варениклин с высокой аффинностью и селективностью связывается с α 4 β 2 -нейрональными никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, где он действует как частичный агонист — соединение с двумя видами агонистической активности — более низкой внутренней активностью в сравнении с никотином, и как антагонист в присутствии никотина. варениклин может эффективно блокировать способность никотина полностью активировать рецепторы α 4 β 2 и мезолимбическую допаминовую систему (нейрональный механизм, лежащий в основе закрепления рефлекса и удовольствия, которое испытывает человек после курения).

C max варениклина в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема внутрь. Варениклин подвергается минимальному метаболизму — 92% варениклина экскретируется в неизмененном виде с мочой, а менее 10% — в виде метаболитов. T ½ варениклина ~ 24 ч.