментов CYP 2C19, CYP 2C9 и CYP 3A4. Ингибиторы или индукторы этих изоферментов могут вызвать, соответственно, повышение или снижение концентрации вориконазола в плазме крови.

При одновременном применении с рифампицином (индуктор изоферментов CYP) в дозе 600 мг/сут C max в крови и AUC вориконазола снижаются на 93 и 96% соответственно (комбинация противопоказана).

При одновременном применении ритонавир (индуктор изоферментов CYP, ингибитор и субстрат CYP 3A4) в дозе 400 мг каждые 12 ч снижал C max в крови в равновесном состоянии и AUC вориконазола, принимаемого внутрь, в среднем на 66 и 82% соответственно. Эффект более низких доз ритонавира на концентрации вориконазола пока не известен. Установлено, что повторное применение вориконазола внутрь не оказывает выраженного эффекта на C max в равновесном состоянии и AUC ритонавира, также принимаемого повторно (одновременное применение вориконазола и ритонавира в дозе 400 мг каждые 12 ч противопоказано).

При одновременном применении с мощными индукторами изоферментов CYP карбамазепином или длительно действующими барбитуратами (фенобарбиталом) возможно значительное снижение C max вориконазола в плазме крови, хотя их взаимодействие не изучали. Такая комбинация противопоказана.

При сочетанном применении с циметидином (неспецифический ингибитор изоферментов изоферментов CYP) в дозе 400 мг 2 раза в сутки C max и AUC вориконазола повышаются на 18 и 23% соответственно (коррекции дозы вориконазола не требуется).

Вориконазол ингибирует активность CYP 2C19, CYP 2C9, CYP 3A4, поэтому возможно повышение концентрации в плазме крови лекарственных средств, которые метаболизируются этими изоферментами.

При одновременном применении вориконазола с терфенадином, астемизолом, цизапридом, пимозидом и хинидином возможно значительное повышение их концентрации в плазме крови, что может привести к удлинению интервала Q–T и в редких случаях к развитию фибрилляции/трепетания желудочков (комбинация противопоказана).

При одновременном применении вориконазол повышает C max и AUC сиролимуса (2 мг однократно) на 556 и 1014% соответственно (комбинация противопоказана).

При одновременном применении вориконазол может вызывать повышение концентрации алкалоидов спорыньи (эрготамина и дигидроэрготамина) в плазме крови и развитие эрготизма (такая комбинация противопоказана).

При сочетанном применении у пациентов, перенесших трансплантацию почки и находящихся в стабильном состоянии, вориконазол повышает C max в плазме крови и AUC циклоспорина по крайней мере на 13 и 70% соответственно, что сопровождается повышением риска развития нефротоксических реакций. При применении вориконазола у пациентов, получающих циклоспорин, рекомендуется снизить дозу циклоспорина в 2 раза и контролировать его уровень в плазме крови. После отмены вориконазола необходимо контролировать уровень циклоспорина и при необходимости повысить его дозу.

При одновременном применении вориконазол повышает C max и AUC такролимуса (применяемого в дозе 0,1 мг/кг однократно) на 117 и 221% соответственно, что может сопровождаться нефротоксическими реакциями. При применении вориконазола у пациентов, получающих такролимус, рекомендуется снизить дозу последнего до 1/3 и контролировать его уровень в плазме крови. После отмены вориконазола необходимо контролировать концентрацию такролимуса и при необходимости повысить его дозу.

Одновременное применение вориконазола (в дозе 300 мг 2 раза в сутки) и варфарина (30 мг 1 раз в сутки) сопровождалось увеличением максимального протромбинового времени до 93%. При одновременном назначении варфарина и вориконазола рекомендуется контролировать протромбиновое время.

Вориконазол при одновременном применении может вызывать повышение концентрации в плазме фенпрокумона, аценокумарола (субстраты CYP 2C9, CYP 3A4) и протромбинового времени. При применении вориконазола у пациентов, получающих препараты кумарина, необходимо контролировать протромбиновое время с короткими интервалами и соответствующим образом подбирать дозы антикоагулянтов.

При сочетанном применении вориконазол может вызывать повышение концентрации производных сульфонилмочевины (субстраты CYP 2C9) — тольбутамида, глипизида и глибенкламида в плазме крови и вызвать гипогликемию. При одновременном их применении необходимо тщательно контролировать уровни глюкозы в крови.

