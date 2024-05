фармакодинамика. Механизм действия. Талазопариб является ингибитором фермента поли(АДФ-рибозо)полимеразы (PARP) млекопитающих, включая PARP1 и PARP2, которые играют роль в репарации ДНК. Исследования in vitro на линиях раковых клеток с дефектами генов репарации ДНК, включая BRCA1 и BRCA2, показали, что цитотоксичность, вызванная талазопарибом, может включать ингибирование ферментативной активности PARP и повышенное образование комплексов PARP-ДНК, что приводит к повреждению ДНК, снижению пролиферации клеток и апоптозу. Противоопухолевая активность талазопариба наблюдалась в моделях ксенотрансплантата рака молочной железы, полученных от пациентов с мутациями в генах BRCA1 или BRCA2, или BRCA1 и BRCA2 дикого типа.

Электрофизиология сердца. В дозе 1 мг (рекомендуемая доза для лечения рака молочной железы) талазопариб не вызывал значительного удлинения интервала Q–Tc (>20 мс).

Фармакокинетика. После приема талазопариба в дозе 1 мг (рекомендуемая доза для лечения рака молочной железы) per os один раз в сутки в качестве монотерапии среднее значение AUC и C max талазопариба в плазме крови в равновесном состоянии составляли 208 (37%) нг·ч/мл и 16,4 (32%) нг/мл соответственно. Среднее (CV%) значение концентрации перед введением следующей дозы в равновесном состоянии составило 3,53 (61%) нг/мл.

После приема талазопариба в дозе 0,5 мг (рекомендуемая доза для лечения рака предстательной железы) per os один раз в сутки в комбинации с энзалутамидом среднее (CV%) значение концентрации перед введением следующей дозы в равновесном состоянии составило 3,29–3,68 нг/мл (45–48%).

Фармакокинетика талазопариба является линейной в дозах 0,025–2 мг. Медиана коэффициента накопления талазопариба после перорального применения 1 мг один раз в сутки составляет 2,3–5,2. Концентрации талазопариба в плазме крови достигают равновесного состояния в течение 2–3 нед при монотерапии и в течение 9 нед при сочетанном применении с энзалутамидом.

Абсорбция. Среднее время достижения C max составляет 1–2 ч после приема.

После однократного приема талазопариба в дозе 0,5 мг с пищей с высоким содержанием жиров и калорий (примерно 800–1000 калорий, при этом 150, 250 и 500–600 калорий приходится на белки, углеводы и жиры соответственно) средняя C max снижалась на 46%, медиана времени достижения C max увеличивалась с 1 до 4 ч, а значение AUC не изменялось.

Распределение. Средний кажущийся объем распределения талазопариба составляет 420 л. Связывание талазопариба с белками in vitro составляет 74% и не зависит от концентрации талазопариба.

Средний конечный Т ½ из плазмы крови (± стандартное отклонение) составляет 90 (±58) ч, а средний кажущийся пероральный клиренс (вариабельность между субъектами) составляет 6,45 л/ч (31%).

Метаболизм. Талазопариб подвергается минимальному метаболизму в печени. Выявленные метаболические пути включают моноокисление, дегидрирование, конъюгацию монодесфторталазопариба с цистеином и конъюгацию с глюкуронидом.

Выведение. Экскреция талазопариба осуществляется преимущественно почками — приблизительно 68,7% (в неизменном виде 54,6%) от общей введенной дозы. С калом выводится 19,7% (в неизменном виде 13,6%) талазопариба.

Исследования in vitro

Транспортеры: талазопариб является субстратом транспортеров P-gp и BCRP, но не субстратом OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, BSEP, MATE1 или MATE2-K.

Талазопариб не является ингибитором P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, BSEP, MATE1 или MATE2-К.

Ферменты CYP: талазопариб не является ингибитором CYP 1A2, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6 или CYP 3A4/5.

Талазопариб не является индуктором CYP 1A2, CYP 2B6 или CYP 3A4.

UGT: талазопариб не является ингибитором изоформ UGT (1A1, 1A4, 1A6, 1A9, 2B7 и 2B15).