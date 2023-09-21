при назначении сразу после отмены ингибиторов МАО или вместе с ними терапию проводят крайне осторожно. Не рекомендуется сочетать с электросудорожной терапией. Пациентов мужского пола следует предупредить о необходимости немедленного прекращения приема тразодона и обращения к урологу в случае появления продолжительных и неадекватных эрекций. Поскольку у пациентов с депрессией до достижения ремиссии могут сохраняться суицидальные тенденции, им следует выписывать тразодон в минимальном необходимом количестве. С осторожностью (при постоянном мониторинге сердечного ритма) назначают при заболеваниях сердца, АГ (из-за повышенного риска развития симптоматической гипотензии может потребоваться снижение дозы антигипертензивных препаратов). Перед хирургическим вмешательством под наркозом обязательна заблаговременная отмена тразодона. В период лечения не рекомендуется употребление спиртных напитков. Необходима осторожность при назначении лицам, чья работа связана с вождением автотранспорта или управлением потенциально опасными механизмами.