In vitro вориконазол ингибирует метаболизм ловастатина (субстрат CYP 3A4). При одновременном применении возможно повышение концентрации в плазме крови статинов, метаболизирующихся под действием CYP 3A4, что может повысить риск развития рабдомиолиза. При одновременном их применении рекомендуется оценить целесообразность коррекции дозы статина.

In vitro вориконазол ингибирует метаболизм мидазолама (субстрат CYP 3A4). При одновременном применении возможно повышение концентрации в плазме крови метаболизирующихся под действием CYP 3A4 бензодиазепинов (мидазолама, триазолама, алпразолама) и развитие пролонгированного седативного эффекта. При одновременном применении этих препаратов рекомендуется обсудить целесообразность коррекции дозы бензодиазепина.

При сочетанном применении вориконазол может повысить содержание алкалоидов барвинка (субстраты CYP 3A4) — винкристина, винбластина в плазме крови и привести к развитию нейротоксических реакций. Рекомендуется обсудить целесообразность коррекции дозы алкалоидов барвинка.

Вориконазол повышает C max в плазме крови и AUC преднизолона (субстрат CYP 3A4), применяемого в дозе 60 мг однократно на 11 и 34% соответственно. Коррекция дозы не рекомендуется.

При одновременном применении с вориконазолом, эфавиренз (субстрат CYP 3A4, по данным ряда исследований в зависимости от дозы — ингибитор или индуктор CYP 3A4), применяемый в дозе 400 мг 1 раз в сутки в равновесном состоянии снижает C max в плазме крови и AUC вориконазола в среднем на 61 и 77% соответственно. Вориконазол в равновесном состоянии (400 мг внутрь каждые 12 ч в 1-й день, затем 200 мг внутрь каждые 12 ч в течение 8 дней) повышает равновесную концентрацию и AUC эфавиренза в среднем на 38 и 44% соответственно (такая комбинация противопоказана).

При одновременном применении фенитоин (субстрат CYP 2С9 и мощный индуктор изоферментов цитохрома P450), применяемый в дозе 300 мг 1 раз в сутки, снижает C max в плазме крови и AUC вориконазола на 49 и 69% соответственно; а вориконазол (400 мг 2 раза в сутки) повышает C max в плазме крови и AUC фенитоина на 67 и 81% соответственно (при необходимости сочетанного применения следует тщательно оценить соотношение предполагаемой пользы и потенциального риска комбинированной терапии, а также тщательно контролировать уровни фенитоина в плазме крови).

При одновременном применении рифабутин (индуктор цитохрома P450), применяемый в дозе 300 мг 1 раз в сутки, снижает C max в плазме крови и AUC вориконазола (200 мг 1 раз в сутки) на 69 и 78% соответственно. При сочетанном применении с рифабутином C max в плазме крови и AUC вориконазола (350 мг 2 раза в сутки) составляют соответственно 96 и 68% от показателей при монотерапии вориконазолом (200 мг 2 раза в сутки). При применении вориконазола в дозе 400 мг 2 раза в сутки C max в плазме крови и AUC соответственно на 104 и 87% выше, чем при монотерапии вориконазолом в дозе 200 мг 2 раза в сутки. Вориконазол в дозе 400 мг 2 раза в сутки повышает C max в плазме крови и AUC рифабутина на 195 и 331% соответственно. При одновременном лечении рифабутином и вориконазолом рекомендуется регулярно проводить развернутый анализ картины периферической крови и контролировать нежелательные эффекты рифабутина (например увеит).

При одновременном применении в дозе 40 мг 1 раз в сутки омепразол (ингибитор CYP 2C19; субстрат CYP 2C19 и CYP 3A4) повышает C max в плазме крови и AUC вориконазола на 15 и 41% соответственно, а вориконазол повышает C max в плазме крови и AUC омепразола на 116 и 280% соответственно (следовательно, коррекции дозы вориконазола не требуется, а дозу омепразола следует снизить в 2 раза). Следует учесть возможность лекарственного взаимодействия вориконазола с другими ингибиторами Н+-К+-АТФазы, которые являются субстратами CYP 2C19.

При одновременном применении с другими ингибиторами протеазы ВИЧ (субстраты и ингибиторы CYP 3A4) следует тщательно контролировать состояние пациента с целью возможных токсических эффектов, так как исследования in vitro показали, что вориконазол и ингибиторы протеазы ВИЧ (саквинавир, ампренавир, нельфинавир) могут взаимно ингибировать метаболизм друг друга.