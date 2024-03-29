топотекан следует растворять и далее разводить непосредственно перед применением.

Начальная доза. Перед началом первого курса лечения топотеканом у пациентов исходный уровень нейтрофилов должен быть ≥1,5•109/л, тромбоцитов ≥100•109/л и уровень гемоглобина ≥9 г/дл.

Взрослые и больные пожилого возраста

Рак яичника и мелкоклеточный рак легкого

В/в инфузия в течение 30 мин ежедневно на протяжении 5 дней подряд с перерывом 3 нед между началом каждого курса. Рекомендуется не менее 4 курсов для достижения прогресса в лечении, поскольку среднее время ответа на лечение, по данным клинических исследований, составляло 8–11 нед при лечении больных раком яичника и 6,1 нед — при лечении больных мелкоклеточным раком легкого.

В клинических исследованиях при лечении рака яичника у 18% пациентов был достигнут первичный ответ на лечение после 5 и более курсов терапии.

Начальная доза

Рекомендуемая доза топотекана — 1,5 мг/м2/сут в течение 5 дней ежедневно.

Последующие дозы

Нельзя продолжать лечение топотеканом, пока количество нейтрофилов не будет составлять ≥1•109/л, количество тромбоцитов — ≥100•109/л и уровень гемоглобина — ≥9 г/дл (после трансфузии в случае необходимости).

Для пациентов с тяжелой нейтропенией (количество нейтрофилов ≤0,5•109/л) в течение ≥7 дней или тяжелой нейтропенией, сопровождающейся лихорадкой или инфекционными проявлениями, или для пациентов, лечение которых было отложено в связи с нейтропенией, схема лечения может быть такой:

назначить сниженную дозу 1,25 мг/м2/сут (или при необходимости последовательно снижать дозу до 1,00 мг/м2/сут) или

профилактически назначить колониестимулирующие факторы при последовательных курсах для поддержания интенсивности дозирования начиная с 6-го дня курса (день после окончания приема топотекана). Если нейтропения удерживается в результате введения колониестимулирующего фактора, дозу топотекана следует снижать.

Дозы следует аналогично снижать, если количество тромбоцитов <25•109/л.

Если при применении препарата в дозе 1,0 мг/м2 сохраняется необходимость дальнейшего снижения дозы с целью предотвращения побочных реакций, применение топотекана отменяли (по данным клинических исследований).

Рак шейки матки

Начальная доза

Рекомендуемая доза топотекана — 0,75 мг/м2, которая применяется как ежедневная 30-минутная в/в инфузия 1 раз в сутки в 1; 2 и 3-й день. Цисплатин применяется как в/в инфузия в 1-й день в дозе 50 мг/м2 после введения дозы топотекана. Такой режим лечения повторяется каждый 21-й день на протяжении 6 курсов или до тех пор, пока будет прогрессировать болезнь.

Последующие дозы

Нельзя продолжать лечение топотеканом, пока количество нейтрофилов не будет составлять ≥1•109/л, количество тромбоцитов — ≥100•109/л и уровень гемоглобина — ≥9 г/дл (после трансфузии, если необходимо).

Для лечения пациентов, у которых развилась фебрильная нейтропения (количество нейтрофилов <1•109/л с повышением температуры тела до 38 °С и выше), необходимо снижать дозу топотекана на 20% (до 0,60 мг/м2) для последующих курсов.

Для лечения пациентов, количество тромбоцитов которых уменьшилось до уровня <10•109/л, следует также снижать дозу топотекана на 20% (до 0,60 мг/м2).

Как альтернатива снижению дозы в случае развития у больных фебрильной нейтропении рекомендуется применение колониестимулирующих факторов после последующего курса (до снижения дозы), начиная с 4-го дня курса (через 24 ч после завершения лечения топотеканом).

Если фебрильная нейтропения развилась несмотря на применение колониестимулирующих факторов, рекомендуется дальнейшее снижение дозы топотекана на 20% — до 0,45 мг/м2 для последующих курсов.

Дозирование при нарушении функции почек

Монотерапия

Рекомендуемая доза для пациентов с клиренсом креатинина 20–39 мл/мин составляет 0,75 мг/м2/сут. Для пациентов с клиренсом креатинина ≥40 мг/мл дозу менять не требуется. Данных недостаточно относительно рекомендаций дозирования для пациентов с клиренсом креатинина <20 мг/мин. Рекомендации по дозированию топотекана для лечения больных с умеренной почечной недостаточностью (20–30 мл/мин) базируются на основании исследований с привлечением больных раком яичника и мелкоклеточным раком легкого.

Комбинированная терапия

Рекомендуется начинать лечение топотеканом в комбинации с цисплатином больных раком шейки матки только в том случае, если уровень креатинина составляет ≤1,5 мг/дл. Если при проведении комбинированной топотекан-цисплатин-терапии уровень креатинина в сыворотке крови будет >1,5 мг/дл, рекомендуется тщательно взвесить возможность снижения дозы и/или продолжения лечения цисплатином. В случае прекращения лечения цисплатином данных относительно продолжения монотерапии топотеканом больных раком шейки матки недостаточно.

Дозирование при нарушении функции печени

Изменять дозу у пациентов с нарушением функции печени не требуется, если уровень билирубина в пределах 1,5–10 мг/дл. Пациенты с нарушенной функцией печени хорошо переносили дозу 1,5 мг/м2 на протяжении 5 дней каждые 3 нед, хотя отмечали незначительное снижение клиренса топотекана.

Дозирование для детей

Назначение топотекана для лечения детей не рекомендуется, поскольку существуют ограниченные данные его применения в педиатрии.

Режим дозирования при комбинации с другими препаратами

Доза топотекана при применении с другими цитотоксическими препаратами может быть изменена (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Способ введения

Для растворения 4 мг топотекана во флакон следует добавить 4 мл стерильной воды для инъекций. Образующийся р-р будет содержать топотекан в концентрации 1 мг/мл. Дальнейшее разведение этого р-ра осуществляется соответствующими объемами или 0,9% р-ра натрия хлорида для в/в инфузий, или 5% р-ром декстрозы для в/в инфузий для получения р-ра с необходимой концентрацией топотекана 25–50 мкг/мл.